Duygu Delen’in bilinci kapalı mıydı?

Gaziantep’te dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’le ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir soruşturma yürütülüyor.
Duygu Delen olayında yeni gelişmeler söz konusu. Duygu Delen’in ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan’ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu tespit edildi. Mehmet Kaplan cinsel saldırı ve ölüme sebebiyet vermekten dolayı tutuklanmıştı.
Mehmet Kaplan’dan alınan idrar örneğinde yapılan incelemede “uyuşturucu” kullandığı tespit edildi.
İDRARDA ‘ESRAR’ BULGUSU
13 Ağustos’ta Duygu Delen’in hayatını kaybetmesinden 1 gün sonra Mehmet Kaplan’dan alınan idrar örneği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda tahlil edildi. Hastanenin raporunda, “İdrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı belirlenmiştir” denildi. 17 Ağustos tarihli raporun sonuç bölümünde “yukarıda adı geçenin 14.08.2020 tarihli idrarda toksik tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandığı” tespitine yer verildi. Mehmet Kaplan’ın farklı bir uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için alınan kan, kıl ve idrar örnekleri üzerinde yeni bir inceleme yapılması düşünülüyor.
Duygu Delen’in vücudundan alınan örneklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Duygu Delen’le ilgili İstanbul 1. İhtisas Daire Başkanlığı’ndan 1 hafta 10 gün içinde Adli Tıp raporunun çıkması bekleniyor.
BİLİNCİ KAPALI MIYDI?
Mehmet Kaplan, Duygu Delen’in aşağıya düşüşünü görmediğini söylemişti. Ancak Duygu Delen’in düşme anına ilişkin kamera görüntüleri kuşkuları da beraberinde getirdi. Duygu Delen’in kafası üstü aşağıya düşerken hiçbir refleks göstermemesi, “Acaba bilinci kapalı mıydı?” sorusunu gündeme getirdi. Duygu Delen’in düşmesinden birkaç saniye önce bisikletiyle oradan geçen çocuğun herhangi bir telaş göstermemesi ve yukarıya bakmaması, Duygu Delen’in kendini attığı yönündeki iddiaları zayıflatmıştı. Ayrıca 4’üncü kattan düşen Duygu Delen’in ayağının ikinci katın balkonundaki ipe takılması, el ve ayakları hiçbir refleks göstermeden baş üstü sert bir şekilde yere çakılması, atıldığı ya da itildiği kuşkularını da beraberinde getirmişti. Duygu Delen’in düşüş anına ilişkin görüntülerin incelenmesi üzerine, “Düşme anında bilinci kapalı mıydı?” sorusunu gündeme getirdiler.
EBRU GÜNAY: ‘TECAVÜZCÜYÜ KORUMAM’
HDP’den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K., Meclis Hazırlık Komisyonu’nda yardım istediği HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ile Pero Dündar’ın, kendisinden olayı kapatmasını istediklerini söylemişti. D.K. ayrıca HDP milletvekili Ebru Günay’ın “Sana bir doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş” dediğini ancak kendisini doktorun değil, “UBF uluslararası yayın”dan olduklarını bildiren gazetecilerin aradığını belirtmişti. D.K. bunun üzerine HDP milletvekili Günay’a dönerek, “Beni doktora yönlendirmeni beklerken, sen nasıl gazeteciye yönlendirirsin” diye tepki gösterdiğini ifade etmişti.
Bu açıklamalara yer verdiğim yazım üzerine HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay aradı. “Ben kendisine psikolojik desteği kabul ederse yardımcı olabileceğimi söyledim. Kabul etmedi. O nedenle yardımcı olmadım” dedi. “UBF uluslararası yayın” isimli kuruluşu tanımadığını, ismini ilk kez duyduğunu ifade etti.
“Şimdiye kadar sustum, susmayı tercih ettim” diyen Ebru Günay, “Bize anlatılanlarla basına yansıyanlar farklı” diye konuştu. D.K. ile görüştüğünü doğrulayan Ebru Günay, “Bana hiçbir şekilde taciz, tecavüz ve şiddet demedi. Ben kadını korumak üzerinden hareket ettim. Bugün basına yansıyanlar, o gün bize bildirilse gözünün yaşına bakmazdık. Yoksa tecavüzcüyü korumam. Kimsenin gözünün yaşına bakmam” dedi.
