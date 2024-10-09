Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isyanı

Haberin Devamı

19 yaşındaki cani Semih Çelik yarım saat arayla iki genç kızımızı katletti. Yasadışı bahis, kara para aklama, sahte fatura, örgüt kurma suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Engin Polat ile Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dilan Polat yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadan, “Enerji” diye ortalıkta dolanmaya, şımarık videolar çekip, lüks araçlara binip dans etmeye devam ediyor. Candan kardeşler ise cezaevinden çıktıktan sonra soluğu önce kuaförde sonra eğlence mekanlarında aldılar. Hani hastalıktan dolayı hayati risk taşıyorlardı...

Bunlar toplumun adalete olan inancını sarsıyor. ‘Dilan Polat’ın tahliye olduğu bir sistemde ben adalete nasıl güveneyim’ diyor. Semih Çelik isimli caninin iki genç kızımızı vahşi bir şekilde öldürmesi ise toplumda travmaya neden oldu.

Haberin Devamı

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRİYOR

Bu konular AK Parti MYK Toplantısı’nda gündeme geliyor. Gündeme getiren kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı MYK’yı açış konuşmasında bu olaylara değiniyor. Bir cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir baba olarak adeta isyan ediyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel istismarla ilgili suçlarda yeni düzenlemeler yapılmasını istiyor. “Cezasızlık algısını yıkmamız lazım” diyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bir süredir bunun üzerinde duruyordu.

FAİL DE MAĞDUR DA GENÇ

Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada da bu konuya değindi. “Cuma günü iki genç kızımız vahşi cinayete kurban gitti. Fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmaz” dedi.

9’UNCU PAKETE GİREBİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat üzerine Adalet Bakanlığı tarafından bir çalışma yapılıyor. Yetişirse Meclis’te Adalet Komisyonu’ndan geçen 9’uncu pakete eklenecek. Yetişmezse 10’uncu pakette değerlendirilecek. Ancak iktidar ve muhalefet işbirliği yaptığı taktirde bunun yetişmemesi mümkün değil. Muhalefet bu konuda destek vermeyecek dene zaman destek verecek?

NELER GETİRİLİYOR?

Haberin Devamı

1- Kadına, çocuğa yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel istismar suçundan yargılananlar ilk duruşmada tahliye olmayacak.

2- İyi hal indirimi yeniden değerlendirilecek. Adam cinayet işlemiş, her türlü pisliği yapmış ilk duruşmada takım elbise, kravat hadi gelsin iyi hal indirimi.

3- Taksirle adam öldürenlere denetimli serbestlik yeniden düzenlenecek.

DENETİMLİ SERBESTLİK

Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik’in denetimli serbestliği ihlal ettiği halde zamanında tedbir alınmadığı ortaya çıktı. Denetimli serbestlikte olması gereken adam yurtdışına kaçtı. Yine Şeyda Yılmaz polisimizi şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında verilen denetimli serbestlik kararı hiç uygulanmamış. Denetimli serbestliği ihlal ettiği gerekçesiyle hapse atılsaydı şehit polisimiz yaşayacaktı.

Haberin Devamı

CEZASIZLIK ALGISI

4- Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak şekilde hapis cezasının dörtte birinin cezaevinde geçirilmesi hükmü getiriliyor.

Bu tedbirlerin bir kısmı bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

ÖNLEYİCİ SUÇ

Bakın İstanbul surlarında iki genç kızımızın vahşi bir şekilde katledilmesi olayında da gördüğümüz gibi Discord, Telegram gibi bazı uygulamalar üzerinden sapık inançlara kapılan gençler, ölüm saçıyor. Yasalardaki cezaları ağırlaştıralım ama bir de siber alemde bu tür sitelerde gezen, sosyal medyada açtıkları sayfalarda katliam aletlerini yayınlayanlara yönelik olarak, önleyici suç kapsamında bir çalışma yapalım. Bu caniler kızlarımızı kesmeden tedbir almanın yollarını araştıralım. Bu yeni bir durum. Ama bu çok tehlikeli bir durum.

Haberin Devamı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK SORUNU

İsrail’in, Lübnan’a saldırmadan önce Hizbullah’ın çağrı cihazlarını ve telsizlerini patlatması siber savaşın ne kadar tehlikeli, siber güvenliğin ise denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, “Enerji Sektöründe Siber Güvenlik” konulu bir toplantı düzenledi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açış konuşmasında önemli bir noktaya parmak bastı. “Son yıllarda şahit olduğumuz gelişmeler, siber güvenliğin artık sadece teknolojik bir mesele değil, ulusal bir öncelik halini aldığını” göstermiştir” dedi.

Çok doğru bir tespit. Artık yeni nesil savaşta siber saldırılar, geçmiş dönemlerin kale savunmaları kadar etkili olacak.

Haberin Devamı

UÇAKLAR KALKMADI

İsrail ve ABD, İran’ın nükleer çalışmalarını sekteye uğratmak için “Stuxnet” isimli solucan yazılımı kullanmıştı. Microsoft’a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ABD, Almanya ve Avusturalya başta olmak üzere bazı ülkelerde uçaklar kalkmadı, bankacılık sistemi durdu, Londra Borsası’nda bir süre işlem yapılamadı.

ULUSAL GÜVENLİK SORUNU

Tüm bunlar siber saldırıların bir fantezi değil, milli güvenlik sorunu olduğunu ortaya koyuyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, işin enerji boyutuna dikkat çekti. “Enerji altyapılarına yönelik siber saldırılar, sadece hizmet kesintileri veya ekonomik kayıplarla sonuçlanmaz, aynı zamanda ulusal güvenliği de riske atar” uyarısında bulundu.

Türkiye, enerji arzında dünyanın bir geçiş noktası olma rolüne soyunduysa, siber güvenlik çok daha önemli hale geliyor. EPDK Başkanı Yılmaz, “Özellikle Türkiye gibi enerji geçiş noktalarında stratejik bir konumda bulunan ülkeler için siber güvenlik hayati bir öneme sahiptir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi, “Akıllı sistemlerle yapılan saldırıları püskürtmenin yolu daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullanmaktır”.

Türkiye, siber suçlarla mücadelede dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

MALİYETİ 9.5 TRİLYON DOLAR

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise konuşmasında enerji arzına yönelik siber risklere dikkat çekti. 2024 yılı itibariyle siber suçlarının maliyetinin 9.5 trilyon dolara ulaşacağının altını çizdi.

Alparslan Bayraktar konuşmasında enerji sektöründeki siber saldırıları önlemek amacıyla Botaş ile Aselsan ortaklığı ile geliştirilen Scada sistemine değindi. Sistemin Batman Dörtyol ham petrol boru hattı üzerinde kullanılmaya başlandığını açıkladı. 75 bin kilometrelik elektrik iletim hattının işletmesinden sorumlu olan TEİAŞ’ın da siber saldırılara karşı güvenlik için önemli bir altyapıya sahip olduğunun altını çizdi.

Cep telefonlarının, elektrik süpürgelerinin, televizyonların, buzdolaplarının siber saldırılarla birer patlayıcıya dönüştürüldüğü günümüzde EPDK’nın enerji piyasalarının siber güvenliğine odaklanması gelecek açısından umut verici.