Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var

Ahmet Davutoğlu’nun son günlerdeki atakları ile Millet İttifakı’nın adı, cumhurbaşkanı adayı konusunda küçük çaplı bir kriz yaşanmıştı. Henüz aşılmış değil ama Davutoğlu’nu frenleyecek bir adım geldi.
Kılıçdaroğlu, diğer liderlerle buluşma öncesinde salı günü akşam saatlerinde Meral Akşener’i ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı’nın iki büyük partisinin liderleri. Bir anlamda Millet İttifakı ikisinin omuzlarının üzerinde yükseliyor. Diğer partiler ise destek unsurları görevini görüyor. Cumartesi günü 6 lider masaya oturmadan önce Kılıçdaroğlu ve Akşener’in yaklaşımları belirleyici olacak.
KULİSLERDEN ÇIKAN BİLGİ
Davutoğlu’nun taleplerine geçmeden önce Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin olarak kulislere yansıyan iki noktaya değinmek istiyorum. İki liderin ittifak içinde güç birliği yapma kararı aldığı söyleniyor.
1- Millet İttifakı’nın hedeflerini CHP ve İYİ Parti belirleyecek. Küçük partilerin Millet İttifakı’na yön vermesine izin verilmeyecek.
2- İki liderin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda anlaşmaya vardıkları söyleniyor. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Meral Akşener fiili başbakanlık görevini yerine getirmek üzere birinci cumhurbaşkanı yardımcısı.
İKİ NOKTA
Böyle olunca elektrik ve doğalgaz faturaları hem vatandaş açısından hem de ticari işletmeler açısından dayanılmaz hale geldi.
Enerji Bakanlığı tarafından ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Enerji Bakanlığı uzmanları tarafından hazırlanan taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe girecek.
Yüksek gelen elektrik faturaları, vatandaşların ve ticari işletmelerin en önemli sorunu haline geldi. Ayrıca cemevleri, vakıflar, dernekler gibi ticari olmayan kuruluşlar da ticari kuruluş statüsünden faturalandırılınca ortaya altından kalkılması güç olan yüksek faturalar çıktı.
Halkımızın en önemli gündem maddesi yüksek gelen elektrik ve doğalgaz faturaları. Haliyle ülkeyi yöneten iktidarın da en önemli sorununun bu olması gerekiyor.
Daha önce yüksek gelen elektrik faturalarında dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için indirim sınırı 150 kilovattan 210 kilovata yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu düzenleme şubat ayı faturalarına yansıyacak.
TİCARİ İŞLETMELERLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Peki ticari işletmelerle ilgili bir çalışma yok mu? En önemli gideri elektrik olduğuna göre, ticari işletmeler açısından elektrik giderleri çok büyük önem arz ediyor.
Bu sorunun yanıtını aradım.
Hem de öyle eş dost sohbetinde değil. CNN Türk’ün canlı yayınında.
Yayının üzerinden 3 gün geçti. Savcı Sayan’ı aradım; CHP’den sizi arayan oldu mu, bu milletvekilleri kimler diye sordular mı, sizi mahkemeye verdiler mi diye sordum.
“Yok” dedi. Ardından ekledi, “Olay doğru. Beni nasıl mahkemeye verecekler? O zaman milletvekili olan iki CHP’li hâlâ hayatta. Onları kurtaran il başkanı ve ilçe başkanımız hayatta. O tarihlerde pasaportlarında İran’a girişleri çıkışları var. Benim neyimi mahkemeye verecekler” dedi.
Savcı Sayan o dönemlerde CHP’deydi.
ERDOĞAN’IN VİDEOSU VAR DEDİLER
İsterseniz önce Savcı Sayan’ın ağzından CNN Türk ekranlarından anlattığı dolandırıcılık olayını aktaralım.
“Bir gün, şu anda yaşıyor o iki milletvekili... Bir gün 2 milletvekiline İran’dan bir dolandırıcı geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Erdoğan’ın Atatürk büstünü yerlerde tekmelediği, küfrettiği, kafasını tekmelediği o kaset bizim elimizde. Gelin size vereceğiz diyor.”
20 BİN DOLAR
Koray Aydın’ın iddiasının birkaç açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Biri Tansu Çiller’in bir parti kurmaya çalışması, diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası. Erdoğan’ın, İYİ Parti’nin önünü kesmek için Çiller’e parti kurdurmaya çalıştığı iddiası ise işin siyasi hedefini göstermesi açısından üzerinde durulmayı hak ediyor. Çiller’in açıklamalarını ayrıntılı olarak vereceğim ama önce açıklamanın flaş unsurlarını paylaşayım.
