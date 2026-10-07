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Bunların arasında Fatma Betül Sayan Kaya da yer alıyor. Zararın iki katını karşılamasının etkin pişmanlık sebebi olduğunu ifade etti. Ama çok önemli bir vurgusu vardı. “Ama bu dosyanın kapanması anlamına gelmiyor. Zararı giderenler hakkında bir işlem yapılmayacak algısı yanlış. Mutlaka onlarla ilgili işlem yapılacak” dedi.

Bu açıklama çok önemli. Çünkü millet, “Bunlardan hesap sorulacak mı” diyor. “Muhalefete mensup belediye başkanları tutuklanırken iktidar kendi adamlarını koruyor” diyor. Toplumda bu algının oluşmaması gerekiyor. Algılar, olguların önüne geçer. Toplum olan biteni izliyor.

CUMHURBAŞKANI KARARLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok kararlı. Cekli caklı konuşmuyor. “O paraları getirecekler. Başka yolu yok” diyor. “Çürüyen kol kesilip, atılır” diye konuşuyor. Kangren olan kolu kesmezsen, vücudu kaybedersin.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Kısa sürede fahiş kazanan, tüyo alıp içeri giren kişilerden sonuna kadar paralarını tahsil etmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Anadolu’da bir söz var; Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden devlet pekmez olarak o üzümü çıkarır” diye konuşuyor. Bu kararlılığın sürdürülmesi lazım. O tilkiler bulunmalı, pekmezler çıkarılmalı.

SPK HESAP SORMA MAKAMINDA DEĞİL, HESAP VERME

MAKAMINDA

İstanbul Borsası tarafından soruşturmayı yürüten birimlere gönderilen raporda şüpheli fonlarla ilgili olarak 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu ancak SPK’nın bunu dikkate almadığı ifade ediliyor diye yazmıştım.

Ardından ‘İstanbul Borsası 130 kez uyardı mı? SPK bu uyarılar karşısında ne yaptı? Uyarıları dikkate almayan yöneticiler kimlerdi?’ diye sormuştum.

SPK bir açıklama yapmış. Açıklamaya göre SPK her şeyi doğru yapmış.

FON REZALETİ NEDEN YAŞANDI?

Peki o zaman bu fon rezaleti neden yaşandı? SPK eski başkanıyla ilgili savcılık soruşturma izni verilmesini neden talep etti? 131 fonla ilgili işlemler neden başladı? Biz ayrı bir gezegende mi yaşıyoruz? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yapanların en üst düzeyde 50 kişiden ibaret olduğunu neden söyledi, bunun hesabının sorulacağını neden ilan etti?

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Çok büyük bir fon rezaleti yaşanmış,

hesap vermesi gereken SPK ise hesap sormaya kalkışıyor. Siz hesap sorma makamında değil, hesap verme makamındasınız. Haddinizi bilin. Bu milletin başına böyle büyük bir belayı sardınız. Şimdi de çıkıp hesap sormaya kalkışıyorsunuz.

İstanbul Borsası’ndan, SPK’ya kadar silsile halinde bir sorumluluk söz konusu.

Bana cevap vereceğinize işinizi doğru düzgün yapsaydınız bu rezaletler yaşanmazdı. İsmet Paşa’nın tarihi sözü ile bitireyim, “Tarih kürsüsünden hâlinizi seyrediyorum, suçluların telaşı içindesiniz”.

BDDK ARAŞTIRMALI

17 Eylül’de fonlara tedbir getirildi. Bu fonların yatırım bankaları var. Peki bunların bankalarına neden 30 Eylül’de tedbir getirildi. O tarihe kadar neden beklendi? Bu arada bankalar üzerinden bir işlem yaptılar mı? BDDK’nın bunları araştırması gerekiyor.

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OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti rozetini takacak. Böylece AK Parti tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti’ye geçecek. Rozet takma töreni AK Parti Genel Merkezi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında milletvekilleriyle AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. Cemil Tugay’ın rozeti de orada takılacak. 3 Temmuz’da, “Cemil Tugay’a törenle AK Parti rozeti takılırsa kimse şaşırmasın” diye yazmıştım. Onun ardından Cemil Tugay, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçiş haberi yeni değil, benim asıl vermek istediğim kulis haberi başka.

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OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

Fon krizinden sonra AK Parti’de Olağanüstü Kurultay tartışmaları başladı. Seçimlerden önce olağanüstü kurultaya gidilip, kadroların yenilenmesi talebi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ne der bilinmez. Seçimlere kurultaydan yeni çıkmış kadrolarla gitmeyi mi tercih eder yoksa tecrübeli isimlerle mi devam eder, orasını kendisi bilir ama fon rezaletinden sonra olağanüstü kurultay tartışmaları başladı.