Ekrem İmamoğlu cephesinde tedirginlik

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Eylül ayında yapılacak olan kurultayı kastetmiyorum. Daha çok merkezinde Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı gelişmeler bunlar.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim. Önceki gün resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 24. Ceza Mahkemesi’nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir sorusu üzerine verdiği cevapla ilgiliydi.

MAHKEME, MAHKEMEYE SORMUŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge İdare Mahkemesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun dosyasının akibeti hakkında bilgi istemiş, mahkeme buna neden gerek duydu bilmiyorum. UYAP üzerinden göremezler miydi? Basında çıkan haberler nedeniyle gerçek durumu öğrenmek için resmi yazışmaya ihtiyaç duyulduğu düşünülebilir. Çünkü CHP’lilerin arasında, İmamoğlu’nun cezasının istinafta onandığı ve Yargıtay’a gönderilmek üzere olduğu yönünde haberler dolaşıyor.

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KARAR VERİLMEMİŞ

Bölge İdare Mahkemesi’nin cevabi yazısında ise, “Dava dosyası halen inceleme yapılmak üzere atama beklemekte olup, henüz bir karar verilmemiştir” diyor. Durum neymiş? Ekrem İmamoğlu hakkında henüz karar verilmemiş.

‘AHMAK’ DAVASI

Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine “Ahmak” dediği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Gökhan Günaydın, “Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen ‘ahmak’ davasında, her nedense Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın durumunu merak edip yazıyla soruyor, İstanbul BAM da ‘Dosya için atama bekliyoruz’ diye cevap veriyor! Yaptıklarınızı biliyor, izliyoruz. Bilin ki, korkunun ecele faydası yoktur!” diye bir tweet attı.

Gökhan Günaydın, 7 Temmuz günü de yine aynı konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

KOLTUK SEVDASI

Mahkeme, İmamoğlu’nun davasıyla ilgili açıklamasında bir karar verilmediğini beyan ediyor. Buna rağmen CHP kanadında bu telaş neden?

1- Ekrem İmamoğlu’nun durumuna göre siyasi geleceğini tayin etmeye çalışanlar var.

2- Ekrem İmamoğlu’nun merkezinde yer aldığı üç koltuk için hesap yapılıyor. Kiminin hesabı İmamoğlu’ndan boşalacak koltuğa oturmak, kiminin hesabı ise İmamoğlu’nun oturacağı koltuğa göre kendisine siyasi ikbal hazırlamak.

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Kimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hesabı yapıyor. Kimi cumhurbaşkanı adaylığını kolluyor. Kimi ise CHP Genel Başkanlığı için pozisyon belirlemeye çalışıyor.

İYİ SENARYO

Önce iyi senaryolardan söz edeyim.

CHP içinde bir grup, ‘Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Bunun önlemenin tek yolu ise mahkeme kararı çıkmadan önce CHP Genel Başkanı olsun. Hiçbir mahkeme CHP Genel Başkanı’na siyasi yasak getiremez. Böylece İmamoğlu önce CHP Genel Başkanı sonra cumhurbaşkanı adayı olur’ diyor.

KÖTÜ SENARYO

Kötü senaryo ise şöyle: ‘Ekrem İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek için mahkemeden ‘zaman ayarlı’ siyasi yasak kararı çıkacak. Böylece Ekrem İmamoğlu hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu bırakmak zorunda kalacak hem de cumhurbaşkanı adayı olamayacak.’

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Siyasi yasaklara karşıyım. Ancak bu tavrım CHP içinde yaşanan tartışmaları görmeme engel değil.

ADAYLARIN SAYISI ARTIYOR

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili beklentiler nedeniyle CHP içinde koltuğuna talip olanların sayısı artmaya başladı.

Ben Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı yazmıştım. Sayı şimdiden dörde çıktı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ismi de yarışa dahil edildi.

SAKİN GÜÇ MANSUR YAVAŞ

Mansur Yavaş cephesinde ise ilginç bir gelişme yaşanıyor. Mansur Yavaş, kendini Ekrem İmamoğlu’ndan ayrıştırıyor. Özgür Özel, Paris Olimpiyatları’na giderken, “Sağıma Mansur Yavaş’ı, soluma Ekrem İmamoğlu’nu alıp birlikte fotoğraf vereceğiz” demişti. Voleybol maçı sırasında üçü birlikteydi. Ama Mansur Yavaş’ın, maçtan sonra hızlıca salonu terk ettiği yazıldı. Paris’te tek başına gezmeyi tercih ettiği söylendi. İmamoğlu ile birlikte fotoğraf vermemeye çalıştı. Ama asıl ayrışma o değildi.

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İMAMOĞLU’NA PARİS ÇALIMI

Ekrem İmamoğlu, Paris’te haftalığı 249 bin Euro’ya kiralanan “İstanbul evi” ve paranın su gibi aktığı, gösterişli kutlamaların yapıldığı geceler nedeniyle eleştirilirken, Mansur Yavaş, “Paris gezisini şahsi bütçemizden karşıladık” diye açıklama yaptı. Bunlar seçim kampanyası için şimdiden ekilen tohumlar.

O BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ

Mansur Yavaş tam bir sakin güç. Mansur Yavaş hızla kendisini Ekrem İmamoğlu’ndan ayrıştırıyor. Kimse Mansur Yavaş’ı hafife almaya kalkışmasın. Anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun önünde çıkıyor. Ekrem İmamoğlu küreselci, Mansur Yavaş ise yerli ve milli ile propaganda yapılıyor. Mansur Yavaş bitti demeden bu yarış bitmez...

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KARAKOLLUK OLDULAR

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, Türkiye’yi değiştirmek üzere ittifak kurmuşlardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirip, parlamenter sisteme geçeceklerdi. Biri cumhurbakanı diğeri cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Ama sonunda karakolluk oldular.

HANÇER POLEMİĞİ

Kılıçdaroğlu, “Sırtımdan hançerlendim” deyince Akşener, “Ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben hak ettiği taktirde hançeri, kalbine vururum” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener’i ihanetle suçladı. Akşener ise onu mahkemeye vereceğini açıkladı. Türkiye’yi değiştirmek için yola çıkanların sonu mahkemelik oldu.

Bu yaşananları görünce, ‘Allah memleketi korumuş’ diyorum. Düşünsenize bunlar bir de iktidar olsalardı, vay gelmişti memleketin haline...