PARTİ KURACAK MI?
Tansu Hanım’a önce “Parti kuracak mısınız?” diye sordum. Çok net konuştu. “Ben hakikaten şaşırdım. Çünkü benim bu aşamada siyasi parti kurmak gibi bir kararım yok. Bu tür haberlerin amacı başka ve gerçekle bir ilgisi yok” dedi.
HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM
Koray Aydın’ın iddiasının merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için Çiller’e, Erdoğan’la böyle bir temasının olup olmadığını sordum. “Sayın Cumhurbaşkanı ile bu konularda en ufak bir temasım olmamıştır. Aramızda tek bir kelime dahi geçmemiştir. Ben bu haberleri görünce şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da şaşırdığını düşünüyorum” karşılığını verdi.
26 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra ilk ziyaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptı.
İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıdaki buluşması tepkilere neden olmuştu. Çünkü o gün İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle bir felaketi yaşıyordu. ABD Büyükelçisi ile görüşmenin öyle bir yönü yok. Ama siyaseten çok daha önemli mesajlar taşıyan bir görüşme.
KILIÇDAROĞLU’NUN SAVUNMASI
Bakmayın Kılıçdaroğlu’nun, “Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı” diye savunmasına. Cumhurbaşkanı adaylığında en ciddi rakibi olan Ekrem İmamoğlu’nun bu olaydan dolayı aldığı darbe karşısında en çok sevinen kişinin Kılıçdaroğlu olduğundan kuşkum yoktur.
BAKANLARIN SUÇU NEYDİ?
Ayrıca yanlış bir değerlendirme. Başkan o gün dozerin başında olmayacak da nerede olacaktı? Rize’de, Giresun Dereli’de, Sinop Ayancık’ta sel felaketi yaşandığı dönemde bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu kimi zaman kepçeyle vatandaşlara ulaştılar kimi zaman dozerlerin başında durdular ama her zaman çizmeleri çekip kurtarma çalışmalarını yönettiler. 20-25 gün evlerine gitmediler. İmamoğlu, 24 saat dahi AKOM’un sıcak ortamında kalıp krizi yönetemedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin üzerinden elini çekmedi. Sonuç ne oldu? Kısa sürede yaralar sarıldı, 1 yıl içinde vatandaşlarımız evlerine kavuştu.
ERDOĞAN VAN’DAYDI
Milletvekilleri sormadan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine değişikliğine ilişkin bir açıklama yapmış.
Abdulhamit Gül’ün ayrılıp Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı’na getirilmesinden söz ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabinede bir değişiklik yaptık. Bekir Bozdağ’ı Adalet Bakanlığı’na getirdik. Bekir Bey’in gelmesi çok isabetli oldu. Onun yerine de (Anayasa Komisyonu) Yusuf Beyazıt’ı getirdik. İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız. Arkadaşlar bu değişikliklerden başka anlam çıkarmasın. Arkadaşlar bu değişikliklerden rahatsız olmasın” diyor.
Erdoğan Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da bakan değişikliğini bayrak yarışı olarak tanımlamıştı.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ DEVAM EDECEK
Bakan değişikliğiyle ilgili bir soru gelmiyor. Zaten herhangi bir rahatsızlık yok ama Cumhurbaşkanı’nın bilgi verme ihtiyacı hissetmesi olumlu karşılanıyor.
Erdoğan’ın, ”İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikleri yapacağız” sözünü ise milletvekilleri birkaç bakanın değişeceği yönünde yorumluyorlar. Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı konuşmada da, ”Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz” demişti.
Bu aşamada kaç bakan değişecek, kimler gidecek, kimler gelecek gibi konulara girmek istemiyorum. Bazı beklentiler var ama daha ilerisi spekülasyon olur. Ama
CHP Lideri, harf sırasına göre oturulabileceğini açıkladı. Bu buluş atomun çekirdeğini parçalamaktan dahi daha önemli.
Ama bu öneri tam olarak kabul görmüş değil. Çünkü harf sırasına göre olduğunda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın en başta oturması gerekiyor. Burada da Ali Babacan mı yoksa Ahmet Davutoğlu mu diye ikinci bir gerilim su yüzüne çıktı.
CHP’liler ve İYİ Partililer ise, bunların yüzde 1 oyları bile yok ama başköşeye oturacaklar, yüzde 25 oyu olan CHP Lideri son sıraya düşecek diye itiraz ediyorlar.
