Ecevit, Kılıçdaroğlu’nu mu Erdoğan’ı mı desteklerdi

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Ama Önder Aksakal tarihi bir gerçeğe işaret ediyor.

Ecevit, 12 Eylül 1980’den sonra CHP ile yollarını ayırdı ve bir daha birleştirmedi.

CHP’nin de hiçbir zaman Ecevit’le birleşmek gibi bir çabası olmadı.

Ecevit’i bir bölen ilan ettiler.

Solun güçlü kalemlerinden Uğur Mumcu bile, “Ecevit, 10 yıl öncekindeki gibi işçilerin, köylülerin, ezilen sınıf ve tabakaların umudu değil. ANAP’ın ve DYP’nin umudu” diye yazdı.

HEP’LE İTTİFAKA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

SHP, ‘Leyla Zana’ların ‘Hatip Dicle’lerin Meclis’e girmesini sağladı. Kürtçe yemine çanak tuttu. HEP’le ittifak yaptı ama Ecevit’le ittifakı aklının ucundan bile geçirmedi.

SHP’nin HEP’le ittifakı için Ecevit, 32. Gün programında, “Sırf Güneydoğu’da biraz daha fazla oy alabilmek için, Türkiye’yi bölmek istedikleri açıkça dile getirilen kimseleri sırtında Meclis’e taşımış olan bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi’nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz” demişti.

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Ecevit, HEP’le yapılan ittifaka öfkeliydi. Trabzon mitinginde, “DSP’ye verilen oyların ANAP’a gideceğini ve bu yolla sosyal demokratların iktidar olamayacağını söyleyenler büyük bir yanılgı içindedirler. SHP’liler bize verilecek oyların kime gideceğini düşünmeyi bıraksınlar, SHP’ye verilecek oylar HEP’e ve arkasındaki PKK’ya gidecek. Bunu düşünsünler” diye konuşmuştu.

ECEVİT NE DERDİ ACABA

Bugün de HDP ve PKK, cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Murat Karayılan’dan Cemil Bayık’a ağzını açan terör baronları Kılıçdaroğlu’na destekten söz ediyor. Ecevit, Türkçe’yi çok iyi kullanan bir liderdi. Bugünleri görseydi Kandil’in ve HDP’nin Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi üzerine ne derdi acaba.

CHP İÇİN NE DEMİŞTİ

CHP’nin hedefi her zaman Ecevit’i ve DSP’yi yok etmek oldu. Ecevit de, CHP’ye çok ciddi eleştiriler yöneltmişti. CHP’yi, “Dünyada mezara gömülmüş bir ideolojinin ayaklı müzeleri” olarak tanımlamıştı. Siyasete veda ettiği DSP kurultayında CHP’ye özel bir yer ayırmış, “Birçok arkadaşımız CHP’den ayrıldı ve biz bölündük. Bölündükçe arındık, arındıkça güçlendik” diye konuşmuştu.

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Şimdi geldik yüz puanlık uzmanlık sorusuna. Ecevit yaşasaydı Erdoğan’ı mı yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu desteklerdi? Bilmem ki, sizce kimi desteklerdi?

KILIÇDAROĞLU, ‘BABACAN’I YÜCE DİVAN’A GÖNDERECEĞİM’

YUKARIDAKİ başlığı görüp başımıza taş mı yağacak diye düşünmeyin. Kılıçdaroğlu, siyasetin yıldızı ilan ettiği, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, yetmez bir de bakanlık, yetmez 20’yi aşkın milletvekili verdiği Ali Babacan’ı Yüce Divan’a gönderir mi, demeyin. Siyaset ince esprilerle, dokundurmalarla, hatırlatmalarla yapılınca ortaya güzel bir iş çıkıyor. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun, Ali Babacan’la ilgili bir sözünü almış. Orada Kılıçdaroğlu, “Sayın Ali Babacan’ın attığı bir imza var. Diyordu ki o imza da sözleşmede Kuzey Irak’a girmemenin karşılığı olarak peşin 1 milyar dolar kredi olursa 8 milyar dolarlık kredi verilecektir. Önce şunun altını çizelim, CHP iktidarında bu sözleşmenin altına imza atanlar kesinlikle Yüce Divan’a gidecektir. Çünkü bu bir ihanet belgesi. Bu ihanet belgesinin altına imza atanlar kim ise onlar Yüce Divan’a gidecektir. Onu affetmeyeceğiz” diyor.

İNCE ESPRİ

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Muharrem İnce de bu bölümü almış. Altına, “Katılıyorum, haklısınız” notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaşmış. Şık bir iş olmuş.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan’ı Yüce Divan’da yargılayacağını söylediği program, Kanal B televizyonunda 22 Ocak 2010 tarihinde yapılmış. Programın yapımcısı ve sunucusu ise CNN TÜRK ekranlarında izlediğiniz değerli gazeteci Gürbüz Evren.

HER SEÇİM ÖNCESİNDE MHP ANKETLERİ

MHP Genel Başkan yardımcısı Feti Yıldız, Metropoll anketiyle ilgili iki noktaya dikkati çekti. Birincisi daha önceki anketlere göre muhalefetin oylarındaki düşüş. Feti Yıldız kıyaslamayı Metropoll’ün 2022 yılının ağustos ve ekim ayı ile yeni anket üzerinden yapmış. Seçime gidilirken genellikle muhalefetin oyu yükselir ama bizde tersi oluyor. CHP’de gerileme yok ama 6’lı Masa’nın diğer ortaklarının oyları ciddi düşüşte.

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2018 SEÇİMLERİNDE TERSİ OLDU

Meclis Başkanvekili Celal Adan ile Feti Yıldız tecrübeli politikacılar. İkisinin de üzerinde durdukları nokta ise her seçim öncesinde MHP’nin oylarının barajın altında gösterilmesi, seçimden sonra ise MHP’nin barajın üstünde çıkması. Celal Adan, Metropoll’ün 10 Mayıs 2018 tarihli bir anketini örnek gösteriyor. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesindeki ankette İYİ Parti yüzde 11.1 oy oranı ile barajın üstünde, MHP ise yüzde 5.2’yle barajın altına yer alıyor. Ama seçimlerde MHP 11.1’le barajı aştı, İYİ Parti ise 9.96’yla barajın altında kaldı. Yani tam tersi oldu. CHP ile ittifak sayesinde Meclis’e girdi.

SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMDEN SONRA

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Artık bu iş bir seçim geleneğine döndü. Seçimden önce anketler MHP’yi barajın altında gösterir, seçimden sonra ise MHP’nin barajı aştığı ortaya çıkar.