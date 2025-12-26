Düşen uçakta Ankara büyük tehlike atlatmış

Haberin Devamı

Uçak, herhangi bir yerleşim merkezinin üzerine düşseydi büyük bir felaket yaşanırdı.

ANKARA ÜZERİNDE DÜŞSEYDİ

Uçak arıza bildirimini Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında yapıyor. Esenboğa havaalanına dönmek isterken Gölbaşı ve Haymana ilçelerinin üzerinden geçiyor. Eğer Kesikkavak köyü açıklarında düşmeseydi birkaç dakika sonra Ankara’nın üzerinde olacaktı. Düşen uçakla bir felaket yaşandı ama daha büyük bir felaketin de eşiğinden dönüldü.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE’Yİ TAŞIYORMUŞ

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan Fransız Falcon 50 tipi uçak aynı zamanda Libya Başbakanı Dibeybe’yi de taşıyormuş. Hatta Dibeybe bu uçağı daha sık kullanıyormuş. Uçağın düştüğü Kesikkavak köyünün açıklarındaki 2 kilometrelik alan enkazın bulunmasından sonra koruma altına alınmıştı.

SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Dün teknik ekipler düşen uçakla ilgili olarak sahada incelemelerde bulundular. Fransa’dan ve Libya’dan gelen ekipler dün uçağın düştüğü alanda incelemeler yaptılar. Düşen uçakla ilgili ön raporu hazırlamak üzere bir heyet oluşturuldu. Heyette Libyalı ve Türk yetkililerin yanı sıra uçağın ait olduğu Fransız firmadan da temsilciler yer alıyor. Heyet, sahadaki incelemelerini tamamladıktan sonra düşen uçağın parçaları üzerinde laboratuvar incelemeleri, telsiz kayıtlarını inceleyerek ön rapor hazırlayacak. Ön raporun hazırlanmasının 1 ay sürebileceği söyleniyor.

KARAKUTU İNCELENECEK

Kaza kırım raporu ise karakutunun çözümlenmesinden sonra hazırlanabilecek. Karakutu incelemesi tarafsız bir ülkede yapılacak. O nedenle inceleme Libya, Türkiye ve Fransa dışında bir ülkede gerçekleştirilecek. Almanya başta olmak üzere uçak teknolojileri konusunda ileri seviyede olan Batılı bir ülke üzerinde duruluyor.

UÇAK KAMERALARLA İZLENDİ

Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın Ankara Esenboğa Havaalanı’na indiği andan itibaren Genel Havacılığa ait VIP bölümünde kameraların 24 saat kayıt yaptığı bir yerde koruma altına alındığı söyleniyor. Olayın hemen ardından uçağı gören kamera kayıtları incelemeye alındı. Düşen uçağa görevlilerin dışında hiç kimsenin yaklaşmadığı tespit edildi.

DIŞARIDAN SİNYAL Mİ GÖNDERİLDİ

Düşen uçağa dışarıdan bir müdahale oldu mu sorusu gündeme geldi.

Düşen Fransız uçağının Malta bayraklı olması nedeniyle bazı soru işaretleri ortaya atıldı. Malta’nın Mossad ve İngiliz istihbaratının operasyon yaptığı ülkelerden biri olması nedeniyle uçağın elektrik sistemine daha önce yerleştirilen bir aparat dışarıdan gönderilen sinyalle harekete mi geçirildi sorusu ortaya atıldı. Bu sorular Türkiye, Libya ve Fransa’dan gelen teknik ekiplerin hazırlayacağı ön rapor ile karakutunun çözülmesiyle birlikte kaza kırım heyetinin hazırlayacağı raporun sonucunda netlik kazanacak. Uçağın Malta bayraklı olduğu ancak Malta’da değil, Fransa’da kullanıldığı belirtildi.

HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR

Olay çok sıcak. Henüz ne ön rapor ne de kaza kırım raporu hazırlandı. Daha uçağın enkazı bile kaldırılmadı. Her ihtimal titizlikle incelenecek. Ancak ilk veriler uçağın dışarıdan yapılan bir müdahale sonucunda düşürüldüğü yönündeki iddiaları desteklemiyor. Tabii yine dediğim gibi henüz teknik incelemeler sürüyor.

UÇUŞTAN ÖNCE KONTROLLER YAPILMIŞ

Elimizde şu veriler var. Uçak, Esenboğa Havaalanı’nda olduğu süre zarfından kameralarla kontrol edilmiş. Güvenlik önlemleri eksiksiz olarak uygulanmış. Kamera kayıtlarında uçağa görevli mürettebat dışında kimsenin yaklaşmadığı tespit edilmiş. Pilot, herhangi bir arıza bildiriminde bulunmamış. Uçağın kalkışından önce Fransız pilotun teknik kontrolleri yaptığı belirlendi. Checklist’in eksiksiz olarak yapıldığı tespit edildi.

EKRAN GELMİŞ GİTMİŞ

Uçak havalandıktan 14 dakika sonra arıza bildiriminde bulunuyor. Pilot, “Genel elektrik arızası” diyor. Pilotun önündeki ekran ilk başta tamamen kararmıyor. Ekran önce kararıyor, sonra tekrar geliyor. Bu gel-git birkaç kez yaşanmış. Uçak düşünce mi patlama oldu, yoksa uçak havadayken mi patladı sorusu da gündeme geldi, Havada patladığı yönünde bir tespit yapılamadı. İlk incelemeler uçağın düştükten sonra patladığı ve 7 ton akaryakıt yüklü olması nedeniyle yandığı yönünde. Düşen uçağın Fransız pilotunun son 2 dakikada uçağı kurtarmak için yoğun çaba sarfettiği ancak başarılı olamadı ortaya çıktı.