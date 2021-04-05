Cunta bağlantıları araştırılmalı

GENİŞ TEMSİL
Yeni MKYK’nın dikkat çekici taraflarından birini temsil oranının geniş tutulması oluşturuyor. Kadınların, hukukçuların, Kürtlerin, Alevilerin, gayri müslim vatandaşlarımızın temsiline önem verilmesi yeni dönemde bu kesimlere yönelik söyleyecek yeni sözler olduğunu gösteriyor.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti kongresindeki en güçlü mesajı yeni anayasa olmuştu. Erdoğan, “Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz” demişti. AK Parti, yeni anayasa için 2022 yılının başında harekete geçiyor.
Erdoğan, AK Parti’nin yeni MKYK’sını da ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşturarak yeni anayasa çalışmasını yapacak kadroyu hazırlamış.
HUKUKÇULAR AĞIRLIKLI
AK Parti’nin 75 kişilik MKYK’sının 26’sı hukukçulardan oluşuyor. MKYK’nın üçte biri hukukçu. İsim sırasına göre yazacağım:
Abdurrahim Fırat, Ali İhsan Yavuz, Behiye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Bülent Tüfenkçi, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Derya Yanık, Emine Zeybek, Fatih Şahin, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Mehmet Ali Dilberoğlu, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Özhaseki, Metin Tarhan, Mustafa Köse, Mücahit Birinci, Özlem Zengin, Tahir Akyürek ve Türk İslam Karakoç.
Yok 15 Temmuz’dan ders alınmamış da, yok Harp Okulları tarikatlara teslim edilecekmiş de....
FETÖ, Harp Okulları’na “irtica” düzenlemesinin olduğu tarihlerde yerleşti. Ahmet Zeki Üçok’un tespitlerine göre FETÖ’cüler tarafından atılan öğrenci sayısı 4 bin civarında.
Demek ki yönetmelikte irtica maddesinin olması FETÖ’cülerin TSK’ya sızmasına engel olamamış. Ayrıca FETÖ bu maddeye rağmen 4 bin öğrenciyi atabilmiş.
86’DA TESPİT EDİLENLER, 15 TEMMUZ’DA DARBEYE KALKIŞTI
FETÖ’nün askeri okullara giriş sınav sorularını çaldığı ilk olarak 1986’da tespit edildi. Tabii tespit edilmeden önce ne yaptılar, bilinmiyor. O zaman buram buram 12 Eylül havası esiyordu. Laiklik ve Atatürkçülük adına darbe yapan Evren işbaşındaydı. Peki askeri okullara giriş sınav sorularının çalındığı tespit edildikten sonra ne oldu? FETÖ’cüler atıldı mı? Yok. Ne gezer... Göstermelik 40-50 öğrencinin okulla ilişiği kesildi. O öğrenciler FETÖ’nün altın nesil olarak tanımladığı 1994 mezunları oldular. Gidip teğmenlik yıldızlarını Fetullah Gülen’e taktıran nesil... Biz onları başka nerede gördük? 15 Temmuz darbesinin generalleri olarak çıktılar karşımıza. İrtica adı altında post modern darbe girişimini yaşatanların, Erbakan’ı devirip kendi onay verdikleri hükümeti kurduranların devirleri yaşandı. O zaman FETÖ’yü Harp Okulları’ndan, askeri liselerden, TSK’dan niye temizlemediniz? Elinizi tutan mı vardı?
28 ŞUBAT FETÖ’YÜ, FETÖ 28 ŞUBAT’I DESTEKLİYORDU
FETÖ, TSK’ya Atatürkçülük adına darbenin yapıldığı 12 Eylül döneminde sızdı. İrtica adına hükümetlerin devrildiği 28 Şubat sürecinde kökleşti. Çünkü FETÖ, 28 Şubat’ı destekliyordu. Gülen, TV’lere çıkıp Erbakan’a çekilmesi yönünde çağrılar yapıyordu. 28 Şubat FETÖ’yü, FETÖ de 28 Şubat’ı kullandı.
27 Nisan e-muhtırasının verildiği, Cumhuriyet Mitingleri’nin düzenlendiği, 367 kararlarına imza atıldığı dönemlerde ise kritik noktalara yerleşmeye başladı.
