Düşen uçağımızda dış müdahale en az ihtimal

Top arabalarının üstünde şehit cenazeleri geçmeye başladı. Askerler durdu. Sirenler sustu. Top arabaları durdu. Tekbirler yükseldi. O sırada bir babanın yürek yakan sesi duyuldu. “Yavrum” diye bağırdı.

Ağlamaktan göz pınarları kurumuştu. Ama acılı babanın “yavrum” diye yüreğinden kopup gelen feryadı herkesi ağlattı.

Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde şehitlerimizin cenazesindeydik. Bir süre şehit ailelerini izledim. Kiminin eşi, kiminin çocuğu, kiminin annesi, babası, kardeşi kaldı geride. Kiminin de henüz anne karnında doğmayan bebeği. Doğduğunda ezan okuyup kulağına ismini söyleyecekler. Bir de şehit babasının ismini. Millet olarak büyük bir acı yaşadık. “Vatan sağolsun” dediler, biz de şehitlerimizi vatan toprağına emanet ettik. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah ailelerine sabır versin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.

KAZA KIRIM EKİBİ GÜRCİSTAN’DA

Bu vesile ile düşen C-130 tipi uçağımızla ilgili bilgileri vermek istiyorum. Uçağımızın düşüş nedenini tespit etmek için Gürcistan’da ve Ankara’da titiz bir çalışma yürütülüyor. Kaza kırım ekibimiz Gürcistan’da çalışmalarını sürdürüyor. Kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından uçağın parçaları Türkiye’ye getirilecek. Bu kez de Kayseri’deki uçak bakım tesislerinde uçağın parçaları üzerinde inceleme yapılacak.

KARAKUTULAR İNCELENİYOR

Ankara’da ise TUSAŞ tesislerinde teknik bir ekip karakutuları açarak incelemeye başladı. İki karakutu var. Karakutulardan birinde pilotların kendi aralarında ve kuleyle yaptıkları konuşmalar ve uçağın düşüşü sırasındaki ses kayıtları yer alıyor. İkinci karakutuda ise sistemlerinin işlendiği kayıt mekanizmaları inceleniyor. Kazanın aydınlatılması için karakutuların kayıt altına aldığı 180 veri inceleme altında. Karakutu incelemesinin haftasonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

HER İHTİMAL ARAŞTIRILIYOR

Uçağımızın düşüş nedeniyle ilgili olarak her türlü ihtimal titiz bir şekilde araştırılıyor. O nedenle komplo teorilerine veya spekülasyonlara prim vermemek gerekiyor. Kaza kırım ekibinin hazırlayacağı raporla birlikte uçağımızın düşüş nedeni aydınlatılmış olacak.

Uçağımızın düşmesiyle birlikte ortaya çıkan sorular var. Uçağımız düştü mü yoksa düşürüldü mü? Uçağımız düşürüldüyse bunu hangi ülke yaptı? Uçağımız düştüyse neden düştü? Uçakta teknik bir arıza mı yaşandı, metal yorgunluğundan dolayı bir çatlak mı meydana geldi, pervane kanatlarından biri koparak uçağın gövdesine mi saplandı?

DIŞ MÜDAHALE İHTİMALİ

Bu sorular titiz bir şekilde araştırılıyor. Şu ana kadar bir ön tespitte bulunulmadı. Kaza kırım ekibi uçağımızın bir dış müdahale ile mi düşürüldüğü ihtimalini de araştırıyor. Ancak şu ana kadar bu yönde bir bilgiye rastlanmadı. Ancak olay yerinden alınan verilere göre dış müdahale ihtimali düşük görülüyor. Ama her ihtimal gibi bunun da üzerinde duruluyor.

DEPREM KONUTLARI BİR BAŞARI HİKÂYESİ

6 Şubat depreminden sonraydı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiliyordu. AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr Sare Aydın yeni dönemde milletvekili adayı olmayacağını bildirmek ve veda etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Görüşme sonrası Erdoğan’ın tavrını sordum. Cumhurbaşkanı kararının hayırlı olmasını söylemiş, ne yapacaksın diye sormuş. Üniversiteye döneceğini, profesörlük ünvanını almayı beklediğini söylemiş. Seçimlere ilişkin bir değerlendirme yapıp yapmadığını öğrenmek istedim. “Cumhurbaşkanı seçimlerle ilgili değildi” dedi. Şaşırdım. O da şaşırmış. “Seçimleri sordum. Bana ‘Seçimler gelir geçer öncelikli olarak deprem bölgesindeki insanlarımızı bir çatının altına sokmamız lazım. Bu soğukta ne yapıyorlar, aklım hep onlarda dedi’ demişti.

Adıyaman’da 350 bininci konutun teslim törenini izlerken yukarıdaki diyalog aklıma geldi.

MURAT KURUM’A TEBRİKLER

Bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alan yeniden inşa edildi. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u tebrik ediyorum. Sahada müthiş bir başarı hikâyesi yazılıyor. Bu yapılanların hak ettiği şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Sanki normalmiş gibi geliyor.

CHP ANIT, ERDOĞAN KONUT YAPTI

Deprem döneminde bölgeden ayrılmayan, bedava ev sözü veren CHP seçimden sonra bölgeye bir daha ayak basmadı. Çok kötü sınav verdiler. Hatta seçimlerde istedikleri sonucu alamadıkları için depremzedeleri barındırdıkları otellerden atmaya kalkıştılar. Azerbaycan ülkemizde bir mahalle kurdu. CHP’li belediyeler bırakın mahalleyi bir bina yapamaz mıydı? Depremzedelere konutlar yapmak yerine şehirlerin ortasına anıtlar dikmeyi tercih ettiler. CHP anıt, Erdoğan konut yaptı.

DÜNYA REKORU KIRILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda 453 bininci konutu teslim edeceğini açıkladı. Saatte 23, günde 550 konut üretiliyor. Murat Kurum yapar. Türkiye’nin kapasitesi buna yeter. Bu bir dünya rekorudur. Bunu da dünyada ancak Türkiye başarır. Depremden sonra Kahramanmaraş’ta, Hatay’da, Adana’da, Osmaniye’de depremzedelerin acılarına tanıklık ettim. Ne yapsak azdır.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Türkiye bunları nasıl başarıyor biliyor musunuz? Yukarıda aktardığım ruhla yapıyor. Erdoğan’ın önündeki seçimleri değil, depremzedeleri düşünmesi sayesinde yapıyor. Bu bir anlayıştır, bu bir zihniyettir. Milli şairimiz Akif’in dizelerinde olduğu gibi, “Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de Adl-i İlahi sorar Ömer’den onu” anlayışının bir sonucudur.

Liderde böyle bir anlayış olunca ekibi de canla başla çalışır.