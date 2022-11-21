Dünya Kupası’ndan Sisi ve sınır ötesi operasyon kulisleri

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O nedenle Katar gezisi için İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Şeref Salonu’nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu görünce dünya kupasını kazanmış gibi sevindim.

AKAR UYUMAMIŞTI

Ama Hulusi Akar selam vermekle yetindi. Belli ki harekâta ilişkin konuşmak istemiyordu ama operasyonu yönettiği için yüzünden sabaha kadar uyumadığı belliydi. Heyette Hulusi Akar’ı görenler tebriklerini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da harekâta ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. Ama harekâta ilişkin hazırlıkların kısa bir sürede yapılmadığı izlenimi edindim.

TALİMAT NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 Zirvesi için Endonezya’ya hareket etmeden birkaç saat önce İstiklal Caddesi’nde saldırı meydana gelmişti. Erdoğan Endonezya’ya hareket etmeden operasyon talimatını vermiş. Gezi dönüşü harekât planı hakkında son bilgileri alıp “Girin” talimatını vermiş.

KARA HAREKÂTI

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Bir yetkiliye, “Hava harekâtının arkasından kara harekâtı gelecek mi?” diye sordum. Onayladı. Ama tabii ki bu durumlarda zaman verilmez.

DÜNYA KUPASINDA

Aklımız Pençe Kılıç Operasyonu’nda, Dünya Kupası’nın açılış maçını izlemek üzere Katar’a uçtuk. Katar’da her şey durmuş, zaman Dünya Kupası’na ayarlanmış. Dünya Kupası için Katar’ın başkenti Doha’da 7 tane stadyum yapılmış. Her biri farklı bir mimari ile. Futbol topu şeklindeki stadyum ilgimi çekti. Geniş yollar açılmış statlara ulaşmak için. Trafik maç saatlerine göre düzenlenmiş. Doha’da Dünya Kupası’nın verdiği bir gerilim var ama kaos ortamı görmedim. Cumhurbaşkanı’nın konvoyunda olunca stadyumun kapısına kadar araçlarımızla girdik. Resmi heyette olmamıza rağmen FIFA’nın tüm kurallarına uygun hareket ettik. Çünkü Katar yönetimi FIFA kurallarını çok disiplinli bir şekilde uyguluyordu. Stadyuma 12 No’lu kapıdan giriş yaptık. FIFA’nın düzenlediği Hayya kartlarımızın barkodunu okutarak girdik. Dünya Kupası’nın açılış maçını CNN TÜRK Anahaber spikeri Fulya Kalfa ile 12’nci ve 13’üncü koltuklarda birlikte izledik. Tabii FIFA uygulamasıyla indirdiğim biletlerin barkodunu okutarak geçmek suretiyle.

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ALKOL YASAĞI

Dünya Kupası nedeniyle Doha’da otel fiyatları yükselmiş. Ama daha çok alkol yasağı konusu tartışılıyordu. Katarlılar yasağın sadece maç sürecinde geçerli olduğunu, stadyum dışında otellerde ve belirlenen alanlarda alkol yasağının olmadığını anlatmaya çalışıyorlardı.

DOHA’DA DİPLOMASİ

Stadyuma konvoy halinde geldik. Ancak resepsiyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı bir bölüme geçti. Daha maç başlamadan resepsiyon salonundan Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin tokalaştığı fotoğraflar gelmeye başladı. Futbolun sadece futbol olmadığını biliyoruz ama Dünya Kupası’nın da sadece Dünya Kupası’ndan ibaret olmadığını öğrenmiş olduk.

SİSİ İLE TOKALAŞMA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile ilk kez tokalaştı. Erdoğan, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta yemekte Sisi ile aynı masaya oturtulmak istendiği için yemeğe katılmamıştı.

Gazetecilik böyle bir meslek işte. Dünya Kupası için yola çıktık, Sisi olayını yaşadık. Pinpon diplomasisinden sonra Erdoğan literatüre bir de futbol diplomasisini kazandırmış oldu. Tabii dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilk sorumuz ortaya çıkmıştı.

STADYUMUN HAVASI

Açılış maçı öncesinde stadyumda renkli gösteriler yaşandı. Tribündekilerden sahadaki gösterilere yoğun ilgi vardı... Katar ve Ekvador milli takımları açılış maçı öncesinde sahaya çıkınca coşku doruğa tırmandı. Stadyumun içinde coşku vardı ama Doha’da şölen havası vardı dersek doğru olmaz.

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FUTBOL TARAFTARLARI

Dünya Kupası’nın ilk kez bir Arap ülkesinde oynanması nedeniyle sadece futbol gündemde değildi elbette. Stadyuma ulaştığımızda her kapıda Dünya Kupası meşalesi yanmıştı. Belki bir Avrupa ülkesinde göremeyeceğimiz manzara, girişte develerin ve atların üzerine binmiş kamuflajlı giysiler içinde gruplar vardı. Batılı futbol taraftarlarından farksız, modern giysili genç kızlar ve erkekler eğleniyorlardı. Ama holiganlar yoktu. Dünya Kupası oynanıyordu ama benim aklım Sisi ile tokalaşma ve sınır ötesi operasyondaydı.