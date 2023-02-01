Cumhurbaşkanı adayının açıklanma tarihi öne çekildi

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri tehdit olarak değerlendirildi. Zaten onda bir şüphe yok.

Ama asıl önemli olan, Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı gibi konuşuyor diyenlerdi. Bunun üzerine CHP’nin kulislerine kulak kabarttım.

CHP’DE 13 ŞUBAT BEKLENTİSİ

CHP’de 13 Şubat’taki toplantıdan Kılıçdaroğlu’nun adaylığının çıkacağı havası hâkim. Çoklu aday işi bitti diyorlar. Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığının kabul edileceğine inanıyorlar. “Ama o gün açıklanmayabilir, belki bir-iki gün sonra açıklanabilir” diyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu da o yönde bir açıklama yapmıştı.

6 MASA’NIN ÇALIŞMASI

Peki 6’lı Masa aynı kanaatte mi? 6’lı Masa’nın üyeleriyle konuştum. 6’lı Masa’da 13 Şubat’a yönelik hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Çünkü en kritik kararlar 13 Şubat’taki toplantıda alınacak. Şöyle bir takvimden söz ediliyor.

TAKVİM

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1. Öncelikle hangi yöntemle seçimlere gidilecek? O belirlenecek.

2. Cumhurbaşkanlığı Protokol Metni onaylanacak.

3. Cumhurbaşkanı adayı konuşulacak.

SEÇİMLERE HANGİ YÖNTEMLE GİDİLECEK

Bu başlıkların her birinin açılması gerekiyor. Seçimlere tek parti çatısı altında mı gidilecek yoksa 41 ilde her parti kendi adına, diğer 40 yerde ise ortak liste halinde mi girilecek? Bunun tespit edilmesi gerekiyor.

Seçimlere hangi yöntemle girileceği konusundan kimlerin milletvekili olacağı anlaşılmasın. Önce yöntemde anlaşacaklar. Küçük partilere kaç milletvekili verileceği belirlenecek. Sonra ona göre her parti kendi milletvekili listelerini hazırlayacak.

İYİ PARTİ NE YAPACAK

Burada İYİ Parti’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü İYİ Parti seçimlere kendi adına girecek. Ama 40 yerde ortak liste kararı alınırsa İYİ Parti’nin bu durumu değerlendirmesi gerekecek. Çünkü İYİ Parti’nin güçlü olduğu illerde, onların listesinden girilebilir.

O TARİH



Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin uyması gerekenlerle ilgili protokol, 6 parti açısından önem arz ediyor ama seçmen daha çok adayla ilgili. Eğer Meral Akşener son dakika bir sürpriz yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu ortak aday gibi.

20 ŞUBAT MI

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Peki 13 Şubat’taki toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ilan edilir mi? 6’lı Masa’daki hava cumhurbaşkanı adayını Ankara’da yapılacak ortak bir mitingle ilan etmek. Onun için 20 Şubat’ı bulur deniliyor. Ama şundan emin olun, 6’lı Masa’da Kılıçdaroğlu kararı alındığı takdirde birkaç saniye içinde tüm haber kanallarında son dakika verilerek ilan edilir.

TARİH ÖNE ÇEKİLDİ

Dikkat ettiniz mi, ben daha önce 6’lı Masa’da eğer Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararı alırsa biz adayımızı 11 Mart’ta açıklarız diye bir hava olduğunu aktarmıştım. Peki şimdi niye 20 Şubat gibi dedim. Çünkü kaynaklarım, “Liderler cumhurbaşkanı adayını daha erken açıklama eğiliminde. Karar aldıktan sonra bekletmeye gerek duymayacaklar çünkü taban sabırsızlandı. Artık adayınızı açıklamıyor musunuz diye baskı yapıyor” diyorlar.

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TABANIN BASKISI

Belli ki muhalif tabanın ‘adayınızı açıklamakta gecikiyorsunuz’ baskısı 6 lider üzerinde etkili olmuş. Kararı aldıkları an adayı açıklayacaklar. Zaten onlara kalmaz medya açıklar.