2023 SEÇİMLERİ
AK Parti’nin yeni yönetimi aynı zamanda partiyi 2023 seçimlerine taşımak gibi çok önemli bir misyona sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzde 2023 seçimleri var. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır” demişti. Erdoğan, MKYK toplantısının açılışında da 2023 seçimlerine değiniyor. “2023 bir dönüm noktası olacak” diyor. Ardından da “Artık masa başında değil, sahada olacağız” diye konuşuyor.
2023 PERSPEKTİFİNE GÖRE
Erdoğan, gençlik ve kadın kolları yönetimini 2023 perspektifine göre şekillendirmiş, “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye şifreyi vermişti. AK Parti MKYK’sını ise önce 50’den 75’e çıkardı. Yeni başkanlıklar oluşturdu. İlk MKYK toplantısını asıl ve yedek üyelerle birlikte yapıyor.
BOSTANCI’DAN MAMAK CEZAEVİ
İlk toplantıda MKYK üyelerini kendilerini tanıtıyorlar.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Orhan Miroğlu, kendilerini tanıtırken, cezaevi vurgusu yapıyorlar. Naci Bostancı çok birikimli bir isim. Kendini tanıtırken, 12 Eylül döneminde 1 yıl Mamak Cezaevi’nde yattığından söz ediyor. 12 Eylül darbesi Türkiye’nin tüm birikimlerini cezaevlerine doldurmuş; kimi işkencede, kimi ağır cezaevi şartlarında bedel ödemek zorunda kalmıştı. Avrupa’dan gelen bir heyet cezaevlerindeki işkence iddialarını araştırırken, Mamak Cezaevi’nde onlarla görüşenlerden birisi de Naci Bostancı’ydı. Bostancı ağır cezaevi koşullarına rağmen yabancılara Türkiye’yi şikâyet etmemişti. Bostancı’nın milliyetçiliği oralarda sınandı.
MİROĞLU’NDAN DİYARBAKIR CEZAEVİ
Hem kar yağışı, hem AK Parti kongresi üst üste gelince Atatürk Spor Salonu’na ulaşmak biraz zaman aldı.
Kongre salonuna ulaşmak için araçlarımızdan inip kar yağışı altında bir müddet yürüdük. Yani anlayacağınız “Beraber yürüdük biz bu yollarda” durumu oluştu.
Kongre salonuna ulaştığımızda ise pandemiye rağmen salon doluydu. Salondaki afişlerde, kongrenin teması olan istikrar ve güven vurgusu hâkimdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişiyle tribünler dalgalandı. Ancak pandemi nedeniyle Erdoğan her zaman yaptığı salon turunu bu kez yapmadı.
AK Parti demek Erdoğan demek, Erdoğan demek AK Parti demek.
Erdoğan kürsüye çıktığı andan itibaren salonu bir orkestra şefi gibi yönetti.
TRİBÜNLERLE DİYALOĞU
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “2023 Türkiye’de yeni bir dönüşüm süreci olacak” demişti. Aslında bugünkü kongre ile birlikte hem söylem ve hedefler olarak, hem de parti ve kabinedeki kadrolarla 2023’ün parametrelerini verecek.
İDDİALI HEDEFLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongreden önce birkaç gündür hiçbir program koymadı. Bu süre zarfında kongrede yapacağı konuşmaya hazırlandı. Kongrenin teması “güven ve istikrar” olacak.
Erdoğan, “Türkiye’nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan, çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım” demişti.
Erdoğan’ın Türkiye’nin önüne;
1) İnsan hakları ve özgürlükler,
2) Ekonomik kalkınma ve refah toplumu,
3)
Ülkemizde o kadar çok parti kapatıldı, o kadar çok parti hakkında kapatma davası açıldı ki hatırlamakta zorlanıyoruz. Bunlardan biri de AK Parti hakkında açılan ilk kapatma davası.
AK Parti hakkında Abdurrahman Yalçınkaya’nın 14 Mart 2008 tarihinde açtığı kapatma davası bilinir. Ama Sabih Kanadoğlu tarafından 23 Ekim 2002 tarihinde açılan kapatma davası pek bilinmez. Abdurrahman Yalçınkaya tarafından açılan davada 22 Temmuz seçimlerinden yüzde 47 oy alarak tek başına iktidar olarak çıkan AK Parti, bir oy farkıyla kapatılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Ama laikliğe aykırı odak oluşturmaktan Hazine yardımının kesilmesi cezasına çarpıtılmıştı. Anayasa Mahkemesi’nde sözlü savunmayı üstlenen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti’nin Türkiye’nin her bölgesinden oy aldığını, Türkiye’nin bütünlüğünü temsil ettiğini hatırlatarak, “AK Parti’yi ortadan kaldırdığınızda yerine ne koyacaksınız?” diye sormuştu.
