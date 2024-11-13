Ebru Gündeş bahane cumhurbaşkanlığı hesaplaşması şahane

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YAVAŞ’A KONSER DARBESİ

Ancak konser- monser işleri Mansur Yavaş’ı sarstı.

Mansur Yavaş’a ilk salvo CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özgür Özel, “Ebru Gündeş, Rıza Zarrab’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” diye fitili ateşledi.

Ardından Ekrem İmamoğlu medyası Mansur Yavaş’ı yıpratma savaşını başlattı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HESAPLAŞMASI

CHP’de ‘Ebru Gündeş konseri bahane, cumhurbaşkanlığı hesaplaşması şahane’ durumu yaşanıyor.

Mansur Yavaş bu süreci iyi yönetemedi. Konser harcamalarının hesabını vermek için düzenlediği basın toplantısıyla soru işaretlerini ortadan kaldırmakta başarılı olamadı. Tam aksine sanatçılara verilen parayı küçük gösterirken, kurulum ücretleri soru işaretlerini daha da artırdı. Bir konser için kurulum ücretinin 44 milyon olarak gösterildiğini görünce gözlerim fal taşı gibi açıldı. Sanki uzaya roket gönderiyorlar diye düşündüm. En son 50 milyon dolara uzaya roket fırlatmışız. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konserlerindeki kurulum ücretlerini toplasam onu geçiyor. Bu arada Ebru Gündeş’e ödenen para 4 milyon 750 bin TL’ymiş. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Sormayın. Aramızda para toplayıp üstünü tamamlayalım dedim.

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NEDEN AYNI ŞİRKET

Ben belediyelerin konser düzenlemesine karşı değilim ama bu iş çığırından çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlere 810 milyon harcamış. Az para mı?

Mansur Yavaş basın toplantısı ile kuşkuları gideremedi tam aksine soru işaretlerini artırdı.

1 Konser organizasyonları neden aynı şirkete verildi?

2 İlk dönemde ihaleler canlı yayında yapılıyordu, konserler için neden ihaleye çıkılmadı, neden canlı yayında yayınlanmadı?

3 İhale Yasası’nın hangi maddesine göre yapıldı?

4 Kurulum ücretlerine neden uzay mekiğini fırlatma ücretine yakın paralar ödendi?

Bu işin konserlerle ilgili bölümü.

HARCAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ama bir de cumhurbaşkanlığı adaylığı boyutu var.

CHP’deki cumhurbaşkanlığı hesaplaşması yerel seçimlerden hemen sonra başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, o nedenle Mansur Yavaş’ı harcamaya çalışıyor.

Mansur Yavaş bunu, “Sağlı sollu saldırıyorlar” diye ortaya koydu. Asıl darbeyi CHP’den yiyor. Saraçhane medyası Mansur Yavaş’ı yıpratmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Çünkü CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki rakip var. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Mansur Yavaş. El altından belgeleri sızdırıyorlar, Mansur Yavaş’ı yıpratmak için yayınlar yapıyorlar.

YALNIZ KOVBOY

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Mansur Yavaş, CHP içinde “yalnız kovboy” durumunda. Ama Ekrem İmamoğlu hem CHP’de etkili hem de Saraçhane medyası gibi bir gerçek var. Ekrem İmamoğlu için “Vur de vuralım, öl de ölelim” modundalar. Trump, Meksika sınırını kapatsa ondan dahi Ekrem İmamoğlu için bir şeyler çıkarmanın peşindeler.

Ekrem İmamoğlu’nun konser harcamaları 6 milyarı aşmış durumda. Ancak Ekrem İmamoğlu’ndan bunun hesabını soran yok. Çünkü onun medyası var.

Şimdi yeni bir gazete çıkarmak, Kılıçdaroğlu’na yakın bir TV kanalını satın almak için pazarlık yapıyorlar. Mansur Yavaş bu haliyle Ekrem İmamoğlu’nun medyasıyla baş edemez. Korkarım ileride Mansur Yavaş’la ilgili başka kumpaslar kurarlar. Mansur Bey aman dikkat.

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OSMAN GÖKÇEK’İN MUHALEFETİ

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Mansur Yavaş’ın konser harcamalarının üzerine gidiyor. “Ankara’da vurgun var” diyor. Babası Melih Gökçek Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanı olması nedeniyle de ayrı bir misyona sahip. Osman Gökçek’in burada yaptığı siyaseten çok normal. Osman Gökçek’i bu konuda başarılı buluyorum. CHP içindeki hesaplaşma, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki cumhurbaşkanlığı yarışı ve Özgür Özel’in Mansur Yavaş’ı harcama planları ise ayrı. Tüm bu yaşananlar Osman Gökçek’in hakkını teslim etmemize engel olmamalı.

CHP’de sadece cumhurbaşkanlığı yarışı yaşanmıyor.

ÜÇ YARIŞ BİR ARADA

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Üçü de birbiriyle bağlı olmak üzere üç gelişme birden yaşanıyor.

1- Cumhurbaşkanı adaylığı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.

Özgür Özel, ‘İki forvetim var’ demişti. Şimdi onu değiştirmiş; iki adayımız var diyor. İmamoğlu bastırıyor. Mansur Yavaş, CHP’li ya da CHP’siz kesin olarak aday. Özgür Özel ise aradan sıyrılabilir miyim diye hesap yapıyor.

2- Olağanüstü kurultay talepleri ve genel başkanlık yarışı. Özgür Özel’in koltuğu sallanıyor.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU

Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerinden biri olan Gökhan Günaydın olağanüstü kurultay için çalışmalara başladı. Oğuz Kaan Salıcı’nın da o yönde bir çabası var. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Ekrem İmamoğlu ile anlaştığı söyleniyor. Ama önemli olan Ekrem İmamoğlu kiminle ittifak yapacak? İmamoğlu bir elinde Özgür Özel’i diğer elinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu tutmaya çalışıyor.

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Olağanüstü kurultay için imzalar toplanmış değil. Çünkü delegeler oy kullanacak ama seçimi ittifaklar belirleyecek.

İMAMOĞLU KURULTAYA KARŞI

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ittifakı devam edecek mi, yoksa Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı kurulacak mı? İmamoğlu bu konuda tercihini yapmış değil. O nedenle olağanüstü kurultay çalışmalarına yeşil ışık yakmadı. Tam tersine olağanüstü kurultaya karşı çıktı. Çünkü onun önceliği cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına almak. Böylece CHP’de olağanüstü kurultay çalışmaları şimdilik durduruldu. Ama tartışma bitmedi. CHP er ya da geç bir olağanüstü kurultay süreci yaşayacak.

İMAMOĞLU’NUN YERİNE KİM GELECEK

3- Üçüncü yarış ise İmamoğlu’nun koltuğu için. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kim geçecek? Şimdilik Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın isimleri öne çıkıyor. Ama iki isimden daha söz ediliyor.