Muhalefet liderleri henüz oturma sırası sorunu çözebilmiş değiller ama bu kafayla Türkiye’de sistem değişikliği yapacaklar.
Her şey toz pembe gösterilmek isteniyor ama Millet İttifakı’nın önünde aşılması gereken önemli sorunlar duruyor.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Bu noktada Ahmet Davutoğlu’nun temaslarını mercek altına almakta yarar var. Davutoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ile önce ayrı ayrı sonra üçü birlikte görüştü.
Orada
Adınız Recep Tayyip Erdoğan da olsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı da olsanız ne tür suçlamalara maruz kaldığınızı göstermesi açısından önemli.
Av. Bendal Celil Ezman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor.
Ama nasıl bir suç duyurusu. Çok uzun bir dilekçe olduğu için esasına dokunmadan, özetleyerek aktaracağım.
AĞIR SUÇLAMALAR
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan adlı vatandaşın suç işleme itiyadı içinde olduğu, illegal faaliyetlerde bulunduğu...
- HSK üyeleri ile birlikte çete, suç örgütü oluşturduğu...
- 17-25 Aralık operasyonlarının engellenmesi uygulamaları ve 16 Temmuz 2016 tarihinden sonra yürütülen illegal uygulamalarla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve kanunlarını uygulatmayarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine isyan fiili içinde oldukları...
- 15 Temmuz 2016 tarihinde
Perşembe gününden beri Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceğini merak ediyorum. O nedenle çıktığı televizyon programlarını, yaptığı konuşmaları hatta attığı tweet’leri dahi izliyorum.
Peki bu Kılıçdaroğlu merakımın sebebi ne?
Kılıçdaroğlu çarşamba günü, “Bu akşam saat 22.00’de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim” dedi.
Saat 22.00 oldu. Kılıçdaroğlu Twitter’dan bu kez bir video yayınladı.
KILIÇDAROĞLU’NUN İDDİASI
Önce bu belge de değil, bu da değil diye bir şov yaptı, ardından altında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının yer aldığı bir evrak gösterdi.
Biliyorsunuz Anayasa’nın 67. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor.
O nedenle seçim kanunuyla ilgili olarak şimdi vereceğim bilgileri önünüze 2023 yılının takvimini koyarak değerlendirirseniz sevinirim.
Çünkü AK Parti ile MHP’nin üzerinde anlaşmaya vardığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören yasa teklifi, şubat ayında Meclis’e sunuluyor. Bu demektir ki seçim yasasındaki değişiklikler ne zaman Meclis’ten geçerse o tarihten itibaren 1 yıl içinde erken seçim yok. Seçim yasasındaki değişiklik Meclis’ten şubat ya da mart ayında geçti diyelim. Anayasa’ya göre 2023 yılının şubat ya da mart ayına kadar yeni yasayla erken seçim yapılamaz demektir. Tabii ondan sonra haziran ayına 3 ya da 4 ay kalıyor. 3 ay için de erken seçime gidilmez.
ÖNEMLİ ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin üzerinde mutabakata vardığı teklif üzerinde AK Parti’den Hayati Yazıcı, MHP’den ise Feti Yıldız çalışmaları yürütüyorlardı. Onlar da çalışmalarını tamamladılar. Değişikliklerle ilgili önemli olan 3 noktaya dikkat çekmek istiyorum:
1) Seçim barajı yüzde 7’ye düşürülüyor.
2) Seçimlere katılmak için Meclis’te grubun olması zorunluluğu kaldırılıyor.
3) Dar ya da daraltılmış bölge gündemde değil, seçimlerde nispi temsil sistemi devam ediyor.
Büyük krizleri yönetenler büyük lider olur. Krizleri yönetemeyenler krizin altında kalır.
İstanbul’daki yağan karla birlikte yaşanan ise Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı umutlarının üstüne kar yağmasından başka bir şey değil.
İmamoğlu, İstanbul’a yağan karla birlikte ortaya çıkan tabloyu yönetemedi.
Karla mücadelede başarısızdı.
İstanbulluların yollarda kaldığı saatlerde İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi de bu durumun üstüne tüy dikti.
24 Ocak günü İmamoğlu’nun siyasi kariyeri açısından bir kırılma noktası oldu.
Oysa tam tersi olabilirdi.
Çünkü bana cevap verme imkânı yok. Keşke eşit şartlarda olsaydık, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na, daha da ötesi bir insana hakaret etmeye hakkı olmadığını söylerdim.