‘AMA LAİKLİK’ DİYEN GENERAL
Bir AK Parti milletvekili, şahsi dostluğu olan dönemin kudretli generallerinden birini ziyaret etmişti. AK Parti iktidarıyla birlikte ekonominin toparlandığını, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecine girdiğini, partinin kapatılmasıyla birlikte Türkiye’nin büyük zarar göreceğini anlatmıştı. Ama kudretli general, dudak ucuyla, “Ama bizim için laiklik daha önemli” yanıtını vermişti.
İLK KAPATMA DAVASI
Bu anekdotlardan sonra asıl konuya gelmek istiyorum. Aslında AK Parti hakkında bir değil iki kapatma davası açılmıştı. İlk davayı Sabih Kanadoğlu açmıştı. Hukuk rezaleti olan 367 kararı ile tarihe geçen dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 23 Ekim 2002 tarihinde AK Parti’nin kapatılması için dava açmıştı.
ÖNCE İHTAR İSTEDİ
Ama onun bir adım öncesi var. AK Parti 14 Ağustos 2001 tarihinde kuruldu.
Erdoğan, 24 Mart Çarşamba günü yapılacak AK Parti kongresi öncesinde mesajlarını cuma namazından sonra verdi. Biden ile Putin arasındaki tartışmaya, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile yapacağı görüşmeye, Kilis’e atılan rokete ve nihayet AK Parti kongresinde vereceği mesajlara değindi. Ama iki konuya girmedi. Oysa Türkiye’nin gündeminde Andımız ve HDP’ye açılan kapatma davası vardı. Erdoğan her iki tartışmaya da girmeyerek mesafeli durduğu mesajını verdi.
ANDIMIZ, İSTİKLAL MARŞI
Erdoğan Andımız konusunda tavrını Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasında ortaya koydu. “Milli andımız İstiklal Marşı’dır” dedi. Erdoğan, Danıştay andımızla ilgili düzenlemeyi iptal ettiğinde de aynı tavrı ortaya koymuş, “Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz” demişti.
ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN USTALIĞI
Andımız ve HDP kararıyla birlikte gözler cumhur ittifakına çevrildi. Ancak Erdoğan ve Bahçeli’nin liderliği sayesinde cumhur ittifakı süreçten zarar görmeden çıkmayı başardı
2023 MANİFESTOSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti kongresinde yapacağı konuşma için “2023’ün manifestosu olacaktır” yönündeki sözleri gözleri kurultaya çevirdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformu’nu açıklayan Erdoğan’ın, kurultay konuşmasında reformlar konusunda Türkiye’nin önüne yeni hedefler koyması bekleniyor.
KURULTAYIN TEMASI
Bahçeli’ye “Muhatap alacaksan Erdoğan’ı muhatap alacaksın. Andımız’ın okunmasını istiyorsan bizim gibi, yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan’a telefon, ‘Bu ant okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz. Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, Andımız’ın okunmasını istiyorum’ dersin. Yapar mı? Göreceğiz” diye çağrı yaptı.
Ancak Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun tuzağına düşmedi. Andımız kararına sert tepki gösterdi. “Öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır” dedi. Ama bunu cumhur ittifakı içinde bir krize dönüştürmedi.
Siyaset bumerang gibi, iddianız dönüp sizi vuruyor.
DEMİRTAŞ’IN ANDIMIZ BAŞVURUSU
MHP’liler de Demirtaş üzerinden Kılıçdaroğlu’nu vurmaya başladılar.
Biri Andımız’la, diğeri ise Atatürk’le ilgili.
Kılıçdaroğlu çıktığı her yayında Demirtaş’ın serbest bırakılmasını gündeme getiriyor. Andımız konusunda yeri göğü inleten CHP Lideri’nin önünde ise bir sorun duruyor. MHP’liler, Selahattin Demirtaş’ın 2011 yılında kızı Delal’in Andımız’dan muaf tutulması için Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduğunu hatırlatıyorlar. Demirtaş, başvuru dilekçesinde, “Kızımın anadilde eğitim hakkı tanınmazken, her gün Andımız adı altında ırkçı söylemler içeren bir metnin okutulmasını kabul etmiyor, çocuklara yönelik bu şekilde bir uygulamayı insan hakkı ihlali olarak görüyorum” demişti.
