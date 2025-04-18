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DiplomasÄ±nÄ±n iptali ve yolsuzluk davalarÄ± nedeniyle Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olup olmayacaÄŸÄ± net deÄŸil. Ama Ä°mamoÄŸluâ€™yla ilgili geliÅŸmeler CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini etkiliyor.

Betimar AraÅŸtÄ±rmaâ€™nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imiyle ilgili verilerini paylaÅŸacaÄŸÄ±m. Ama Ã¶nce Ã¼Ã§ noktaya dikkatinizi Ã§ekmek istiyorum.

1-Kamuoyu araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda Ä°mamoÄŸlu lehine bir maÄŸduriyet algÄ±sÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Ama bu aynÄ± oranda cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±na yansÄ±mÄ±yor.

2-Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla birlikte baÅŸlayan sÃ¼reÃ§ Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™e yaradÄ±. CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan liderliÄŸe terfi etmesini saÄŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kardÄ±. Ama â€˜CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olduÄŸu takdirde oy veririmâ€™ diyenlerin oranÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸa neden olmadÄ±.

DEM FAKTÃ–RÃœ

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3-CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde DEM Parti kilit konumda olacak. DEM Partiâ€™nin aday Ã§Ä±karÄ±p Ã§Ä±karmamasÄ± belirleyici olacak.

Åžimdi sÄ±ra geldi GÃ¼rkan Dumanâ€™Ä±n baÅŸkanÄ± olduÄŸu Betimarâ€™Ä±n 9-13 Nisan tarihleri arasÄ±nda 2 bin kiÅŸi Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuÃ§larÄ±na.

Ã–ZGÃœR Ã–ZEL

Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun yer almayacaÄŸÄ± bir yarÄ±ÅŸta Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™in cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olma ihtimali giderek gÃ¼Ã§leniyor. Peki Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™e destek ne durumda?

â€˜CHPâ€™nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel olursa verir misiniz?â€™ sorusuna â€˜evet oy veririmâ€™ diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 37.5 olurken, â€˜hayÄ±r oy vermemâ€™ diyenlerin oranÄ± ise yÃ¼zde 56.3 Ã§Ä±kÄ±yor. HayÄ±r oy vermem diyenlerin arasÄ±nda CHPâ€™lilerin oranÄ± ise yÃ¼zde 22.4 oranÄ±nda.

Ã–zgÃ¼r Ã–zel, merkez saÄŸ ve milliyetÃ§i tabandan oy alamÄ±yor. Ä°YÄ° Parti, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi seÃ§meninde Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™e oy vermem diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 88 seviyesinde Ã§Ä±kÄ±yor.

MUHALEFETÄ°NÂ CUMHURBAÅžKANIÂ ADAYI

Muhalefetin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± kim olursa oy verirsiniz sorusuna verilen yanÄ±tlarda Ekrem Ä°mamoÄŸlu ilk sÄ±rada Ã§Ä±kÄ±yor.

â€˜Ekrem Ä°mamoÄŸlu aday olursa oy veririmâ€™ diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 45.5 Ã§Ä±karken onu yÃ¼zde 25.3â€™le Mansur YavaÅŸ takip ediyor.ÂSelahattin DemirtaÅŸ yÃ¼zde 10.2â€™yle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada gelirken Ã–zgÃ¼r Ã–zel yÃ¼zde 3.7â€™yle dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada kendine yer bulabilmiÅŸ. Ãœmit Ã–zdaÄŸ yÃ¼zde 2.2 alÄ±rken onu yÃ¼zde 2â€™yle Muharrem Ä°nce takip ediyor. Son iki sÄ±rada ise yÃ¼zde 1.9â€™la Fatih Erbakan ve yÃ¼zde 1.1â€™le Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu yer alÄ±yor.

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Ã–ZEL MÄ°, YAVAÅž MI

Betimar, Ekrem Ä°mamoÄŸlu aday olamazsa CHPâ€™nin adayÄ± kim olursa oy verirsiniz diye sormuÅŸ.

â€˜Mansur YavaÅŸ aday olursa oy veririmâ€™ diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 46.2 olurken, â€˜Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™ diyenler yÃ¼zde 14.2â€™de kalmÄ±ÅŸ.

Mansur YavaÅŸ, SaraÃ§haneâ€™deki pamuk ÅŸekeri benzetmesi ile KÃ¼rt seÃ§menden veto yemiÅŸti. Hatta cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± ÅŸansÄ± kalmadÄ± yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ama anket sonuÃ§larÄ± Ã¶yle gÃ¶stermiyor. Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™nun yokluÄŸu ÅŸimdilik Mansur YavaÅŸâ€™a yaramÄ±ÅŸ durumda.

