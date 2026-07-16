Dolandırıcı Haluk Levent’ten kahraman yaratmak

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Haluk Levent’in pislikleri ortaya çıkınca, Elfida’yı dinleyemiyorum artık.

Birkaç kez dinlemek istedim ama eski tadı vermedi.

Müthiş bir aldatılmışlık duygusu hissettim.

Elfida, amansız bir hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki bir kız çocuğunun hayata tutunması için yazılmış bir şarkıydı. Yoksa Haluk Levent bunu da yardımsever insan imajını oluşturmak için mi yazmış duygusu yerleşti kafama.

Bir türlü bu soruyu kafamdan atamıyorum.

ŞARKILARI KİRLETTİN

Elfida’yı yıktın be Haluk Levent.

Sayende şarkılar kirlendi.

Temiz duygular tarumar edildi.

Haluk Levent olayı üzerine bir süredir bilinçli olarak yazmadım.

Cevabını aradığım bir soru vardı.

Haluk Levent kumar oynarken, borsada kaybederken Ahbap’ın paralarını mı kullanmış yoksa şahsi kazancından mı harcamış?

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Şahsi kazancıysa vahim ama Ahbap’ın paralarıyla daha da vahim.

İTİRAF

Haluk Levent, 2023 yılında Ahbap’a 4.3 milyar lira bağış geldiğini söylüyor.

Haluk Levent, Ahbap’la ilgili paraları kullanma yetkisinin sadece kendisine ait olduğunu ifade ediyor.

2023 yılından sonra gelen bağışların miktarını bildirmiyor. Çünkü 2026 yılının hesaplarında da usulsüzlükler tespit edilmiş.

Ama çok önemli bir itirafta bulunuyor.

“Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım” diyor.

O kadar da pişkin ki buna usulsüzlük denilirmiş, yolsuzluk denilmezmiş...

Adam yurtdışına kaçmak için İstanbul Havalimanı’na gidiyor, yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğreniyor.

Normalde bir insan ne yapar? Avukatını arar, yurtdışına çıkış yasağının ne için konulduğunu öğrenmeye çalışır. Yasağının kaldırılması için hukuki girişimlerde bulunur. Ama Haluk Levent ne yapıyor? Bu kez de deniz yoluyla kaçmak için plan yapıyor. Havayoluyla kaçamadım, deniz yoluyla kaçayım diye havaalanından arabasını İzmir’e doğru sürüyor. Ama kaçamadan Bursa’da yakalanıyor.

YÜZSÜZLÜĞÜN BÖYLESİ

Ama ifadesinde, “Pazar günü değil, salı günü gözaltına alınsaydım; 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneği’ne verecektim. Böylece Ahbap Derneği’nden para çıkışı olmayacaktı” diye iddia ediyor. Sen yurtdışına kaçmak için havaalanına gelmişsin, orada yurtdışına çıkış yasağın olduğunu öğrenince deniz yoluyla kaçmak için aracını İzmir’e çevirmişsin. Böyle utanmazlık olur mu? İki gün sonra gözaltına alınsaymış 80 milyonu kapatacakmış. Bu 80 milyon neymiş? 2026 yılı Ahbap Derneği’nin hesaplarında görülen açıkmış. Asistanı Yeliz Kaya üzerine gelen 80 milyonu başka hesaba aktarıp kullanmış, sonra yakalanmasaymış onu kapatacakmış. Kendisine zaman ayarlı operasyon düzenlenmiş. Adamdaki yüzsüzlüğe bakın. Senin yakalanman tapudaki devir işlemlerini engellemez. Yine kapat. Bu gidişle devleti suçlu çıkarırsa şaşırmam. Pes doğrusu...

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BORSADA BATIRMIŞ



Haluk Levent, “Borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var” diyor. Borsada oynamış ve kaybetmiş. Borsada kendi parasıyla mı oynadı bilmem ama Ahbap’ın parasını borsada batırdıysa yazıklar olsun. Millet sana depremzedeye yardım etmen için o paraları gönderdi.

Borsada, kumarda batır diye değil.

KUMARDA BATIRMIŞ

Haluk Levent’in kumar hastalığı biliniyormuş. Hatta seküler kesimler, kumar alışkanlığının bilinmesini istemediği için susmuşlar. Şoförü İlker Çetin, Kıbrıs’a gittiklerinde Haluk Levent’in kumar oynadığını anlatıyor. Her defasında bu miktar 2 milyonu buluyormuş. Zaten kumar makinelerinin başında görüntüleri var.









BAHİSTE BÜYÜK BATIRMIŞ

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Sadece kumar oynamamış. Bir de yasadışı bahis oynamış. Orada büyük kaybetmiş. 990 milyonluk bahis oynamış, 390 milyon kaybetmiş.

BAŞARAN SORU İŞARETLİ



Haluk Levent’in Başaran Holding’le yaptığı işlemlere gelince...

Hürriyet’te Musa Kesler’in sorularına ikna edici cevaplar veremeyen Hüseyin Başaran’ın açıklamaları kuşkularımı daha çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış. Haluk Levent daha usta bir cambaz olduğu için Başaran’ları dolandırmış.

YARDIMLAŞMA DUYGULARINI ÖLDÜRDÜ

Haluk Levent’in dolandırıcılığından ziyade önemli olan milletimizin yardımlaşma duygularının sömürülmesidir. Bizim milletimiz yufka yüreklidir, yardımseverdir. Bir felaket anında yardıma koşar. Ahbap’ta ortaya çıkan bu yolsuzluklar, milletin yardımlaşma duygusunu öldürüyor. Buna yardım edersem yarın arkasından bir yolsuzluk, dolandırıcılık çıkar mı duygusunun oluşmasına neden oluyor.

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Haluk Levent sen çok büyük bir kötülük yaptın. Milletimizin yardımlaşma duygusunu yıktın. Sayende şarkılar bile kirlendi Haluk Levent.



“Elfida sen eski bir şarkısın.”

KAHRAMANINIZ KUMARDA PATLADI



İktidardan nefret eden, iktidara karşı olan her şeyi bir anda kahraman yapmayı seven muhalif bir kesim var. Deprem sırasında devletin yaptığı çalışmaları kötülemek için Ahbap da Ahbap dediler. Haluk Levent’i idol haline getirdiler. Kahraman yaptılar. Hele Kılızay’dan çadır alınması meselesini öyle büyüttüler, öyle büyüttüler ki, Kızılay bir ara kan toplayamaz hale geldi.

Devletin 453 bin konutu teslim etmesini karalamak için Haluk Levent’in 200 konut yapacağı yalanının arkasına sığındınız.

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200 konutu, 453 bin konuttan daha önemli göstermeye çalıştınız. Ne oldu? Nerede o konutlar, kumar parası mı oldu?

İzmir Marşı’nı güzel söylüyor diye kimi Haluk Levent’i CHP’den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmaya kalkıştı kimi cumhurbaşkanı adaylığına layık gördü. Bakın iktidardan nefret edebilirsiniz, Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz ama bunu böyle dolandırıcıların, yardım paralarını kumar masalarında yiyenlerin peşine düşerek yapmayın. Dolandırıcıdan kahraman yarattınız, kahramanınız kumar masasında patladı.