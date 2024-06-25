DEAŞ, ABD’ye neden saldırmaz

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Ama DEAŞ, Irak’ta, Suriye’de ABD işgaline karşı mücadele etmek üzere kurulduğunu açıklamıştı. Ama DEAŞ, İran’da, Irak’ta, Suriye’de, Türkiye’de, Rusya’da saldırılar düzenledi. Birçok kanlı eyleme imza attı.

Her ne hikmetse DEAŞ; ABD’ye karşı olan ülkelere saldırdı ama bir tek ABD’ye saldırmadı.

HAKSIZ BİR SORU MU

Amerikan işgaline karşı kurulduğunu, ABD’yle mücadele edeceğini açıklayan DEAŞ’ın şimdiye kadar ABD’ye karşı bir saldırıda bulunmadığını ama Amerika’ya karşı olan ülkelerde kanlı eylemlere imza attığını görünce sizin de aklınıza bu DEAŞ neden ABD’ye saldırmaz sorusu gelmiyor mu?

TRUMP DEMİŞTİ

Çünkü Trump’ın söylediği gibi DEAŞ’ı ABD kurdurdu. Trump ne demişti? “DEAŞ’ı Obama ve Hillary Clinton kurdurdu.”

Peki ne için kurdurdu? Amerika’ya karşı olan ülkelere saldırtmak üzere kurdurdu.

PUTİN’E MESAJ

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DEAŞ’ın Dağıstan bölgesinde yaptığı saldırıya bakınca bunun Rusya’ya açık bir mesaj olduğu belli oluyor.

Mesajı veren kim? Başkan Biden. Mesajın hedefindeki kim? Rusya Devlet Başkanı Putin.

Bu coğrafyada mesajlar böyle kanlı veriliyor. Mektuplar terör örgütlerinin namlularıyla yazılıyor.

23 HAZİRAN TARİHİNE DİKKAT

1- DEAŞ, Dağıstan saldırısını 23 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Peki 1 yıl önce ne olmuştu? 23 Haziran 2023 tarihinde ise Prigojin Wagner isyanını başlatmıştı.

Sahi Prigojin ne oldu? Uçağı patlatılarak ortadan kaldırıldı.

NÜKLEER ÜÇGENİ

2- Putin, Çin, Kuzey Kore ve Vietnam’a gitti. “Nükleer üçgenini oluşturuyor” dedi.

Putin’in, Çin ve Kuzey Kore temaslarına ABD, Dağıstan’da DEAŞ saldırısı ile cevap verdi.

PUTİN NE DEMİŞTİ

3- DEAŞ’ın; Moskova’da konser salonuna düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Putin, “Rusya’yı Müslümanlarla karşı karşıya getirmek istiyorlar... Ama başarılı olamayacaklar” demişti. DEAŞ, bu kez Dağıstan’dan saldırdı.

CIA DESTEĞİ

4- Bu tür eylemler uluslararası istihbarat servislerinin teşviki, desteği ve sağladığı imkânlar olmadan gerçekleştirilemez. DEAŞ; saldırıları ile CIA, Rusya’ya, seni içeriden vururuz mesajını veriyor.

TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ

5- DEAŞ saldırılarının Türkiye’yi ilgilendiren bir yüzü var. Türkiye, DEAŞ’ın en ağır saldırılarına maruz kalmış ve DEAŞ’la savaşmış bir ülke. Bizde Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırı, Reyhanlı, Gaziantep, Suruç ve Ankara Gar saldırıları ilk aşamada sayabileceğim kanlı eylemler. Fırat Kalkanı Operasyonu ile DEAŞ’ı sınırlarımızdan attık ama Türkiye hâlâ DEAŞ’ın hedefindeki ülkelerden biri.

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OPERASYONLAR SÜRDÜ

Dağıstan saldırısı bir kez daha bize DEAŞ’a yönelik operasyonların kesintisiz olarak devam etmesinin ne denli önemli olduğunu gösterdi.

Kurban Bayramı süresince yapılan operasyonlarda 31 DEAŞ’lı yakalandı. Bakalım hangi eylem talimatını bekliyorlardı.



TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKIYOR



Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe görüşmesine kilitlenmişken, ben yarın Singapur’da başlayacak olan başka bir toplantıyla ilgiliydim. Çünkü orada Türk ekonomisi adına önemli bir gelişme bekleniyor.

Singapur’da 26-28 Haziran tarihleri arasında kısa adı FATF olan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün toplantısı var. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temsil edeceği toplantıda gündem maddelerinden birini Türkiye’nin gri listeden çıkarılması konusu oluşturuyor. Ülkemiz 2021 yılında gri listeye alınmıştı. Hem yapılan yasal düzenlemeler hem de İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın çeteler ve kara parayla mücadele konusunda yaptığı çalışmaları sonucunda önemli ilerlemeler sağlandı.

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OLUMLU PUAN ALDIK

Türkiye, hem çetelerle mücadelesi hem de kara para aklayan sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlarıyla FATF yönetiminden olumlu puan aldı. Türkiye kara para ve çetelerle mücadele ediyor kanaati oluştu.

MÜFETTİŞLERİN RAPORU

Bunu neye dayanarak söylüyorum? Mayıs ayının başında FATF müfettişleri kamuoyundan gizli bir şekilde Türkiye’de incemelerde bulundu. Bu incelemelerin sonucunda bir ülke raporu hazıladılar. FATF müfettişlerinin hazırladığı raporda Türkiye’nin kara paranın önlenmesine yönelik olarak kararlı bir mücade verdiği ve önemli ilerleme sağlandığı bilgisi yer aldı.

SİNYALLER OLUMLU

İlk adım olumlu. Eğer aynı iklim 26-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan toplantıda devam ederse gri listeden çıkmamız an meselesi demektir.

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Gelen sinyaller, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili gri listeden çıkarılacağı yönünde.

NE SAĞLAYACAK?

Gri listede olmak ülkemizin yabancı bankalar ve yabancı yatırımcılarla olan ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Dış yatırım çekme sürecinde kredi kuruluşları ve uluslararası otoriteler nezdinde itibar kaybına neden oluyor. Dış kredi temininde ve yabancı sermayeyi ülkemize çekmede engel oluşturuyor. Dünya Bankası gibi kuruluşların kredi açmasını zorlaştırıyor.

Türkiye, gri listeden çıktığı zaman yabancı sermayeyi çekmekte ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerimiz açısından önemli bir rahatlama sağanacak.



KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU YEMEKTE BULUŞACAK



Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayından bu yana Ekrem İmamoğlu’na kırgındı. Telefonlarını açmıyordu. “Baba ve oğul gibiyiz” dediği İmamoğlu’nun kurultayda kendisini devirmesini bir türlü affedemiyordu. Sırtındaki hançerlerden biri olarak gösteriyordu. Seçimden sonra Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin başına geçmesi gündeme geldiğinde, “Bagajı olmayan birini getirin hemen istifa ederim” demişti.

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NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZLAR

Aracılar devreye girdi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşme kararı aldılar. İki isim de Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la diyalog kurmasından dolayı rahatsız. Normalleşme süreci Özgür Özel’i önplana çıkarıncaKılıçdaroğlu ile İmamoğlu güçbirliği yapmak için harekete geçtiler.

KURULTAYI KONUŞACAKLAR

İki ismin Ankara’da baş başa yemek yemesi bekleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yemeği doğruladı ancak bir tarih tespit etmediklerini söyledi. “Net olarak şu tarih, bu tarih yok” dedi. Yemekte eylül ayında yapılacak olan tüzüklü kurultayın seçimli kurultay olması için imza toplanması konusu ele alınacak. Özgür Özel’i devirmeye karar verirlerse imza toplama sürecini başlatacaklar.

İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı olması modeli üzerinde duruluyor ama İmamoğlu bunu ister mi? Kılıçdaroğlu, ‘Ben CHP Genel Başkanı olayım seni cumhurbaşkanı adayı ilan edeyim’ diye söz verir mi? Özel’in karşı hamlesi ne olur, bunlar henüz belli değil. Ama CHP’de taşlar yerinden oynamaya başladı.