Ayrıca bu Sedef Kabaş’ın Erdoğan’a ilk hakareti değil. Daha önce de Erdoğan’a hakaretten dolayı hakkında açılmış bir soruşturma var. Sedef Kabaş’a sorsanız mesleği gazetecilik ama o Cumhurbaşkanı’na hakareti meslek edinmiş.
Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum.
KILIÇDAROĞLU’NDAN, İSMET PAŞA TAKTİĞİ
Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu. CHP’de ve muhalif medyada Cumhurbaşkanı’na hakaret artık bir yarış haline dönüştü. Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa’nın izlediği yolu izliyor. İsmet Paşa, Kore’de darbe olunca, “Türk milleti, Kore milletinden daha az haysiyetli değildir” demişti. General Kasım darbesiyle devrilen Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa feci bir şekilde katledilmişti. Menderes’e, Nuri Sait Paşa’nın akıbetini örnek göstermişlerdi. “Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır” diyen İnönü 27 Mayıs’ın işaretini vermiş, Demokrat Partililere dönüp “Sizi ben bile kurtaramam” demişti.
DEMOKRATLARA YAPILAN ZULÜMLER27 Mayısçıların darbeden sonra Yassıada’da Menderes ve DP’nin ileri gelenlerine yaptıkları zulümler insanlığa sığmaz. İçişleri Bakanı Namık Gedik, Harp Okulu’nun penceresinden atılarak katledildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahi maruz kaldığı muamelelere dayanamayarak intihar girişiminde bulundu. Menderes’e yapılan zulümleri yazmaya ise yüreğim elvermez.
KILIÇDAROĞLU’NUN HAKARETLERİ, KÜFÜRLERİ...
Cumhurbaşkanı
Biliyorsunuz muhalefetin bir Millet İttifakı var. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP’den oluşuyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nin katılımı ile bu ittifakın genişlemesi gündemde. Davutoğlu’nun çok sevdiği tanımla muhalefette istikşafi görüşmeler başlamış durumda.
Ama işler planlandığı gibi ilerlemiyor. Şimdi gündemde ittifakın yeniden kurulması ve paylaşım konusu var. Ne kazanıldı ki onun paylaşımı olsun diyeceksiniz. Zaten sorun orada düğümleniyor.
Geçen hafta Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu birlikte yemek yediler. Dün de Kılıçdaroğlu, Ali Babacan’ı ziyaret etti.
DAVUTOĞLU’NUN ÖNERİSİ
Davutoğlu, Millet İttifakı’nın dağınık hareket ettiğini, cumhurbaşkanı adaylığı konusuna kilitlendiğini ve ‘Erdoğan’ı devirelim gerisi kolay’ düşüncesiyle hareket ettiği için topluma güven verecek çözüm önerileri geliştiremediğini savunuyor. Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi’nin, CHP’ye eklemlendiler eleştirilerine maruz kalmaması için oy oranına bakılmadan Millet İttifakı’nın bir vizyon ve ilkeler etrafında yeniden kurulmasını istiyor.
Üçlü görüşmede Davutoğlu’nun iki net önerisi olduğu söyleniyor.
1- İttifakı eşit partiler olarak yeniden kuralım.
2-
Çünkü Sefaköy metrosunu kullanacak olan üç buçuk milyon insan adına oranın bir an önce yapılmasını istiyorum. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Ongun gibi polemik peşinde değilim. Hele hele algı operasyonlarıyla ilgim yoktur. İmamoğlu ve Ongun’a da tavsiye etmem. Çünkü millet hizmete bakar. Gereksiz mağduriyetler oluşturmakla, algı operasyonlarıyla bir yere kadar gidersiniz.
İBB’YE YANIT VERİLMEDİ Mİ?
İDDİA1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, Beylikdüzü-Sefaköy-TÜYAP metro hattı için 12 Mart 2021 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat etmelerine rağmen kendilerine yanıt verilmediğini iddia ediyor.
YANIT1- Oysa hem İmamoğlu’nun açıklaması hem de İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü arasındaki resmi yazışmalar bu iddiayı çürütüyor. Ekrem İmamoğlu kendi açıklaması ve İBB’nin resmi yazışmaları tarafından tekzip ediliyor.
İMAMOĞLU, İMAMOĞLU’NU ÇÜRÜTÜYOR
Sefaköy metrosunun eksiklikleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yatırım programına alınmaması üzerine İmamoğlu, yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Yaklaşık 320 gündür, Ankara’da Ulaştırma Bakanlığı’nda süren müzakerelerin, süren görüşmelerin, süren toplantıların üzerine...”