Tuma Çelik olayı üzerine konuştuğum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da olayın başta kendilerine farklı anlatıldığını belirterek, “Bizim için kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” demişti. Meclis Hazırlık Komisyonu’nda da Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar HDP milletvekilinin katılımıyla oybirliğiyle alınmıştı.
‘AYAĞINA SIKARIZ’ TEHDİDİ
Tuma Çelik’in cinsel saldırısına maruz kaldığını ifade eden D.K., Meclis Hazırlık Komisyonu’nda yardım talep ettiği HDP milletvekili Pero Dündar ve Süryani Federasyonu Başkanı Evgil Türker tarafından, “Sen Midyat’a gelirsen, senin ayaklarına sıkacağız” diye tehdit edildiğini ifade etmişti.
Cinsel saldırı nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması gündemde olan Tuma Çelik’in D.K.’ya attığı “Yazma yoksa rahat bırakmam” mesajı soruşturma dosyasında yer aldı.
ERDOĞAN’IN BAHÇELİ’YE VEFASI
ADANA’da trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Devlet Bahçeli köprüsünün temelleri 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Ancak büyükşehir belediye başkanlığını CHP’li Zeydan Karalar kazanınca, finansal gücün yeterli olmadığı gerekçesiyle yapımı durdurdu.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el koydu. Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması için talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL’lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuştum. “Devlet Bahçeli Köprüsü’nü yapıp Adana’ya rahat bir nefes aldıracağız” dedi.
İşte o belge...
Duygu Delen’in bilinci kapalı mıydı?
Gaziantep’te dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’le ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir soruşturma yürütülüyor.
Duygu Delen olayında yeni gelişmeler söz konusu. Duygu Delen’in ölümüne neden olduğu iddia edilen Mehmet Kaplan’ın kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu tespit edildi. Mehmet Kaplan cinsel saldırı ve ölüme sebebiyet vermekten dolayı tutuklanmıştı.
Mehmet Kaplan’dan alınan idrar örneğinde yapılan incelemede “uyuşturucu” kullandığı tespit edildi.
İDRARDA ‘ESRAR’ BULGUSU
13 Ağustos’ta Duygu Delen’in hayatını kaybetmesinden 1 gün sonra Mehmet Kaplan’dan alınan idrar örneği Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda tahlil edildi. Hastanenin raporunda, “İdrarda toksit tarama tetkikinde kreatinin değerinin 308 mg/dl ve idrar dansitesinin 1036 olarak bulunduğu, THC (esrar) metabolitleri saptandığı belirlenmiştir” denildi. 17 Ağustos tarihli raporun sonuç bölümünde “yukarıda adı geçenin 14.08.2020 tarihli idrarda toksik tarama tetkikinde THC (esrar) metabolitleri saptandığı” tespitine yer verildi. Mehmet Kaplan’ın farklı bir uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için alınan kan, kıl ve idrar örnekleri üzerinde yeni bir inceleme yapılması düşünülüyor.
Duygu Delen’in vücudundan alınan örneklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. Duygu Delen’le ilgili İstanbul 1. İhtisas Daire Başkanlığı’ndan 1 hafta 10 gün içinde Adli Tıp raporunun çıkması bekleniyor.
BİLİNCİ KAPALI MIYDI?