İMAMOĞLU NE YAPACAK



Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu olunca İmamoğlu’nun durumu ne olacak sorusu kaçınılmaz oluyor. İmamoğlu, adaylık konusunda pes etmedi. İddiasını sürdürüyor. Ama CHP’de desteğini kaybetmiş durumda. O nedenle 2023 seçimlerini son bir fırsat olarak görüyor. Hem devam eden mahkemesi hem de Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde tüm kazanımlarını kaybedeceğine olan inancı nedeniyle. 2023 seçimlerini tünelden önceki son çıkış olarak görüyor. Ama aday olmaya cesaret edebilecek mi, ondan emin değilim.

CESUR DEĞİL

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Kılıçdaroğlu cesur olduğu için kazanıyor, İmamoğlu cesur olmadığı için kaybediyor. Bu denklemde en zor durumda olan kişi ise Meral Akşener. CHP’ye rağmen Ekrem İmamoğlu’nu aday yapmayı göze alabilecek mi? Akşener, İmamoğlu’nu aday yaptığı ve sonunda kazanamadığı takdirde kendi siyasi geleceğinin de tehlikeye gireceğini görüyor. İYİ Parti içinde. “Bu durum bizim açımızdan felaket olur” yorumlarını yapanlar var.

İYİ PARTİ’DEN İNANILMAZ BİR İTİRAF

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı. Kılıçdaroğlu ile seçimin kazanılamayacağına inanıyorlar. Son açıklamalarından sonra Mansur Yavaş’tan da umutlarını kesmiş durumdalar. Ekrem İmamoğlu’nu istiyorlar. Ama Kılıçdaroğlu’na rağmen aday yapamıyorlar. O nedenle büyük bir çıkmaza saplanmış durumdalar. İYİ Partili bir kurmayla bir dostu arasında şöyle bir diyalog yaşanıyor.

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- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne yapıyorsunuz?

- Ne yapalım. Tutturdular Kılıçdaroğlu diye. İşin özü Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden kazandırmak için her şeyi yapıyoruz.



Durum budur...

MERAL HANIM, BAK BABACAN NE DİYOR



İYİ Parti heyetinin 6’lı Masa’ya Meral Akşener başbakanlık yetkileriyle donatılmış tek cumhurbaşkanı adayı olsun önerisini götürdüğünü yazmıştım. Akşener’in “yalan” demesi üzerine de Cumhuriyet’ten Sertaç Eş ile Habertürk’ten Kübra Par’ın heyet ismi vererek yazdıklarını paylaşmıştım. Ankara’nın tecrübeli gazetecilerinden Bülent Aydemir de Habertürk’teki köşesinde bu konuyu yazmış. Hem de daha kapsamlı bir şekilde. Ben de o zaman, “Meral Hanım, hani yalandı?” diye sormuştum.

BABACAN YALANLIYOR

Akşener’e bir tekzip de 6’lı Masa’daki ortağından geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorusu üzerine, “Bir ara öyle bir fikir vardı. Bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diye. Ama o fikir ondan sonra öldü. O fikir yani şu anda gündemde değil. Onu gündeme getirenler vardı. Genel başkan seviyesinde değil. Genel başkanlar arasında biz hiç böyle bir şey konuşmadık. Bu fikir alttan geldi ama genel başkanlar arasında böyle bir şey olmaz dendi. Kapatıldı o konu. Dolayısıyla öyle bir model yok.”

AKŞENER’E VETO

Meral Akşener 6’lı Masa’nın ikinci büyük partisinin lideri. Hüseyin Baş’ı masaya oturtmak istedi, Temel Karamollaoğlu’ndan veto yedi. 6’lı Masa’da olmayan HDP tarafından cumhurbaşkanı adayı olamaz diye üstü çizildi. Babacan’ın açıklamalarından İYİ Parti heyetinin, tek cumhurbaşkanı önerisinin de liderler tarafından reddedildiğini öğreniyoruz.

Ben şimdiye kadar altın hissenin Meral Akşener’in elinde olduğunu savunuyordum ama görünen o ki yanılmışım.