Devam ediyoruz: “Benim arkadaşlarım, defalarca Ankara’ya gidiyor. Ankara’daki o iyi niyetli bürokratlarımızın, o güzel düşünceli bürokratlarımızın zor duruma, sıkıntıya düşmesini istemiyorum... Ama bakın AYGM yetkilileri ile bizim yetkililerimiz gayet nizami, ahlaki biçimde teknik olarak masada buluşup konuşuyorlar. Zaten 7 Eylül 2021’deki toplantıda bizden talep edilen ek belgeler var, tasarımlar var, bilgiler var. Bütün revizyonlarıyla bunları, 3 Kasım 2021 tarihli yazımızın ekinde gönderdik. Yapılan toplantıda rapor tutuluyor. Tutanaklar var.”
Bu ne demek? Tek cümle ile
Semra Güzel, 29 Nisan 2019 tarihinde Adıyaman’da TSK’nın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen PKK’lı, Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın sözlüsü olduğunu belirterek çözüm sürecinde görüştüğünü itiraf etmişti. Ancak PKK’lı kurye Hasan Doymaz, ifadesinde HDP milletvekili Güzel’i çözüm sürecinde değil, 2016-2017 yıllarında Volkan Bora’nın isteği üzerine PKK kampına götürdüğünü beyan etmişti.
FOTOĞRAFLARA DEĞİL, MEDYAYA TEPKİ
Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için ilk adım dün atıldı. Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplanan TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda bir alt hazırlık komisyonu kurulması kararı alındı. Komisyondaki tartışmalarda ise HDP milletvekilleri, Semra Güzel’in PKK kıyafetleri giyerek, PKK’nın terör kampında elinde silahlı fotoğraf çektirmesi yerine bu fotoğrafların medyada yer almasına tepki gösterdiler. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya ise “Siz PKK kisveleri giyerek, PKK kampında, teröristlerle birlikte elinde silahla fotoğraf çektirmesine ses çıkarmıyorsunuz. Ama bunların medyada yer almasına mı tepki gösteriyorsunuz?” diye eleştirdi.
Semra Güzel, PKK kampında eli silahlı fotoğraflarını kabul ederek, bunu çözüm sürecinde sevgilisi Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile görüşmesi olarak açıklamıştı. Ancak PKK kuryesi Hasan Doymaz, ifadesinde görüşmenin 2016 yılında gerçekleştiğini açıklamıştı.
Semra Güzel’in çözüm sürecinde PKK kampına gittiği yalanı böylece çökerken, PKK ile ilişkisini milletvekili olduktan sonra da sürdürdüğüne dair yeni kanıtlar ortaya çıktı.
PKK KAMPINDA
Sevgilisi Koçero Meleti, TSK’nın operasyonuyla etkisiz hale getirildiği için PKK içinde “değerli aile” kontenjanından milletvekili seçilen Semra Güzel, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Parlamento’ya girmişti. Semra Güzel’in milletvekili seçildikten sonra da PKK kamplarını ziyaret ettiği belirlendi. Güzel’in sevgilisi 2017 yılında etkisiz hale getirilmesine ve kendisi milletvekili olmasına rağmen 2019 yılında Habur’dan geçiş yaparak PKK kampına gittiği ortaya çıktı. Bu durum HDP milletvekilinin bir ayağının Meclis’te, diğer ayağının ise PKK kamplarında olduğu değerlendirmelerine neden oldu.
EK FEZLEKE GELİYOR
Eğer ‘Fıstık Diyarı’ olan Şanlıurfa’yı fındık memleketi, taşkömürünü bulduğu için Zonguldak’ın gururu olan Uzun Mehmet’i, Uzun Hasan yapmazsa. Allah’tan şimdilik Seyit Onbaşı ile bir derdi yok. Yoksa onu da Şevki Onbaşı top güllesini kaptığı gibi diye anlatmaya başlar. Hem de Balıkesirlilerin gözlerinin içine baka baka.
İŞTE PAŞAM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Bu arada Kemal Bey, boş kaldığında da bakanlıklar kuruyor. Gençlere mektup yazıp ‘İklim Bakanlığı’nı kuracağım’ diye söz vermişti. İklim Bakanlığı’nı Erdoğan’ın kurduğu ortaya çıktı. Bir de İklim Bakanı var. İstanbul’un mini mini valisi Fahrettin Kerim Gökay, İnönü’ye, “İşte Paşam, İstanbul” demiş ya o misal, işte Kemal Paşam, huzurlarınızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir bakandır. O yüzden tanıyor olabilirsiniz. Ara tatil yaklaşıyor ya, Kemal Bey öğrencilere ‘Milli Eğitim Bakanlığı kuracağım’ diye mektup yazarsa şaşırmam. Ama buradan uyarıyorum. Maarif nezareti olarak kökü Osmanlı’ya dayanır ama Cumhuriyet döneminde 2 Mayıs 1920’de Maarif vekaleti olarak Atatürk kurdu.