ATATÜRK’E HAKARET ŞEREF MADALYASI MI?
Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım.
GERGERLİOĞLU MECLİS’TE
Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir canlı yayın aracı oldu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı.
PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ
Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart açacak mı diye sağa sola baktım.
DEVA PARTİSİ KURUCUSU
Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. İsminin
Siyaset, iki gösterge üzerinden şekilleniyor:
1- Yüzde 50 artı 1.
2- İttifaklar.
SAADET FAKTÖRÜ
AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu cumhur ittifakı, şimdiden pozisyonunu netleştirdiği için oraya dönük bir tartışma söz konusu değil.
Cumhur ittifakında tek merak edilen nokta, Saadet Partisi’nin pozisyonu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretiyle birlikte Saadet Partisi’nin konumu önem kazandı. 2023 seçimlerinde Saadet Partisi’nin tercihi etkili olacak.
İYİ PARTİ VE HDP’NİN POZİSYONU
24 Haziran 2018 seçimleri ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmanın yararını gören millet ittifakında ise İYİ Parti ve HDP’nin konumu belirleyici olacak.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum.
Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda.
İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor.
‘HANGİ PARTİ ÇÖZER’ SORUSUNA VERİLEN YANIT
Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama “Bunu kim çözer” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.
BABACAN GÖSTERGESİ
Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.
YENİ ANAYASA
Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart’taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var.
Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor.
YENİ ANLAYIŞ
AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildi. Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları değişti. Erdoğan, bu değişimi “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye tarif ediyor. Peki o yeni anlayış ne?
Erdoğan, kadın kolları kongresinde bunu şöyle anlattı: “O da şu: MKYK’da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis’te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye’yi dolaşmalı. Biz Türkiye’yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik.”
2023 SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı
Tabii kapatma davası açılırsa. Bir dönemler Genelkurmay’da bu kararlar alınıyor, yargı uyguluyordu. Artık o devirler geride kaldı. Ancak süreç açısından iktidar partisinin bu yönde belirleyeceği eğilim önemli. O nedenle bütün gözler MYK toplantısına çevrilmişti. Ancak AK Parti MYK’da bu konu görüşülmemiş.
SOSYAL MEDYAYI MASAYA YATIRDILAR
Peki ne konuşulmuş?
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberinde vardı. Yapılan bir anket üzerinden sosyal medya konusu ele alınmış. Berat Albayrak, Fahrettin Altun, Mahir Ünal ve Özlem Zengin hakkında yürütülen linç kampanyası üzerinden sosyal medya konusu masaya yatırılmış. Bir de kongre hazırlıkları üzerinde durulmuş. Kongrede kullanılacak görseller izletilip, değerlendirmeler alınmış
HDP’NİN KAPATILMASI KONUSU
MYK toplantısında ele alınmamış ama Meclis’te konuştuğum AK Parti milletvekillerinin gündeminde iki konu vardı. Biri HDP’nin kapatılması konusu, diğeri ise HDP’lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması.
HDP’nin kapatılmasına sıcak bakılmıyor. Hem AK Parti geçmişte kapatma davası ile muhatap olmuş bir parti olması, hem de ilke olarak parti kapatmanın doğru bulunmaması nedeniyle. HDP’ye gelene kadar HEP’ten başlayarak bu hareketin yedi partisi kapatıldı. Sonuç ne oldu? Bir mağduriyet görüntüsü oluştu. Kurulan her yeni parti daha güçlenerek geldi. Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak.
1-
11 eve ateş düştü, ama bir milletin yüreği yandı.
Bu, Cougar helikopterlerin ilk düşmesi değildi. Biri füze ile vurulmuştu, diğer üçü ise düştü. Cougar helikopterlerin düşmesi ya da düşürülmesi sonucunda 38 askerimiz şehit oldu.
Cougar helikopterin en son Tatvan’da düşmesi üzerine bir iddia ortaya atıldı;
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin istememesine rağmen dönemin başbakanı Tansu Çiller’in Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi karşılığında Fransa’dan Cougar helikopterleri aldığı yönünde.
