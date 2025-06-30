CHP’yi ne bekliyor

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Kılıçdaroğlu ekibi mutlak butlan kararının çıkmasını bekliyor. Kılıçdaroğlu partinin başına dönmek için saatleri sayıyor.

Ama bir ihtimal daha var. O da kararın ertelenmesi. 20 Temmuz’da adli yıl başlayacağı için mahkemenin 10 ya da 15 Temmuz’a ertelenmesi bekleniyor.

İki ihtimalin şansı yüzde 50 yüzde 50 diyebiliriz. Ama ertelenme ihtimali biraz ağır basıyor gibi.

ÖZGÜR ÖZEL EKSİ PUAN ALDI

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecini çok başarılı bir şekilde yönetti. CHP’nin lideri oldu. Ama aynı başarıyı CHP’yle ilgili mahkeme sürecinde gösteremedi. Kılıçdaroğlu ile diyalog kurmadı. Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretlere karşı tavır koymadı. Kayyumu tanımayacaklarını, genel merkeze sokmayacaklarını ilan etti. CHP hızla bölünmeye doğru giderken, partinin birlik ve bütünlüğünü koruma konusunda çaba sarf etmedi. Özgür Özel’in liderliği bu süreçte eksi puan aldı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA ÖLÜM TEHDİDİ

Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en büyük linç hareketiyle karşı karşıya. İmamoğlu’na yakın gazeteci ve akademisyenler tarafından “yüzüne tükürülür” diye bir kampanyayla karyı karşıya kaldı. Buna ilginç bir şekilde Özgür Özel de karşı çıkmadı. İmamoğlu’na yakın olan Gökan Zeybek de canlı yayında “yüzüne tükürülür” dedi. Ekrem İmamoğlu’na yakın bir sosyal medya hesabı tarafından ölümle tehdit edildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ALEVİLİĞİ

Alevilerin yüzde 85’i CHP’yi desteklediği halde Kılıçdaroğlu Aleviliği üzerinden vurulmaya çalışıldı. En aşağılık saldırıların hepsi yapıldı. Ama ne Özgür Özel’den ne Ekrem İmamoğlu’ndan “Yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahtır. Bu bize yakışmaz” diye bir tavır gelmedi. Tam aksine el altından destekledikleri yönünde bir algı oluştu.



Meral Akşener 72 saatliğine altılı masadan kalkıp geri oturmuştu. O dönem “Siyasi hayatımda işitmediğim hakaretleri, küfürleri 72 saat içinde yaşadım” demişti. Aynı durumu şimdi Kılıçdaroğlu yaşıyor. 13 yıldır iktidardan işitmediği hakaretleri genel başkanlığını yaptığı CHP’den işitiyor.

MANSUR YAVAŞ’A KURULAN TUZAK



Siyasi kırılma anlarında doğru yerde durmak önemli bir meziyettir. Yanlış bir yerde durursanız savrulur gidersiniz. Mansur Yavaş CHP’deki gelişmeler karşısında doğru yerde duruyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösterdi, İmamoğlu ile dayanışma içine girdi. CHP’de en ciddi rakibi Ekrem İmamoğlu olduğu için bu Mansur Yavaş açısından bir sınavdı. CHP’ye kayyum atanması konusunda ise partinin birlik ve bütünlüğü yönünde tavır koydu. Kılıçdaroğlu ile görüştü. Sağduyulu ve kucaklayıcı olarak hareket etti. Ekrem İmamoğlu ekibi ise ihtiyaç duyduğu zaman Mansur Yavaş’ı sahneye sürüyor ama ilk fırsatta da çelme atmaktan geri durmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp, partinin başına dönmemesi için ricacı olmasından dolayı memnunlar.

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YAVAŞ YALANLADI

Ancak ne zaman ki Kılıçdaroğlu partinin başına dönerse Mansur Yavaş’ı önereceği haberleri kulislere yayılınca ilk iş olarak Mansur Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini çarpıttılar. Mansur Yavaş’ın, “Siyaseti bırakırım” dediğini yaydılar. Mansur Yavaş ise bunun üzerine bir açıklama yaptı. “Siyaseti bırakırım” demediğini söyledi. CHP’nin bölünmeye doğru gittiğini belirterek “Ben dahil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz” dedi.

Ardından ikinci yalan haberi servis ettiler. Mansur Yavaş’ın “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem” dediğini yazdılar. Mansur Yavaş “Böyle bir sözüm yok” diyerek yalanladı.



CHP’de siyaset yapmak ip üzerinde yürümeye benziyor.

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EKREM İMAMOĞLU’NUN KORKUSU



Ekrem İmamoğlu bütün umudunu CHP’nin kendisine sahip çıkmasına bağladı. “CHP güçlü olursa bana ceza veremezler, CHP seçim kazanırsa cezaevinden çıkarım. Hatta Cumhurbaşkanı adayı olurum” umudunu taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu için yapılan miting ve eylemleri doğru bulmadığını açıklaması hayallerini yıktı. “Büyük bir ihanetle karşı karşıyayım” dedi. “Beni betona gömmek istiyor” diye tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun en büyük korkusu CHP’nin siyasi desteğini kaybetmek ve Silivri Cezaevi’nde unutulmak.

KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLECEK Mİ



Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği Kılıçdaroğlu’nun ihraç edileceği iddiasının üzerinde durulmadı ama böyle bir ihtimal var. CHP yönetimi Kemal Kılıçdaroğlu ihraç edilirse, mutlak butlan kararı çıktığı taktirde partinin başına geçmesini engeller mi sorusuna yanıt arıyor. Eğer Kılıçdaroğlu ihraç edilse dahi mutlak butlan kararı çıktığı taktirde eski genel başkan olarak partinin başına geçebilir sonucuna varırsa ihraç düğmesine basılmayacak. Ancak Kılıçdaroğlu ihraç edildiği taktirde partiyle bağı kopar, mutlak butlan kararı çıksa dahi partinin başına geçemez diye bir hukuki değerlendirme alırsa ihraç süreci başlatılabilir.

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CHP BÖLÜNECEK Mİ

CHP açısından kritik bir gün. Parti hızla bölünmeye doğru gidiyor. Bu tür durumlarda Özgür Özel’in partinin birlik ve bütünlüğünü koruyacak bir liderlik sergilemesi bekleniyor. Özgür Özel CHP’yi bir arada tutmayı başarırsa tartışmasız bir şekilde cumhurbaşkanı adayı olur. Ama şu ana kadar bu konuda iyi bir sınav veremedi. CHP’deki bölünmeyi önleyemezse fırtınalı denizde gemisini kurtaramayan kaptan gibi olur.