Mehmet Kaplan, Duygu Delen’in aşağıya düşüşünü görmediğini söylemişti. Ancak Duygu Delen’in düşme anına ilişkin kamera görüntüleri kuşkuları da beraberinde getirdi. Duygu Delen’in kafası üstü aşağıya düşerken hiçbir refleks göstermemesi, “Acaba bilinci kapalı mıydı?” sorusunu gündeme getirdi. Duygu Delen’in düşmesinden birkaç saniye önce bisikletiyle oradan geçen çocuğun herhangi bir telaş göstermemesi ve yukarıya bakmaması, Duygu Delen’in kendini attığı yönündeki iddiaları zayıflatmıştı. Ayrıca 4’üncü kattan düşen Duygu Delen’in ayağının ikinci katın balkonundaki ipe takılması, el ve ayakları hiçbir refleks göstermeden baş üstü sert bir şekilde yere çakılması, atıldığı ya da itildiği kuşkularını da beraberinde getirmişti. Duygu Delen’in düşüş anına ilişkin görüntülerin incelenmesi üzerine, “Düşme anında bilinci kapalı mıydı?” sorusunu gündeme getirdiler.
EBRU GÜNAY: ‘TECAVÜZCÜYÜ KORUMAM’
HDP’den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K., Meclis Hazırlık Komisyonu’nda yardım istediği HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ile Pero Dündar’ın, kendisinden olayı kapatmasını istediklerini söylemişti. D.K. ayrıca HDP milletvekili Ebru Günay’ın “Sana bir doktor ayarlayacağım. Ruh sağlığın bozulmuş” dediğini ancak kendisini doktorun değil, “UBF uluslararası yayın”dan olduklarını bildiren gazetecilerin aradığını belirtmişti. D.K. bunun üzerine HDP milletvekili Günay’a dönerek, “Beni doktora yönlendirmeni beklerken, sen nasıl gazeteciye yönlendirirsin” diye tepki gösterdiğini ifade etmişti.
Bu açıklamalara yer verdiğim yazım üzerine HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay aradı. “Ben kendisine psikolojik desteği kabul ederse yardımcı olabileceğimi söyledim. Kabul etmedi. O nedenle yardımcı olmadım” dedi. “UBF uluslararası yayın” isimli kuruluşu tanımadığını, ismini ilk kez duyduğunu ifade etti.
“Şimdiye kadar sustum, susmayı tercih ettim” diyen Ebru Günay, “Bize anlatılanlarla basına yansıyanlar farklı” diye konuştu. D.K. ile görüştüğünü doğrulayan Ebru Günay, “Bana hiçbir şekilde taciz, tecavüz ve şiddet demedi. Ben kadını korumak üzerinden hareket ettim. Bugün basına yansıyanlar, o gün bize bildirilse gözünün yaşına bakmazdık. Yoksa tecavüzcüyü korumam. Kimsenin gözünün yaşına bakmam” dedi.
Tuma Çelik olayı üzerine konuştuğum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da olayın başta kendilerine farklı anlatıldığını belirterek, “Bizim için kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” demişti. Meclis Hazırlık Komisyonu’nda da Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar HDP milletvekilinin katılımıyla oybirliğiyle alınmıştı.
‘AYAĞINA SIKARIZ’ TEHDİDİ
Tuma Çelik’in cinsel saldırısına maruz kaldığını ifade eden D.K., Meclis Hazırlık Komisyonu’nda yardım talep ettiği HDP milletvekili Pero Dündar ve Süryani Federasyonu Başkanı Evgil Türker tarafından, “Sen Midyat’a gelirsen, senin ayaklarına sıkacağız” diye tehdit edildiğini ifade etmişti.
Cinsel saldırı nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması gündemde olan Tuma Çelik’in D.K.’ya attığı “Yazma yoksa rahat bırakmam” mesajı soruşturma dosyasında yer aldı.
ERDOĞAN’IN BAHÇELİ’YE VEFASI
ADANA’da trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Devlet Bahçeli köprüsünün temelleri 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Ancak büyükşehir belediye başkanlığını CHP’li Zeydan Karalar kazanınca, finansal gücün yeterli olmadığı gerekçesiyle yapımı durdurdu.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya el koydu. Devlet Bahçeli köprüsünün yarım kalmasına gönlü el vermeyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı’nın yapması için talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından köprünün yapımı için ayrılan 700 milyon TL’lik kaynak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile konuştum. “Devlet Bahçeli Köprüsü’nü yapıp Adana’ya rahat bir nefes aldıracağız” dedi.
İşte o belge...