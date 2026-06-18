Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil

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CNN Türk’te, ‘Tarafsız Bölge’ programında Hakan Bayrakçı, “Ekrem İmamoğlu şu an CHP’nin resmi cumhurbaşkanı adayı mı, değil mi?” diye sordu. Berhan Şimşek, “Hayır” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Ahmet Hakan Coşkun, “Değil mi?” diye araya girdi. Berhan Şimşek, “Değil. Ofis de kapandı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de kapandı” dedi. Bu önemli bir açıklamaydı.

Berhan Şimşek, “Ortada hiçbir şey yokken cumhurbaşkanı adayı diyemezsin, aday adayı dersin. İşin doğrusu bu” diye konuşmasını sürdürdü.

KIYAMET KOPMADI

Berhan Şimşek’in bu açıklamasının muhalif medyada kıyamet koparmasını bekliyordum ama fazla bir ses çıkmadı. Muhalif kesim de İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını satın almış gözüküyor diye düşündüm. Fakat CHP Sözcüsü Müslüm Sarı tartışmanın büyümesini istemediği için, “Ekrem İmamoğlu bugün itibarıyla bizim CHP’li belediye başkanı ve cumhurbaşkanı aday adayımızdır. Bu durum değişmemiştir” dedi.

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Buradaki, “Bugün itibarıyla” vurgusunun altını çizmek isterim.

KILIÇDAROĞLU NE YAPAR

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı ile CHP’nin başına geri döndü. Mutlak butlan kararında ismi geçen milletvekillerini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ama mutlak butlan dosyasında ismi yer alan Ekrem İmamoğlu’na dokunulmadı. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına döndüğünde mottosunun arınma olduğunun da altını çizmek isterim. Ayrıca kaybettiği CHP kurultayından sonra Ekrem İmamoğlu’nu da işaret ederek sırtından hançerlendiğini söylüyor.

DÖNÜM NOKTASI

Peki aynı Kılıçdaroğlu hem kendisini sırtından hançerleyen hem şaibeli kurultayın Divan Başkanlığı’nı yapan hem mutlak butlan davasında ismi ilk sırada geçen hem CHP’nin yolsuzluklarla, rüşvetle kirlenmesinin bir numaralı faili olarak gördüğü Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapar mı? Yapmaz. Berhan Şimşek malumu ilan etmiş oldu. Ama bu açıklama önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor.

İMAMOĞLU YENİ PARTİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ



Özgür Özel yeni kurulacak partiyle ilgili olarak her gün yeni bir adım atıyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise Silivri’de mahkemelere hazırlanmaktan ziyade yeni parti üzerinde çalıştığı söyleniyor. İmamoğlu’nun partinin ilkeleri ve kurucuları üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

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Dün önemli bir gündü. Saat 11.47 itibarıyla CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, delegelerle birlikte CHP Genel Merkezi’nin kapısından içeri girerek olağanüstü kurultay talebinde bulundular.

Saat 14.00’te de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı başladı.

Olağanüstü kurultay için 1 hafta içinde yanıt verilmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun, Yargıtay’daki temyiz süreci ve tedbir kararını gerekçe göstererek önümüzdeki çarşamba olağanüstü kurultay talebini reddetmesi bekleniyor.

YÖNTEM FARKI

Ekrem İmamoğlu’nun bu gelişme üzerine hemen yeni parti kurma çalışmalarını ilan etme yanlısı olduğu söyleniyor.

Özgür Özel ise zamanlama olarak biraz farklı düşünüyor. Özgür Özel, CHP içindeki süreçlerin tamamlanmasından yana. Böylece CHP içinde tüm yollar tıkandığı için ayrılmak ve yeni parti kurmak zorunda kaldık diye kendisine bir meşruiyet alanı oluşturmaya çalışıyor. Yeni partinin politik gerekçelerini oluşturuyor.

ZAMANLAMA

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Özgür Özel, İlke TV’ye yaptığı açıklamada “Sahada en çok duyduğum söz ‘Parti kur, arkandayız’. Daha çok duyduğum söz ‘Partiyi bunlara bırakma’ sözü. Bu sözler çok azalıp, ‘yeni parti şart’ sözleri çoğalırsa sokağın sesini duymamak olmaz” dedi.

Özgür Özel’in kafasında bir zamanlama var. Hadi İngilizce yazayım da havalı olsun. “Timing.”

Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek’e yaptığı açıklamada ise bir A planı ve B planından söz etti.

“CHP bizim için çok kıymetli. A planımız burada kalmak” dedi. “Peki B planı ne?” Özgür Özel, “Sonuna kadar CHP’de kalıp iktidar alternatifinin bastırılmasına izin vermeyeceğiz, gerekirse başka yollara da bakacağız” diye konuştu. Yeni parti açısından asıl vurucu cümlesi arkadan geliyordu. “Açıkça söyleyeyim, kurultay yapmadan, partiyi seçilmeden yöneten birisiyle birlikte siyaset de yapamayız biz” dedi. Böylece bir yol haritası ortaya koydu.

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Burada son sözü kim söyleyecek?

SİLİVRİ’DE KURULUYOR



Olağanüstü kurultay talebinin reddedilmesiyle birlikte yeni bir durum ortaya çıkacak.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yeni bir değerlendirme yapacaklar.

Bu değerlendirme yeni parti kuralım mı kurmayalım mı değerlendirmesi değil. Yeni partiyi ne zaman kuracağız konuşması olacak.

Ekrem İmamoğlu’nun kafasındaki eski ANAP benzeri dört eğilimi birleştiren bir parti mi olacak, yoksa Özgür Özel’in hedeflediği değişimci CHP mi olacak? Göreceğiz.

Yeni parti yeni şartlarda doğacak.

Ama gelen haberlere göre Ekrem İmamoğlu partinin ilkeleri ve kurucuları üzerinde çalışmaya başlamış bile. Yeni parti Ankara’da kurulacak ama Silivri partisi olacak.