Çiller: 'Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok'

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake 7 Ocak tarihinde Türkiye’ye geldi.

26 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra ilk ziyaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptı.

İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçisi ile balıkçıdaki buluşması tepkilere neden olmuştu. Çünkü o gün İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle bir felaketi yaşıyordu. ABD Büyükelçisi ile görüşmenin öyle bir yönü yok. Ama siyaseten çok daha önemli mesajlar taşıyan bir görüşme.

KILIÇDAROĞLU’NUN SAVUNMASI

Bakmayın Kılıçdaroğlu’nun, “Ekrem Bey lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı” diye savunmasına. Cumhurbaşkanı adaylığında en ciddi rakibi olan Ekrem İmamoğlu’nun bu olaydan dolayı aldığı darbe karşısında en çok sevinen kişinin Kılıçdaroğlu olduğundan kuşkum yoktur.

BAKANLARIN SUÇU NEYDİ?

Ayrıca yanlış bir değerlendirme. Başkan o gün dozerin başında olmayacak da nerede olacaktı? Rize’de, Giresun Dereli’de, Sinop Ayancık’ta sel felaketi yaşandığı dönemde bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu kimi zaman kepçeyle vatandaşlara ulaştılar kimi zaman dozerlerin başında durdular ama her zaman çizmeleri çekip kurtarma çalışmalarını yönettiler. 20-25 gün evlerine gitmediler. İmamoğlu, 24 saat dahi AKOM’un sıcak ortamında kalıp krizi yönetemedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin üzerinden elini çekmedi. Sonuç ne oldu? Kısa sürede yaralar sarıldı, 1 yıl içinde vatandaşlarımız evlerine kavuştu.

ERDOĞAN VAN’DAYDI