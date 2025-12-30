DEAŞ’ın asıl hedefi yılbaşında İstanbul muydu

Haberin Devamı

Eşzamanlı olarak yapılan baskınların ikisinde DEAŞ mensupları teslim alınıyor. Üçüncü yerde ise çatışma çıkıyor. Polislerimiz açılan ilk ateşte şehit oluyor. Hemen helikopter kaldırılıyor, binanın üzerinde dronlar uçuruluyor. Evin içinde kadınların ve çocukların olduğu tespit ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk andan itibaren harekât merkezinde operasyonu takip ediyor. Bursa’dan özel harekât polisleri sevk ediliyor. DEAŞ’lı teröristler, kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullanıyor. Kadınlar ve çocukların zarar görmemesi için 20 dakikada bitebilecek bir operasyon gece 02.00’de başlayıp 09.40’a kadar sürüyor. PKK’nın Hendek savaşlarında da benzer bir durum yaşanmıştı. Kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmışlardı. Siviller zarar görmesin diye sabredildi ama çok şehit vermiştik. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun.

10 AYLIK BEBEK VAR

DEAŞ evindeki kadınlar teröristlerin eşleri, çocuklar da onların çocukları. İçlerinde 10 aylık bebek var. Türk polisi, 10 aylık bebeğin can güvenliğini düşünüyor ama onun öz babası bebeği kendine canlı kanlı olarak kullanıyor. Operasyon sırasında ‘çocukları ve kadınları bırakın’ diye sürekli olarak anons ediliyor. Ama bırakmıyorlar. En sonunda evi de ateşe veriyorlar. Kendilerini geçtim eşleri ve çocuklarının da ölmesini göze almış durumdalar. 10 aylık bebeğini, eşini ateşe atan adam başkalarına ne yapmaz ki?

Çocuklardan birinin 10 aylık olduğunu söylemiştim. Evde altı çocuk var. Çocuklardan biri de 2024 doğumlu. Yani bir yaşında. Diğer çocuklar da dört, altı, yedi yaşında. En büyükleri 9 yaşında. İnsan terörist bile olsa çocuklarını ve eşlerini çatışmanın ortasında canlı kalkan olarak kullanır mı? DEAŞ’lı olursan kullanırsın.

DÖRDÜ KARDEŞ

Aile havası vererek evi kiralamışlar. Teröristlerin dördü de kardeş. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı ama bağlantılarını tespit etmek için teröristlerin kimlikleri bir süre açıklanmadı. Çünkü teröristlerin üzerinden ve evlerinden çıkan dökümanlardan elde edilen bilgiler ışığında operasyonlar devam etti.

DEAŞ’lı teröristler saatlerce çatıştıkları için belli ki yüklü miktarda silah ve cephane stoklamışlar. Bu kadar silah ve cephane stoklamanın bir nedeni olsa gerek. Belli ki büyük bir saldırı için hazırlık yapmışlar. Yılbaşı için DEAŞ’ın saldırı yapmasından endişe ediliyordu. Bunun için MİT ve Emniyet’in DEAŞ’a yönelik operasyonları hızlandırılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ay içerisinde 138 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

REİNA KATLİAMI

DEAŞ’ın 2017’de yılbaşında yaptığı Reina katliamı unutulmadı. DEAŞ’ın bu yılbaşında eylem yapacağı istihbaratı üzerine Avrupa’da yeni yıl etkinlikleri iptal ediliyor. Bizde de MİT ve Emniyet gece gündüz demeden operasyonlar yapıyor. MİT, Afganistan-Pakistan alanında tespit ettiği DEAŞ’lıyı paketleyip Türkiye’ye getirdi. Yalova’da çatışmada üç polisimizi şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Saatlerce süren çatışmadan ve evden çıkan silahlardan anlıyoruz ki DEAŞ çok büyük bir eyleme hazırlanıyormuş. Yılbaşında, İstanbul’daki eğlence merkezlerine yönelik bir saldırı hazırlığı yapmalarından şüpheleniliyor. Yalova’yı, İstanbul’da yapılacak bir saldırı için hücre evi olarak kullanmış olabilirler.

DEAŞ’I KİM KULLANIYOR

Trump, “DEAŞ’ı Obama ve Hillary Clinton kurdu” demişti. DEAŞ aparatını kullanarak Irak’ta iç savaşı çıkardılar. DEAŞ’ı kullanarak Suriye iç savaşını körüklediler. DEAŞ, SDG’nin kurulmasının gerekçesi oldu. Aynı zamanda SDG’nin sigortası olarak görev yaptı. Türkiye’ye yönelik eylemlerde DEAŞ’la, PKK-YPG ve DEAŞ’ın işbirliği yaptığına tanıklık ettik. Gar saldırısında ve Taksim’deki bombalı paket eyleminde DEAŞ’lı teröristlerin SDG’nin bölgesinden geçirilerek Türkiye’ye sevk edildikleri tespit edildi.

ZAMANLAMASI MANİDAR

DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyon kurulmuştu. SDG, DEAŞ’la mücadele için oluşturulmuştu. Peki, DEAŞ son birkaç ay içerisinde neden yeniden aktive edildi? Neden hortlatıldı. DEAŞ’lı baba-oğul, Avustralya’da sahilde eğlenenleri taradı. Suriye’de Alevilere ait İmam Ali bin Ebu Talip Camii’ne yönelik DEAŞ saldırısı gerçekleştirildi. DEAŞ’ın İmam Ali Camii’ne yaptığı saldırı üzerinden Lazkiye’de Nusayriler ayaklandırıldı. Suriye’de SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu için tanınan sürenin dolmasına yakın bir zamanda DEAŞ tekrar aktif hale getirildi. Bu zamanlama size manidar gelmiyor mu? Suriye’deki El-Hol Kampı’nda tutulan DEAŞ, son zamanlarda neden harekete geçirildi? SDG tarafından El-Hol Kampı’ndan çıkarılan DEAŞ’lılar, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara’ya suikast hazırlığı içindeyken MİT tarafından yakalanmıştı.

DEAŞ’I İSRAİL KULLANIYOR

DEAŞ’la, SDG ve son zamanlarda İsrail arasında bir bağlantı söz konusu. Kimi zaman ABD kimi zaman İngilizler tarafından kullanılan DEAŞ, son zamanlarda İsrail’le çalışıyor. DEAŞ tehlikesi var diye SDG’nin tasfiyesini önlemeye çalışıyorlar. DEAŞ üzerinden Türkiye’ye mesaj vermenin gayreti içindeler. İçimizde üç-beş oy uğruna bu olayı istimar etmeye çalışan Ümit Özdağ gibilere kulak asmayın. Yalova’da çökertilen DEAŞ hücresinin yılbaşında İstanbul’da büyük bir eylem hazırlığı içinde olduğu düşünülüyor.

Şehitler verme pahasına büyük bir katliam önlenmiş olabilir. Bu olay iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar önemli. İsrail-DEAŞ ve SDG’den oluşan şer ittifakı ile karşı karşıyayız. DEAŞ ve SDG birer kukla. Siz asıl arkasındaki İsrail kuklacısına bakın.