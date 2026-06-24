Derin kulisler olarak pazarlanan senaryolar

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Bir hafta anayasayı değiştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yetkisiz cumhurbaşkanı haline getiriyorlar, Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinden çıkarıp başbakan yapıyorlar. Yetmiyor bir hafta sonra da Ali Babacan’ı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtuyorlar.

Kimi yumuşak geçiş yaptırıyor, kimi sert geçiş.

Haftaya sıra Davutoğlu’na gelir mi, bilmiyorum.

23 Nisan cumhurbaşkanı gibi cumhurbaşkanı arıyorlar.

Bunu yaparken de inandırıcı olmak için “AKP kulislerinde konuşulan senaryoya göre” demeye özen gösteriyorlar. AK Parti demeye bile tenezzül etmiyorlar. Ankara’nın derin kulislerinde konuşulanlara göre notunu ise özellikle düşüyorlar ki etkili olsunlar.

SENARYOYA GÖRE

Bunların senaryolarına göre Erdoğan, uğruna büyük mücadele verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kendi eliyle çöp kutusuna atıyor, anayasayı değiştiriyor, parlamenter sisteme dönüyor, dünyanın en güçlü liderlerinden biriyken anayasayı kendi eliyle kendisini etkisiz, yetkisiz, sembolik bir cumhurbaşkanına dönüştürüyor.

İMAMOĞLU İÇİN

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Peki bunları ne için yapacakmış?

Ekrem İmamoğlu’nu başbakan yapmak için yapacakmış. Ekrem İmamoğlu’na neden cumhurbaşkanlığı değil de başbakanlık koltuğu uygun görülüyor? Çünkü cumhurbaşkanı olmak için diplomasi yokmuş. İmamoğlu için anayasa değiştiren diploma sorununu da çözer.

SİYASİ HARAKİRİ

Erdoğan’ın, yeniden cumhurbaşkanı olma isteğini anlıyorum. Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan’ın AK Parti’nin yeniden seçim kazanmasını istemesini anlıyorum. Çünkü AK Parti’nin Genel Başkanı. Anlamadığım tek şey, Erdoğan neden Ekrem İmamoğlu’nu başbakan yapsın? Ekrem İmamoğlu’nu başbakan yapmak için anayasayı neden değiştirsin? Yolsuzluk ve hırsızlıktan dolayı yüzlerce yıl hapis cezasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nu kuyudan niye çıkarsın? Dünyanın en güçlü liderlerinden biriyken neden kendi eliyle kendisini etkisiz, yetkisiz cumhurbaşkanı yapsın, kendi kaderini Ekrem İmamoğlu’na teslim edip, hapisten çıkarttığı Ekrem İmamoğlu’nu başbakan yapsın?

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Erdoğan harakiri yapacak deseniz ondan daha inandırıcı olur.

Bırakın Türk siyasetini dünyada bunun bir örneği görülmüş müdür?

Ama bunları bize Ankara’nın derin kulisleri olarak satıyorlar. Ama bunları AK Parti’de konuşulan senaryolar olarak pazarlıyorlar.

Bunun adı derin kulis oluyor.

RACONU VAR

Derin kulis vermek öyle sıradan bir iş değil.

Derin kulis yazmak da her gazetecinin harcı değil.

Bu işin bir raconu var.

Derin kulislerini anlatırken önce sağa sola bakıyorlar, sonra başlarını hafif eğip, gözlerini kısıyorlar. Kendilerine önemli bir adam havası verdikten sonra sadece muhatabının duyabileceği kısık bir ses tonuyla derin kulislerini anlatıyorlar.

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Bu kulisler, Gırgır Dergisi’nde Zihni Sinir Proceleri vardı ya onu andırıyor.

Ne Erdoğan’ı tanıyorlar.

Ne de Erdoğan’ı tanımak istiyorlar.

Erdoğan’ın mücadelesinden haberleri yok. Erdoğan’ın mücadelesini bilmiyorlar. Erdoğan’ın mücadelesini anlamıyorlar. Erdoğan’ın liderliğinden haberleri yok.

Ne AK Parti’yi tanıyorlar

Ne AK Parti’yi tanımak istiyorlar.

Ama Erdoğanlı, AK Partili senaryolar yazmaya bayılıyorlar.

MÜCADELE ETTİ

Bu tür senaryoları yazanlar şunu akıllarının bir köşesine yazsınlar. Erdoğan birileri lütfettiği için oralara gelmedi. Tam tersine engel olmaya çalıştılar. Önünü kesmek için her şeyi yaptılar. Onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alıp, hapse attılar. AK Parti’yi kurdu seçimlere girmesini engellediler. Muhtıra verdiler, susmadı. Darbe yaptılar, teslim olmadı. Ama o yılmadı. Ama o durmadı. Mücadele etti. Söke söke aldı.

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Erdoğan bir mücadelenin adıdır.

Hem de ölümü göze alarak verilen bir mücadelenin adıdır.

Kimse yanlış hesap yapmasın.

En derin kulisi ben vereyim mi?

Reel politik diye bir şey var.

Bu millet Erdoğan’ı seviyor.

Onu dünya lideri olarak görüyor.

Önümüzdeki seçimlerde yine aday olacak, önümüzdeki seçimleri de yine Erdoğan kazanacak. Yeniden cumhurbaşkanı olacak.

VİZYONDA BU KEZ ALİ BABACAN VAR

Ekrem İmamoğlu ellerinde patlamış olmalı ki bu kez de aynı filmin Ali Babacan versiyonunu servise soktular.

Ali Babacan’ın diploması var ya onu cumhurbaşkanı yapmışlar. Fatih Erbakan’ı niye cumhurbaşkanı yapmıyorlar bilmiyorum. Belki ilerleyen haftalarda ona da sıra gelir. Ayrıca Ahmet Davutoğlu’nun başı kel mi? Davutoğlu’na uygun bir senaryo bulunamıyor mu?

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Yüzde 0.1 bile oyu olmayan Ali Babacan, cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52.18’le kazanan, 27 milyon 834 bin oy alan Erdoğan’ı yenecekmiş.

Allah size akıl fikir versin.

Bu mu sizin derin kulisleriniz, bu mu sizin derin senaryolarınız?