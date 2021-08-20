Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olur

Güvenirliği yüksek kamuoyu araştırmalarından istifade ediyorum. Çünkü önümüzü görmemizi sağlıyor. Ama fatura kestiği partinin lehine algı operasyonuna soyunan anket firmalarının çalışmalarına itibar etmiyorum. Çünkü onlar en büyük zararı fatura kestikleri partilere veriyorlar. Çünkü onları yanıltıyorlar.

Murat Sarı’nın başkanı olduğu Konsensus Araştırma’nın 4-10 Temmuz tarihleri arasında yaptığı anketten bazı bölümleri paylaşmak istiyorum.

HALK ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

Millet seçim değil geçim derdinde derler ya aynen öyle. Konsensus’un erken seçimle ilgili verileri de bunu ortaya koyuyor.

Konsensus’un, “Erken seçim mi yoksa seçimlerin zamanında yapılması mı daha iyi olacaktır?” sorusuna ankete katılanların yüzde 58.5’i “Seçimlerin normal zamanında yapılması” yanıtını veriyor. Erken seçim yapılmalı diyenlerin oranı ise yüzde 41.5 çıkıyor.

ERKEN SEÇİME İNANIYOR MU?

Muhalefet liderleri birbiri ardına erken seçim çağrısı yapıyor. Hatta Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıl sonbaharda seçime gidileceği konusunda iddialı. Peki kamuoyu erken seçime gidileceğine inanıyor mu?

Araştırmada bu soru sorulmuş. Erken seçim yapılmaz diyenlerin oranı yüzde 70.1 olurken, erken seçim olur diyenlerin oranı yüzde 29.9’da kalıyor. Erken seçim yapılmayacağı kanaatinde olanların oranı, erken seçim olur diyenlerden yüzde 40.2 oranında fazla çıkıyor.

LİDERLER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLSUN MU?