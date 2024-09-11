Delilleri yok etmek için suya gömmüşler

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Narin cinayeti de çözülüyor.

Narin’in cesedi sabah 08.45’te bulunmuştu. Cesedin bulunduğu dakikada Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı arayıp bilgilendirdiği öğrenildi. Ali Yerlikaya’nın ise aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak üzücü haberi verdiği ortaya çıktı. Erdoğan, Narin kızımızla ilgili gelişmeleri anbean takip etmişti.

Bu arada aile arasındaki ilişkiler Narin cinayetinin arkasındaki sır perdesini aydınlatmayı zorlaştırıyor.

ALİ YERLİKAYA’NIN YANITI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Narin’in ailesine neden başsağlığı dilemediği” sorulduğunda “Herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı?” diye yanıt vermişti.

Amca Salim Güran ile annenin gerçekleri saklaması, soruşturmanın ilerlemesini engelliyor. Hep amca ve anne üzerinde duruluyor ama gözler aile içinde üçüncü kişiye çevrildi. Üçüncü kişinin Narin’in öldürülmesi olayındaki rolü üzerinde duruluyor. ‘Narin ne için öldürüldü?’ sorusu, henüz aydınlatılamadı.

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Narin olayının iki yüzü var.

1- Narin’i kim ya da kimler öldürdü?

2- Narin’i kimin öldürdüğünü bildiği halde saklayanlar.

DELİLLERİ YOK ETME ÇABASI

Bu arada Nevzat Bahtiyar isimli şahıs, Narin’in cesedini dere kenarına gömdüğünü itiraf etmişti.

Torbanın içine koyduğu Narin’in cesedini, dere yatağına gömüp üzerine ağır taşları koyup daha sonra yeri belli olmasın diye ortaya uygun olarak çalı çırpı ile örten Nevzat Bahtiyar böylece 19 gün boyunca yapılan aramalara rağmen cesedin bulunmasını önlemişti.

Nevzat Bahtiyar’ın cesedi gömdükten sonra üstüne ağır taşları koyması aramalarda yararlanılan kadavra ve koku alan iki ayrı köpeğin Narin’i bulmasını önlemişti. Dere yatağı iki kez aranmasına rağmen Narin’in cesedi bulunamamıştı. Uzun demir çubuklarla yapılan aramaların üçüncüsünde ise yöntem değiştirilerek Narin’in cesedi gömüldüğü yerden çıkartıldı.

Narin’in cesedinin dere yatağına gömülmesi, 19 gün su içinde kalması bazı delillerin yok olmasına neden oldu. Narin’in nasıl öldürüldüğü, boğulup boğulmadığı, bacağının ölmeden önce mi yoksa sonra mı kırıldığı, sırtındaki tırnak izlerinin ne olduğu, bir kişi mi yoksa daha fazla kişi tarafından mı öldürüldüğü sorularına yanıt aranıyor. Narin’in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde şu ana kadar cinsel istismar izi tespit edilemedi.

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WHATSAPP MESAJLARI ÖNEMLİ

Narin cinayetinin çözülmesinde umut bağlanan Whatsapp yazışmalarında ise Meta şirketi ile görüşmeler sürüyor. Ama henüz mesajlar alınamadı.

Narin’in öldürülmesinde gözlerin üzerine çevrildiği amca ile annenin Whatsapp mesajlanrını silmesi kuşkuların artmasına neden olmuştu. Silinen Whatsapp mesajlarının Narin cinayetinin aydınlatılmasına büyük katkı yapması bekleniyor.

SİBER SUÇLAR ÇALIŞIYOR

Meta şirketi ile temaslar sürerken, Emniyet Siber Suçlarla Mücadele birimi yazışmaları kurtarmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

NARİN’İN ABLASI

Bu arada Narin’in ablasının da kuşkulu bir şekilde öldüğü ortaya çıkmıştı. Engelli olan ve merdivenden düşüp öldüğü söylenen ablayla ilgili bir gelişme yaşandı.

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Adli Tıp tarafından incelemesi yapılmadan defnedilen ablanın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Narin’in ablasıyla ilgili veriler incelemeye alındı. İhtiyaç duyulursa Narin’in ablasının mezarının açılması gündemde.

İMAMOĞLU’NUN MANSUR YAVAŞ OPERASYONLARI

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir rekabet içinde olduğu belli. İki isim de adaylık konusunda iddialı. İkisinin de avantajlı ve dezavantajlı oldukları yanları var.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında en güçlü rakibi olan Mansur Yavaş’a operasyon çekmeye ise devam ediyor.

CHP’nin Tüzük ve Program Kurultayı’nda Ekrem İmamoğlu’na konuşma yapması için üç gün önceden haber verildiği, Mansur Yavaş’ın ise son 1 saat içinde bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.

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MANSUR YAVAŞ’IN TEPKİSİ

Mansur Yavaş bu duruma tepki göstererek, “Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim. Ama maalesef bir saat önce bana telefon açıp siz de konuşun denildi. Bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, ‘Ekrem mi Mansur mu’ şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın görüşü belli. Biz 14 tane büyükşehir belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef buradan fitne ateşine biz de odun atmış oluyoruz” demişti.

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YAVAŞ’I SUÇLADILAR

Mansur Yavaş’ın bu çıkışı İmamoğlu ekibini rahatsız etti. Genel Merkez yönetimi, Mansur Yavaş’ın bu çıkışının kurultaya gölge düşürdüğü görüşünde.

Hem cumhurbaşkanı adaylığı konusunda iki isme söz veriliyor. Ekrem İmamoğlu 3 gün önceden hazırlanıp, sular seller gibi akan bir konuşma yapıyor. Mansur Yavaş’a ise 1 saat önceden haber veriliyor.

Böylece cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön plana çıkarılırken, Mansur Yavaş’ın eli kolu bağlanıyor. Mansur Yavaş bu duruma tepki gösterince de suçlu ilan ediliyor.

Fatura yine Mansur Yavaş’a kesiliyor.

İMAMOĞLU MEDYASI

Bu arada Ekrem İmamoğlu’na yakın medyadan Mansur Yavaş’a yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankaragücü Başkanı’nın oğlunun düğünü sonrasında olaylar çıktığı belirtilerek, Mansur Yavaş olayı örtbas etmekle suçlanıyor.

Bu haber Ankara medyasında yer almıyor ama Ekrem İmamoğlu’na yakın internet siteleri tarafından kullanılıyor.

Yani Mansur Yavaş’a yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.