Cunta bağlantıları araştırılmalı
Kenan Evren’in anılarını yeniden okuyorum. Sadece Evren’i değil, darbecilerin anılarını okudukça görüyorum ki, darbeler bir günde olmuyor.
Darbe zemini bir günde hazırlanmıyor. Darbeler bir süreç. Bildirilerle, manşetlerle, açıklamalarla asker kışkırtılıyor. TSK içinde cuntalar oluşturuluyor. Darbe bir saplantı haline getiriliyor. Bakınız 12 Mart’a.
28 ŞUBAT’TA DA DENİZCİLER
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sizi şaşırtmasın, 28 Şubat’ın fitilini de önce denizciler ateşlemişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, Erbakan’ın YAŞ üyelerine verdiği yemekte içki içerek 28 Şubat’ın ilk işaretini vermişti.
EMEKLİ ASKER DARBELERİ
28 Şubat’ın Genelkurmay Başkanı İsmail Karadayı, Sincan’da tankların yürütüldüğünü televizyonlardan öğrenmişti. Cuntacılık budur işte. 27 Mayısçılar ellerini TSK’nın içinden hiç çekmediler. Talat Aydemir ikinci darbe girişimi sırasında emekliydi. 9 Martçılar ise MBK üyesi emekli askerlerdi. Ama darbecilik ruhlarına sindiği için askerin içindekilerle işbirliği yapıp, darbe girişiminde bulunmuşlardı. Emekli amirallerin bir hedefinin de bu olduğu anlaşılıyor.
ÖNCEDEN İRTİCAYDI ŞİMDİ MONTRÖ OLDU
Geçmişte irticayı kılıf yapıyorlardı. Laiklik tehlikede diyorlardı. Emekli amiraller ise Montrö’yü kılıf yapmışlar. Emekli amiraller, Kanal İstanbul gündeme geldiği günden bu yana ekranlarda Montrö’yü savunuyorlar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un olmayan bir sözü üzerinden tekrar Montrö gündeme geldiğinden beri de emekli oramiraller, ekranlarda Montrö’yü savunuyorlar. Kimse onlara engel oldu mu? Ne söyleyemiyorlardı da darbe tehdidinde bulunma gereği duydular?
DARBE İMASI
Peki darbe tehditli bildiriye ne gerek var? Nedir bu demokrasiye parmak sallamak? “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir” tehdidi ne anlama geliyor? Bu dil darbe dilidir. Bu dil muhtıra dilidir. Bu dilin sahipleri darbe kışkırtıcılığından hesap vermelidir. Çünkü biz bu demokrasiyi bildirilerle kazanmadık. Biz bu demokrasiyi darağaçlarına, tanklara bedel koruduk. 15 Temmuz’da şehitler verme pahasına, tanklara, savaş uçaklarına, bombalara, kurşunlara karşı durduk. Emekli amirallere yem etmeyiz.
DAHA AĞIRI GELİR
Eğer buna müsamaha gösterilirse arkasından daha ağırı gelir. 28 Şubat’ta Başbakan Erbakan’a küfreden Osman Özbek isimli general korundu da ne oldu? Arkasından daha ağır baskılar geldi. Seçilmiş Başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Osman Özbek’ten hesap sorulsa, 28 Şubatçılar cesaretlendirilmezdi. O nedenle darbe tehditinde bulunanlara hesap sorulmalı. Yoksa bu iş yol olur.
9 SUBAY OLAYI ENGELLENSE 27 MAYIS OLMAZDI
27 Mayıs’tan önce 9 Subay olayı yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, “Mesele ciddidir. Bu iş, 9 subayın işi değil. Bütün memlekette ordu içinde cuntalar kök salmıştır. Bunların üzerine ciddiyetle gidin, teşkilatı meydana çıkarın” demişti. Ama olmadı. 9 subaydan hesap sorulmadı. 9 subayın tamamı da 27 Mayıs’ın lider kadrosunda yer aldı. 9 subaycılar yakalanınca TSK’daki cuntalar çil yavrusu gibi dağılmıştı. Ancak onlar ceza almayıp, bırakılınca TSK’daki cuntalar yeniden faaliyetlerine başladılar. Ta ki 27 Mayıs darbesine kadar.
CUNTA BAĞLANTISI VAR MI?