NASIL HELALLEŞECEĞİZ?
Hemen her gün bir kesimi tehdit ederek, Özgür Özel gibi Diyanet’in okul öncesi çocuklara verdiği din eğitimini “Ortaçağ zihniyeti” olarak tanımlayarak nasıl helalleşeceğiz? Bizim hayatımızın gayesi olan çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenmesi sizin için Ortaçağ zihniyeti oluyorsa bu helalleşme işi nasıl olacak? Helalleşmek için önce samimiyet gerekli. Yoksa bunlar seçim öncesi reklam kokan hareketler olmanın ötesine geçmez. Bu arada CHP’nin savaş açtığı Diyanet’i de Atatürk kurdu.
KILIÇDAROĞLU’NUN BAŞÖRTÜSÜ İLE MÜCADELESİ
Bu itirazlarıma rağmen yine de
Ve İstanbul’a yapılacak olan bir hizmeti engellemez. Tam aksine teşvik eder. Erdoğan sadece İstanbul’a değil, Türkiye’nin neresine bir çivi çakılacaksa onu engellemek bir yana dursun teşvik eder. O nedenle bu işin altında ne var diye araştırdım.
EROL ÇAKIR HATIRLATMASI
Ayrıca İmamoğlu seçildiğinde Erdoğan, “Vali Erol Çakır’ın bize yaptığını biz buna yapmayacağız” demişti. Erol Çakır’ın valiliği Erdoğan’ın hizmetlerini engellemekle geçmişti. En son Çin gezisi için izin vermemişti. Oysa Erdoğan daha İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğunda Ekrem İmamoğlu’nu davet ederek görüşmüştü. Görüşmeden sonra Ekrem İmamoğlu’nun heyecanını hiç unutamıyorum. Ayrıca Erdoğan, bakanlarla birlikte CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının da katıldığı bir toplantı yapmıştı. CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik bir önyargı, hizmetleri engellemek için özel çaba yoktu. Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İzmir’in su sorunu ve İZBAN’ın metro hatları konusunda çözüme destek sağlayan bir iktidardan söz ediyoruz. İstanbul halkına verilecek bir hizmete neden engel çıkarsınlar.
SEFAKÖY METRO HATTI
Ekrem İmamoğlu’nun, “İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür” dediği Beylikdüzü, Sefaköy, TÜYAP metro projesiyle ilgili olarak bir belge paylaşacağım. Bakalım ihaneti kim yapmış, bu iş kimin beceriksizliği ve işbilmezliği sonucuymuş.
Ulaştırma Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, İBB ile bakanlık arasında Sefaköy Metro hattına ilişkin bir yazışma sürecinin yaşandığı anlaşılıyor. Ulaştırma Bakanlığı, İBB’ye, 12 Mart, 28 Mayıs ve 3 Kasım 2021 tarihli yazılarla ‘Sefaköy metrosunun Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yatırım programına alınması için gerekli onayın verilmesini talep ettiniz’ diyor. Ama devamı var. “Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje” vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamasında kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmıştır, eksiklikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” deniliyor.
Anayasa’yı değiştirip Türkiye’yi tekrar parlamenter sisteme döndürecekler.
Tüm sorunları çözüp ülkeyi uçuşa geçirecekler.
Ama bir sorun var.
Bunu yapacak olan muhalefet liderleri henüz hangi sırayla oturacaklarını belirlememişler.
Harf sırasına göre otursalar Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu en başa geliyormuş.
Yaş sırasına göre otursalar Temel Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun önde oturması gerekiyormuş.
Millet İttifakı liderleri hangi sıra düzenine göre oturmaya karar verirlerse Türkiye’ye çağ atlatacaklar. Yok o da yanlış oldu. Çağ atlatmayacaklar. Eski Türkiye’ye dönecekler.
MİLLET İTTİFAKI
Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile diş muayenehanesinde görüştüğünü ve 15 Temmuz’dan önce gerçekleşen görüşmede, “Yurtta barış, dünyada barış” sloganının konuşulduğunu söylemişti.