MANSUR YAVAÅžâ€™IÂ BEKLEYEN TEHLÄ°KE

Mansur YavaÅŸ CHPâ€™nin adayÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± takdirde veriler tersine dÃ¶nÃ¼yor. â€˜Mansur YavaÅŸ 100 bin imza toplayarak aday olursa oy verir misinizâ€™ sorusuna ankete katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 42.7â€™si â€˜evet oy veririmâ€™ yanÄ±tÄ±nÄ± verirken, â€˜hayÄ±r oy vermemâ€™ diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 51.9 Ã§Ä±kÄ±yor.

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DÃ–RTLÃœ YARIÅž

DEM Partiâ€™nin de CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã§Ä±karmasÄ± durumunda dÃ¶rtlÃ¼ yarÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu oluyor. DÃ¶rtlÃ¼ yarÄ±ÅŸta, iki veri var. Biri Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™lu dÃ¶rtlÃ¼ yarÄ±ÅŸ, diÄŸeri Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™li. DÃ¶rtlÃ¼ yarÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu olduÄŸu taktirde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan favori Ã§Ä±kÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zde 34.7â€™yle ilk sÄ±rada Ã§Ä±karken, Ekrem Ä°mamoÄŸlu yÃ¼zde 26.3â€™le ikinci sÄ±rada geliyor. Mansur YavaÅŸ yÃ¼zde 23â€™le Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olurken DEM Partiâ€™nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±na yÃ¼zde 7.7â€™lik bir destek geliyor.

Ã–ZGÃœR Ã–ZELâ€™LÄ° YARIÅž

CHPâ€™nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zel olduÄŸu takdirde ise sÄ±ralama deÄŸiÅŸiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan oyunu yÃ¼zde 35.2â€™ye yÃ¼kselterek birinciliÄŸini korurken, Mansur YavaÅŸ yÃ¼zde 32.4â€™le ikinci sÄ±raya yÃ¼kseliyor. Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™in yÃ¼zde 15.1â€™le Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸta DEM Parti adayÄ±na destek yÃ¼zde 8.3â€™e yÃ¼kseliyor.

ANAHTAR PARTÄ°

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DEM Partiâ€™nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã§Ä±karÄ±p Ã§Ä±karmamasÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± doÄŸrudan etkiliyor. DEM Parti, ÅŸimdiye kadar hep cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã§Ä±kardÄ±. Sadece Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nu destekledikleri 2024 seÃ§imleri hariÃ§. Ancak DEMâ€™in desteÄŸi KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun seÃ§imleri kazanmasÄ±na yetmedi. DEMâ€™in cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ã§Ä±karmasÄ± Ã¶nemli olduÄŸu kadar kimin adayÄ± olacaÄŸÄ± da bir o kadar Ã¶nemini koruyor.

HABERÄ°N KAYNAÄžI CHPâ€™DEN MÄ°

CHPâ€™ye kayyum atanacaÄŸÄ± haberi doÄŸru Ã§Ä±kmadÄ±. Mahkeme duruÅŸmayÄ± 26 MayÄ±sâ€™a erteledi. Ama CHPâ€™ye kayyum atanacak haberleri ile borsa Ã§Ã¶ktÃ¼, halkÄ±mÄ±zÄ±n cebinden milyarlar uÃ§tu. Peki bu haberin kaynaÄŸÄ± neresiydi? Ankara kulislerinde konuÅŸulan bir haberi vereceÄŸim.

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CHPâ€™ye kayyum atanacak haberinin kaynaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ bir CHPâ€™li yÃ¶netici olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bu konuÅŸmaya bazÄ± CHP milletvekilleri tanÄ±k olarak gÃ¶steriliyor. CHPâ€™ye kayyum atanacak yalanÄ± ile piyasalarÄ± manipÃ¼le ettikleri gibi siyasi ortamÄ±n gerilmesine yol aÃ§tÄ±lar.

TERS BAYRAK

Peki bunu iktidara yakÄ±n gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenen bir gazeteci Ã¼zerinden neden yapmÄ±ÅŸlar? Muhalif gazeteciler de bu yÃ¶nde paylaÅŸÄ±mlarda bulundu ama iktidara yakÄ±n gazeteci etiketi piyasalar Ã¼zerinde daha etkili olduÄŸu iÃ§in o yolu seÃ§miÅŸler. Ä°stihbarat savaÅŸlarÄ±nda buna ters bayrak gÃ¶sterme diyorlar.