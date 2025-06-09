Ekrem İmamoğlu iki konsey kurmuş

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Liderlerin otobiyografilerini ya da onların siyaset merdivenlerini nasıl tırmandıklarını anlatan kitapları okumaya özen gösteririm. Putin, St.Petersburg Belediyesi başkan yardımcısı olduğu dönemde Rus istihbaratında birlikte çalıştığı isimlerden “oligarklar” yaratmış. Siyasi geleceği için sermaye altyapısı oluşturmuş. Komünist Partisi ve KGB içinden bir “konsey” oluşturup siyasi kariyerini hazırlamış. St. Petersburg’da oluşturduğu güçle önce Yeltsin’in özel kalem müdür oldu, sonra Rusya’nın başına geçti. Para ve güç...

YELTSİN’İN ARKASINDAKİ ADAM

Söz konusu Putin olunca bir anekdotu aktarmak istiyorum: Tansu Çiller, etrafına pırıltılar saçan bir başbakandı. Çiller, Moskova’da Yeltsin’le görüşüyor. Görüşme bittikten sonra iki lider açıklama yapacaklar. Ancak açıklama yapacakları kürsüye basamakla inmeleri gerekiyor. Tahmin edeceğiniz gibi Yeltsin yine alkol almış, iri vücuduyla sallanarak merdivenlerden inmeye çalışıyor. Ha düştü ha düşecek. Tansu Hanım göz ucuyla Yeltsin’in arkasında buzdan kule gibi duran özel kalemine bakıp yardımcı olması yönünde işaret ediyor. Ama özel kalem müdürü kılını bile kıpırdatmıyor. Çünkü kendi ikbal kapılarının açılması için Yeltsin’in düşmesini bekliyor. O özel kalem müdürü tahmin edeceğiniz gibi Vladimir Putin. Rus derin devleti Yeltsin’i tasfiye etmek için hakkında her gün olumsuz haberler yayıyor. Sonunda Yeltsin’i tasfiye edip yerine Putin’i getiriyorlar. Putin o süre zarfında oligarklarla parayı ve KGB içindeki adamları ile siyasi gücü elde etmişti. Ekrem İmamoğlu da gücü elde edince önce Kılıçdaroğlu’nu tasfiye edip CHP’yi ele geçirdi. Ama Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nı ele geçirmesine izin verilmedi.

KIYASLANMAZ

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Putin dünya çapında bir lider. Ekrem İmamoğlu onunla kıyaslanmaz. Ama para gücünü kullanmak için Putin’in kullandığı yöntemleri kullanması beni bu benzetmeyi yapmaya itti. Az ileride Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu Putinvari iki yapılanmayı açıklayacağım.

Ekrem İmamoğlu parayla ve güçle önce CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni satın aldı. Bu konu yargıda. Sonra CHP Kurultayı’nı kazandı. O nedenle “Şaibeli kurultay” deniliyor. Elde ettiği güçle Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye edip Özgür Özel’i getirdi. Sonra para ve güçle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı’nı satın almaya kalkıştı. Ama ona izin verilmedi. Sorun bu.

SİSTEM

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İmamoğlu’nun örgüt lideri olarak yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk ve rüşvet davasında ise en yakınındaki isimler gerçekleri itiraf etmeye başladılar. İmamoğlu’nun bir “sistem” kurduğunu ifade ediyorlar. Bu sistem ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan ihaleler ya da imar ve iskân izinleri karşılığında alınan paralar.

İmamoğlu sadece bununla yetinmemiş. Bir de siyasi kariyeri için “Putin” tarzı bir model oluşturmuş. Paranın olması tek başına yetmiyor. Para ve gücün siyasi bir operasyona dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için de para, güç ve liderlik.

İKİ KONSEY KURMUŞ

İmamoğlu, cumhurbaşkanı olmak amacıyla para ve gücü siyasi liderliği altında toplamak için bir model oluşturmuş. Edindiğim bilgilere göre iki ayrı “konsey” kurmuş.

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Birinci konsey tam da Putin’in oligarklardan oluşturduğu bir konsey. Yani paranın yönetimi için “işinsanlarından” oluşan bir konsey kurmuş. Sakın bunu yolsuzluk olaylarına karışan işadamlarından oluşan yapıyla karıştırmayın. Onların daha üstünde bir yapılanma. Bu konseyin TÜSİAD çapındaki işinsanlarından oluştuğu söyleniyor. TÜSİAD’a yapılan operasyonun bununla bir ilgisi var mı, orasını bilmiyorum.

Küresel sermaye ile ilişkili olan, ithalat ihracat yapan, yabancı ortaklıkları bulunan, uluslararası organizasyonlarda yer alan işinsanlarından oluştuğu ifade ediliyor.

Dikkat edin! TÜSİAD çapında işinsanı olacak ama her TÜSİAD üyesi değil, özellikle küresel sermaye ile ilişkili olacak. Bunun amacı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olması için küresel sermaye ile işbirliğini sağlamak. Küresel sermayenin gücünden yararlanmak.

SİYASİ KONSEY

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İkinci konseyin ise siyasi olduğu söyleniyor. “Siyasi konsey”; bunun belediye başkanları, CHP yönetiminde bulunan bazı isimler ile küresel çapta bağlantıları olan siyasetçiler ve danışmanlardan oluştuğu ifade ediliyor.

Siyasi konseyin amacı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı için küresel çaptaki güç odakları ile işbirliği yapmak. Yabancı ‘think tank’ kuruluşları, küresel örgütler ve karar verici mercilerle ilişki kurmak.

KÜRESEL GÜÇLERİN ADAMI

Toparlayacak olursak iki konseyden söz ediliyor. Biri işinsanlarından diğeri siyasetçilerden oluşan konsey. Biri küresel sermaye ile diğeri hem yerel hem küresel siyasetle bağlantılı isimlerden oluşan siyasi konsey.

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YERLİ ZELENSKİ

Dikkat ettiniz mi; her iki konseyin de ortak bir noktası var. Küresel boyutta olmaları. Bu iki konseyin amacı ne? Birinci amacı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapmak, ikinci amacı ise bu süreçte küresel sermaye ve güç odaklarıyla bağlantılarını kurmak. Yani küresel güçlerin adamı olmak.

O nedenle Ekrem İmamoğlu’na küreselcilerin cumhurbaşkanı adayı deniliyor. O nedenle yerli Zelenski benzetmesi yapılıyor. ABD ve İngilizlerin gazına gelen Zelenski ülkesini savaşa soktu. Kendisi de Beyaz Saray’dan kovularak rezil oldu.

İmamoğlu birçok yönüyle Putin’den ayrılıyor. Putin, Rus derin devletinin adamıydı. Küresel güçlerle mücadele ediyor. Büyük bir lider. Ekrem İmamoğlu ise küreselcilerin adayıydı. Onlara hizmet edecekti. Para ve güç kullanmayı erkenden keşfetmişti. CHP içinde kullandı. Başarılı da oldu. Ama aşırı hırsı nedeniyle erken patladı.