Her konuda video çekip, gece yarısı tweet’ler atan Kılıçdaroğlu bu iddia karşısında suskunluğunu koruyor. Ama CHP’de başka ilginç bir gelişme yaşanıyor. Nedir o?
Süleyman Soylu daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Hem de bir defa değil, birkaç kez. Ama o zaman CHP’ye yakın medya sessiz kalmıştı. Bu kez muhalif medya Soylu’nun iddialarına ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, Pensilvanya ile o dönem danışmanı olan diş doktoru Ali Arif Özzeybek’in muayenehanesinde görüştüğüne dair dosyayı yayınladılar. Ali Arif Özzeybek ise görüşmeyi yalanlamadı, sadece “Ben bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” demekle yetindi.
15 TEMMUZ’UN SLOGANI
Burada önemli olan iki nokta var. Görüşmenin 15 Temmuz’dan önce gerçekleştiği ifade ediliyor. İlginç olanı, 15 Temmuz darbe girişiminin bildirisinin altında “Yurtta Sulh Konseyi” ismi yer alıyordu. Görüyoruz ki o slogan Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’dan birkaç ay önce Pensilvanya ile görüşmesi sırasında “Yurtta barış, dünyada barış” olarak telaffuz edilmiş.
Pensilvanya’nın 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlıklarına 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından başladığı ortaya çıktı. Belli ki darbenin sloganı da önceden belirlenmiş. Ama bunun Kılıçdaroğlu ile görüşme sırasında kullanılması önemli.
İMAMOĞLUCU MEDYANIN İLGİSİ
Bence ikinci ama daha önemli bir nokta var ki, o da
Cumhurbaşkanı adaylığında İYİ Parti’de değişiklik var
Millet İttifakı liderleri yarın sistem konusunu görüşmek üzere bir araya gelecekler. Ama bu görüşmeler cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki zemini de hazırlayacak. Çünkü kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı konusu, muhalefetin en ciddi sınavına dönüşmüş durumda.
Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı ortakları belirleyecek. Ancak ittifakın iki büyük partisi olarak CHP ve İYİ Parti’nin belirleyici bir rolü olacağı kesin. Her ne kadar ittifak ortağı partilerin eşit olarak temsil edileceği söylense de yüzde 35’i temsil eden CHP artı İYİ Parti ile yüzde 1 bile olmayan partilerin ağırlığının aynı olması beklenmiyor. Siyasetin de bir matematiği var.
Ama bu denge nasıl sağlanacak?
İşte orası yüz puanlık uzmanlık sorusu.
6 liderin buluşması öncesinde Kılıçdaroğlu, Akşener’i ziyaret etti. Böylece masaya oturmadan iki lider diğer ortaklara güç birliği mesajı verdiler.
İYİ PARTİ’NİN EĞİLİMİ DEĞİŞTİ
Liderlerin buluşması öncesinde İYİ Parti kulislerine kulak kabarttım. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İYİ Parti’de eğilimin değişmeye başladığı dikkatimi çekti. Akşener’in İmamoğlu’nu ‘İkinci Fatih’ ilan etmesi nedeniyle genel kanı Akşener’in İmamoğlu’nu desteklediği yönündeydi. Ben de bu eğilimin çok güçlü olduğunu görüyordum. Kılıçdaroğlu ile seçimlerin kazanılamayacağı kanaati hâkimdi. O nedenle, “Seçilecek aday” formülünü öne atmışlardı.
Ancak Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle İYİ Parti’nin tavrını esnettiği dikkatimi çekti. Özellikle de Kılıçdaroğlu’nun, “Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın. Onu sandıkta göndereyim” çıkışından sonra İYİ Parti’de, “Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı CHP’nin sorunu” eğilimi ortaya çıktı.
İYİ PARTİ FATURAYI ÖDEMEK İSTEMİYOR
Meral Akşener, başbakanlığa talip olduğunu açıkladığı için, “Cumhurbaşkanı adayını belirlemek CHP’nin işi, seçilemezse bedeli CHP öder” yaklaşımının esas olduğu görülüyor. Bir de İYİ Parti, 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden kriz çıkaran bir parti olmak istemiyor; tam aksine biz her türlü fedakârlığı yaptık ama sonuç ortada demeyi tercih ediyor.
