Cumhurbaşkanlığı denklemi değişti peki Yavaş ne yapar

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“Bir dakika bile duramazdım” diyor. Ama Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın bir iki gün içinde istifa etmesini beklediği söyleniyor.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüyor. Görüşme son dakika olarak haber merkezlerine düşüyor. O sırada canlı yayında olan Özgür Özel haberinin olduğunu ve Mansur Yavaş’ın kendisinden onay aldığını açıklıyor.

Mansur Yavaş, CHP’den istifa ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa haberini medyadan öğreniyor ama Özgür Özel’in bir iki gün içinde istifayı beklediği söyleniyor.

Zaten o heyecanla arayıp tebrik etmişti.

Bunlara bakınca Mansur Yavaş CHP’de gereğinden fazla kalmış.

CHP’nin belediye başkanı olan, kendisini iki kez CHP’ye getiren, siyaseten velinimeti olan Kılıçdaroğlu’na selam vermezken, Özgür Özel’le sıkı fıkı bir ilişki içinde olduğu ortaya çıktı.

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DALINDA ÇÜRÜTTÜ

Peki Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’a neden bu kadar sabretti.? CHP’nin kuruluş yıldönümünde Anıtkabir’e gelmeyip Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Mansur Yavaş’a neden sesini çıkarmadı? Bu soruyu 1 hafta önce sorduğum bir CHP yetkilisi, “Kemal Bey, Mansur Yavaş’ı CHP’den koparan kişi olmak istemiyor. Mansur Yavaş’ın kendiliğinden gitmesi için sabrediyor. Böylece siyasi bir fatura ödemek istemiyor” demişti. Buna siyasette, “Meyveyi dalında çürütme” deniliyor.

TOPAL ÖRDEK

Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde dengeler değişti. CHP desteğinden yoksun kalan Mansur Yavaş, daha aday olmadan topal ördek durumuna düştü. Bu gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hanesine artı yazar mı? Yazar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini güçlendirir mi? Güçlendirir.

Ancak sadece muhalefetteki dağınıklığa göre hesap yapmayacak kadar tecrübeli bir lider.

ERDOĞAN’DAN İKİ UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin yetkili kurullarında iki uyarıda bulunmuştu.

1- Muhalefetin dağınıklığı sizi yanıltmasın. Muhalefeti ciddi bir şekilde ve belli bir mesafeden takip edin. Sahada olun. Ru be ru yani yüz yüze siyaset yapmayı ihmal etmeyin.

Burada ikinci maddeye geçmeden önce araya gireceğim.

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Erdoğan, muhalefeti ciddi bir şekilde takip edin diye uyarıda bulunduğu zaman sosyal medyada Yeni Parti’nin ismiyle dalga geçildiği, Yeni Rakı benzetmelerinin yapıldığı bir dönemdi.

Erdoğan, Yeni Parti’nin adıyla dalga geçenlere prim vermek yerine ciddiyetle takip edilmesi uyarısında bulunmuştu.

EKONOMİ UYARISI

2- Erdoğan’ın rakibi ister Mansur Yavaş olsun ister Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman rakiplerini ciddiye alan bir siyasetçi ama asıl rakibinin ekonomi olduğunun farkında. AK Parti MYK toplantısında, “Ekonomik sıkıntılar var. Bunun farkındayız. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Elimizde bu sıkıntıları çözecek enstrümanlarımız var. Ekonomiyi düzelteceğiz” demişti.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken şartlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine gözüküyor. Ekrem İmamoğlu cezaevinde, diploma sorunu ve yargılamalarla uğraşıyor. Mansur Yavaş CHP’den istifa etti. Muhalefetin ortak adayı olma planı darbe yemiş durumda. Cumhurbaşkanı adaylığında Özgür Özel ismi ön plana çıkıyor. Çok adayın yarışacağı bir seçime gidiyoruz. Bir köyde çok muhtar adayı varsa mevcut muhtar seçimde her zaman daha şanslıdır.

YAVAŞ, AK PARTİ’YE GEÇER Mİ?

Mansur Yavaş, CHP’den istifa ettikten sonra ne yapacağı sorusu gündemi belirledi.

Üç ihtimalin üzerinde duruluyor.

1-Bağımsız kalır. Tekrar aday olmaz. Siyaseti bırakır.

2-Yeni Parti’ye katılır.

3-AK Parti’ye geçer .

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Kimse Mansur Yavaş’la birlikte CHP’den istifa eden belediye başkanlarının ne yapacağının üzerinde durmuyor.

Seçimler yaklaştıkça bu belediye başkanları arayış içine girecekler.

Sadece bu sebeple değil ama bu da etkili olacak. Çünkü Mansur Yavaş bir ekiple birlikte hareket ediyor.

SİYASETİ BIRAKIR MI?

Mansur Yavaş’ın ne yapacağına gelince ben siyaseti bırakacağına hiç ihtimal vermiyorum.

Siyaseti bırakacak adam MHP’den istifa edip CHP’ye neden geçer? CHP’den istifa ettikten sonra CHP’ye yeniden neden döner? Şimdi CHP’den istifa etti. Ama anketlerde önde gözüküyor. Bu fırsatı yakalamışken siyasete neden veda etsin?

Siyaset kendisini bırakmadan, Mansur Yavaş siyaseti bırakmaz. Siyasi hayatının zirvesindeyken, bütün partiler peşinden koşarken siyaseti neden bıraksın?

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Önemli olan muhalefette mi kalacak yoksa AK Parti’ye mi geçecek? Cumhurbaşkanı adayı olup Erdoğan’la mı yarışacak yoksa AK Parti’ye geçip bir dönem daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mı olacak?

KAZAN KAZAN DURUMU

Ben AK Parti’ye geçme ihtimaline yüzde 51 veriyorum. Hatta AK Parti’ye geçme ihtimalini Yeni Parti’ye geçme ihtimalinden daha güçlü görüyorum. Peki AK Parti Mansur Yavaş’ı ister mi? İster. Hem de çok ister. Hem Ankara Büyükşehir belediyesini kazanmış olur hem de güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı denklem dışına çıkmış olur. Buna kazan kazan durumu deniliyor.

ÜÇ MİLLETVEKİLİ CHP YOLUNDA

Yeni Parti’den CHP’ye geçmek isteyen bir grup milletvekilinin Kılıçdaroğlu ile irtibat kurduğunu yazmıştım. Ancak bunun için 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Yeni Parti kurultayını beklemek gerekiyor. Parti yönetiminde kendilerine yer bulamayanlar CHP ile görüşmeleri hızlandıracaklar. Şimdilik 3 milletvekilinden söz ediliyor. Ama kurultaydan sonra bu sayı artabilir. Yeni Parti’de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ekibi arasında çok sert bir güç mücadelesi yaşanıyor. Bir de bunların dışında kalanlar var. Onlar kendilerini dışlanmış olarak görürlerse yeni bir arayışa girerler.

O nedenle Yeni Parti’nin kurultayı CHP’ye geçmeyi bekleyenler açısından da belirleyici olacak.