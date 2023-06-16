Ekonomi yönetimine güven tam

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Erdoğan’ın ekonomi yönetimine güçlü bir şekilde destek veren açıklamalarından sonra tam 4 saatte borsaya 150 milyon dolar yabancı girişi gerçekleşti. Yapı Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası, THY ve Koç Holding gibi şirketlerin hisseleri başta olmak üzere 150 milyon dolar para girişinin 4 saat içerisinde gerçekleştiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu nedir?

Tabii ki Türkiye’ye güven. Tabii ki yeni ekonomi yönetimine güven. Ama bunun arkasında asıl, yüzde 52 oy oranıyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’a güçlü bir şekilde destek vermesi yatıyor. Şimşek ve ekibine alan açtığını göstermesi yatıyor.

EKONOMİYE İLİŞKİN SORULAR

CHP’deki kurultay tartışmalarını, taht oyunlarını yazmaktan ben de sıkıldım, sizin de sıkıldığınızı düşünüyorum. Milletin gündemi ekonomi. Asıl önemli olan ekonomi nasıl olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni ekonomi yönetimi arasındaki güven ilişkisi ne düzeyde? Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonominin ihtiyacı olan kararları alabilecekler mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nas” diyerek faiz artışına sıcak bakmıyordu. Mehmet Şimşek ve yönetimi gerek duyulduğunda faiz artırımı yapabilecek mi? Buna benzer sorular vardı. Piyasalar bu soruların yanıtlanmasını bekliyordu.

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ERDOĞAN’IN DESTEĞİ

Ekonominin yüzde 50’si güvendir. Esas olan piyasalara güven verip belirsizliği ortadan kaldırmaktır. Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimini üstlenmesi, Merkez Bankası’nın başına Hafize Hanım’ı getirerek kendi takımını oluşturmaya başlaması önemliydi. Piyasalara güven verdi. Gömleğin ilk düğmesi doğru iliklendi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu politikalara desteğinin ne düzeyde olduğu merak ediliyordu.

ERDOĞAN, ‘KABULLENDİK’ DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan gezisi dönüşünde yaptığı açıklamalarla bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Mehmet Şimşek’e güveninin tam olduğunu ortaya koydu. Bu piyasalar tarafından önemliydi. Erdoğan, Mehmet Şimşek’le ilgili soruya, “Hazine ve Maliye Bakanı’mızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik” diye yanıt verdi.

GÜVEN TESTİ

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Erdoğan’ın, “Kabullendik” sözünü piyasalar, Mehmet Şimşek’e ve Merkez Bankası’na duyulan bir güven ve açılan bir alan olarak gördü. Mehmet Şimşek’in alacağı kararlara, Merkez Bankası’nın yapacağı faiz artırımına yönelik Erdoğan’ın desteği olarak yorumladı.

Bu çok önemli bir güven testiydi.

‘GÜZEL NETİCELER ALACAĞIZ’

Şöyle bir yanlış düşünce var. Sanki Erdoğan bu ülkeyi 21 yıldır yönetmiyor, sanki AK Parti iktidarları döneminde hiç faiz artırımı yapılmadı. Kabul, son dönemlerde faiz konusunda bir hassasiyet oluşmuştu. Ama geçmişte ekonominin gereğiyse faiz artırımı yapılmaktan kaçınılmadı. Şimdi Mehmet Şimşek’in, rasyonel zemine dönme olarak tarif ettiği yeni bir döneme geçildi. Bu kararları alacak ekibin arkasındaki en büyük güç ise Erdoğan. Cumhurbaşkanı, “Hazine ve Maliye Bakanı’mız gerek Merkez Bankası Başkanı’mız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum” sözleriyle bunu ortaya koydu.

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YENİ DÖNEMİN MOTTOSU



Yeni ekonomi yönetimi çok güçlü desteklere sahip. Birincisi çok güçlü bir kamuoyu desteğine sahipler. İkincisi piyasalar en büyük destekçileri. 4 saat içerisinde 150 milyon dolar girişin olması bunu gösteriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği destek.

Yeni dönemin mottosu Mehmet Şimşek’in görevi devralırken yaptığı konuşmada yatıyor. “Zaman ve sabır.”

Elbette ki kısa vadede yapılacaklar var. Ama kalıcı olması açısından yumuşak bir geçişle, orta vadede kalıcı düzenlemeler yapmak.

KADRO, PROGRAM, YABANCI SERMAYE

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ı getirerek ekonomi yönetimini oluşturmaya başladı. Kadrosunu kuruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteği tam. Erdoğan, “Hafize Hanım’ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım” diyerek destek göstermiş oldu. Dün Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Ekonomi programının yazımına başlandı.

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YABANCI FONLAR GELMEYE BAŞLADI

Dördüncüsü ise yabancı sermayenin girişi olacak. Bunun için yurtdışına yönelik bir çalışma yapılması düşünülüyor. Ama Mehmet Şimşek daha yurtdışına gitmeden büyük fonların sahipleri Türkiye’ye gelerek görüşmeler yapmaya başlamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra’da bir kafede masaları birleştirip görüşme yapmasına benzemiyor.

GÜÇLÜ DESTEK

Seçimde 5 yıl Türkiye’yi yönetme vizesini alan bir iktidar ve onun çok güçlü bir ekonomi yönetimi işbaşında. Yabancı sermaye neden gelmesin?

ŞİMŞEK BAŞARACAK

Burada bize düşen yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlara güçlü bir destek vermek. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam desteği ile işe başlayan Mehmet Şimşek ve ekibinin ekonomide çok başarılı olacaklarına inancım tam.

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YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI



Doğrusu yakından tanımak istediğim isimlerin başında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geliyor. ABD’de “Müthiş Türk kızı” denilmesinin sebebi var. Çok parlak bir kariyere sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hafize Gaye Erkan’ın başarılarına dikkat çekti. “Bu kardeşimizin başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs’tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası’nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük” dedi.

NEDEN HAFİZE GAYE ERKAN DİYE YAZIYORUM

Dikkat ediyor musunuz hep “Hafize Gaye Erkan” diye yazıyorum. Çünkü ismi öyle. Ama daha modern olsun diye sadece “Gaye” diyenler var. Merkez Bankası Başkanı buna kızıyormuş. “Benim adım Hafize Gaye” diyormuş. Çünkü Hafize isminin bir hikâyesi varmış. Babaannesinin ismiymiş. Merkez Bankası Başkanı aynı zamanda 9 aylık erkek çocuğu olan bir anne. Bebeğin tam da anneye en çok ihtiyacı olduğu bir dönem. Bebekle anneannesi ilgileniyormuş ama Hafize Hanım da annelik görevlerini ihmal etmiyormuş.

BİZİM İNSANIMIZ

Hafize Gaye Erkan, Amerika’dan Merkez Bankası’nın başına gelince hemen Amerika’dan kurtarıcı geldi gibi bir algı oluşturulmasına şiddetle itiraz ettim. Hâlâ aynı noktadayım. O bizim insanımız. Mehmet Şimşek’in ekonomi takımının önemli bir oyuncusu. Zaten kendisi de, “Ben milli bir insanım. Burası benim vatanım” diyormuş.

Zaten annesi Rize İkizdereli, babası Elazğılı. Hafize Hanım tam bir Anadolu insanı. Bizim insanımız.