Şimdi 104 emekli amiralle ilgili soruşturmanın da ciddiyetle yürütülmesi gerekiyor. Bu bildiri bir sinyal olabilir. Asıl önemli olan nokta, bunların TSK içinde de bir bağlantılarının, cuntaların olup olmadığının ortaya çıkarılmasıdır. Çünkü bunların arasında 28 Şubat ve Cumhuriyet mitingleri bağlantılı isimler var. Celal Bayar’ın, “Dokuz subay olayı iyi değerlendirilmiş olsaydı, 27 Mayıs olmazdı” sözü iktidarın kulağına küpe olmalı.
KILIÇDAROĞLU DESTEKLİYOR MU?
Darbe kokulu açıklama bir demokrasi sınavına dönüştü. Maalesef ki CHP lideri Kılıçdaroğlu, demokrasi sınavında çaktı. 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” diyen CHP lideri, emekli amirallerin darbe tehdidi karşısında ise “Bu sahte gündem tutmaz” dedi. Neyi sahteymiş Sayın Kılıçdaroğlu? Darbe tehdidinin sahtesi olur mu? “Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir”in neresi sahte? Açın okuyun darbe bildirilerini, muhtıra metinlerini okuyun, bu cümlenin tıpkısının aynısı orada değil mi?
Kılıçdaroğlu, darbeye karşı mısınız, değil mi? Bu bildiriyi onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?
Hani darbe olduğunda tankın üzerine çıkacaktınız? Bırakın tankın üzerine çıkmayı, kapıya çıkmayı bile beceremediniz. Yaptığınız açıklama darbe tehdidine destek vermekten başka bir anlama gelmiyor. Nokta.
CHP, ÜNİFORMASINI GİYDİ
Kılıçdaroğlu böyle der de CHP yöneticileri ondan eksik kalır mı? Grup başkanvekili Engin Özkoç “Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum” diyerek darbe tehditli bildiriye tam destek verdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise darbe tehditinde bulunanları değil, demokrasiye sahip çıkanları suçladı. “103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir” diye konuştu. Şaşırmadım. Çünkü Öztrak Ailesi her darbede görev üstlenmiştir. Faik Bey belki heyecanlanmış olabilir ama Türkiye eski Türkiye değil. Üzüldüm çünkü CHP yeniden askeri üniformasını giydi. 27 Mayıs darbesinin ünlü formülü olan, “CHP artı ordu eşittir darbe” denklemi yeniden kuruldu.
İMAMOĞLU NİYE SUSKUN
Siyasi olaylar karşısında açıklama yapmaktan çekinmeyen hele hele HDP’yle ilgili bir sorun olduğunda kendini paralayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu niye sustunuz? Sizin için darbe tehdidi önemli değil mi? Gün demokrasiye sahip çıkma günü değil mi?
AKŞENER VE AĞIRALİOĞLU’NA TEBRİKLER
28 Şubat’ın yiğit kadını olarak Meral Akşener ise bildiri karşısında kararlı bir duruş sergiledi. “Emekli amirallerin canı sıkılmış, bir bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir” dedi. Gece yarısı yayınlanan bildirilerin muhtıraları hatırlattığını ifade etti. Aynı şekilde Yavuz Ağıralioğlu da amirallerin bildirisinde darbe iması olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek demokratik bir duruş sergiledi.
AYTUN ÇIRAY LEKE SÜRDÜ
İYİ Parti’li Aytun Çıray militarist yönünü önplana çıkarıp, “Bir tbp.teğmen olarak altına imzamı atıyorum” dedi. Böylece darbe tehdidine destek veren ilk siyasetçi oldu. Aytun Çıray, İYİ Parti’nin demokrasi duruşuna leke sürdü.
ERDOĞAN DEĞERLENDİRİYOR
AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanıp, bu bildiriyi masaya yatıracak. Ama ondan önce saat 15.00’te Külliye’de Erdoğan’ın başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Bu da Cumhurbaşkanı’nın bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Erdoğan zaten ilk andan itibaren süreci adım adım takip ediyor.
Bu arada Erdoğan’ın Ankara’ya gelişi bakanlık beklentisi içinde olanları heyecanlandırdı. Çünkü Erdoğan’ın haftasonu Marmaris’te kabine değişikliği üzerinde çalıştığı konuşuluyordu.