Bunda, “Seçim kaybedilirse biz her türlü fedakârlığı yaptık, Meral Akşener cumhurbaşkanlığına talip olmadığını açıkladı, Cumhurbaşkanı adaylığını kriz haline dönüştürmedik. CHP’nin cumhurbaşkanı adayını destekledik. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ama Kılıçdaroğlu’nun hırsı yüzünden seçim kaybedildi. O nedenle bunun faturasını da CHP ödemeli” stratejisini izliyor. 2023’te bir başarısızlık yaşanırsa İYİ Parti şimdiden onun faturasını ödemeyeceğini ilan ediyor.
İTTİFAKIN ÜÇ FONKSİYONU
1)Barajı aşma sorunu olan partilere, baraja takılmama imkânı sunuyor.
2) Cumhurbaşkanı adayı, belediye başkan adayı olan kişilere avantaj sağlıyor.
3)Artık oylar değerlendiriliyor.
2018 seçimlerinde Millet İttifakı sayesinde CHP artı 32 milletvekili çıkardı. İYİ Parti ise barajın altına kalmasına rağmen Meclis’e girdi ve 6 milletvekili daha fazla çıkardı.
İYİ PARTİ VE CHP CEPHESİ
2023 seçimlerine giderken
1) İYİ Parti’nin baraj sorunu yok. Ayrıca barajın yüzde 7’ye düşürülecek olması dikkate alındığında baraj, İYİ Parti için sorun olmaktan tamamen çıkıyor.
2) İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adayı yok. O nedenle cumhurbaşkanının seçilmesi için gerekli olan yüzde 50 artı 1’e ihtiyacı yok. O nedenle eli rahat.
3) Saadet Partisi, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin ise baraj sorunu var. O nedenle ittifaka ihtiyaçları var.
4) Küçük partilerin kozu, CHP’nin yüzde 50 artı 1’e ihtiyacı olması. CHP’nin avantajı ise küçük partilerin baraj sorunu yaşaması.
Bu dengeyi kuracak olan ise Kılıçdaroğlu. Bir anlamda davul Kılıçdaroğlu’nun boynunda.
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDA AKŞENER’İN TAVRI
Meral Akşener’in son dönemlerde Ekrem İmamoğlu konusundaki tavrını esnettiği, cumhurbaşkanı adaylığı konusunu CHP’ye havale ettiği gözleniyor.
İYİ Parti cephesinde şu yönde değerlendirmeler yapılıyor.
“Meral Hanım’ın hiçbir adayla ilgili ön kabulü yok. Ne İmamoğlu, ne Yavaş ne de Kılıçdaroğlu olsun diye bir ısrar içinde değil. Kılıçdaroğlu’nun kendisi ya da önereceği isme itirazı olmaz. Kemal Bey İmamoğlu’nu mu, Yavaş’ı mı yoksa kendi ismini mi önerir ona bakarız” deniliyor.
İMAMOĞLU BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ
Cumhurbaşkanı adaylığı konusu giderek netleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu önce CHP’de netleşmeye başladı. İYİ Parti cephesinde ise olgunlaşıyor. Boşuna demiyorum Kılıçdaroğlu’nu hafife almayın diye. Yaptığı hamlelerle İmamoğlu’nu ringin dışına itmeye başladı. Ama Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu maç bitmez.
SARI YELEK GEREK
Kılıçdaroğlu sonunda bunu da yaptı. Sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Elektrik zamları geri alınana kadar faturaları ödemeyeceğini ilan etti. Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan bir isim Kılıçdaroğlu. Ayrıca ana muhalefet partisi lideri demek iktidarın alternatifi demektir.
CHP Lideri’nin elektrik zamlarına tepki göstermesi anlaşılabilir bir şey. Hatta ana muhalefet olarak onun görevi. Ama faturaları ödemem demek nedir? Kılıçdaroğlu bu tavrıyla ancak marjinal örgütlerin yapacağı tarzda bir eyleme imza atmış gözüküyor. Bu gidişle kendisine Fransa’daki gibi bir sarı yelek almak gerekecek. Çünkü yakında sarı yeleği giyip sokaklara çıkarsa şaşırmam.
Ama bir şeye üzülürüm. Cumhuriyet’i kuran parti olmakla övünen CHP Lideri’nin devlete yönelik provokatif bir eylem içine girmesine üzülürüm.
HDP’NİN PEŞİNE TAKILDI
Kılıçdaroğlu, CHP’yi elektrik faturalarını protesto eylemleri yapmak üzere sokağa çıkın çağrısı yapan HDP’nin peşine takıldı.
HDP’nin çağrısını buraya bırakıyor ve Kemal Bey, bu işi bir kez daha düşünün diyorum. CHP’nin, HDP’nin peşine takıldığı görüntüsü hiç hoş olmadı.