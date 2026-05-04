CHP’yi itibarsızlaştırma operasyonu

Ölçüm şu; özel hayatsa girme. Ama belediye başkanı, parti yöneticisi ya da valilik gücünü kullandıysa o zaman hangi partiden olursa olsun, hangi unvanı taşırsa taşısın karşısına dikil.

Zuhal Böcek’in eşi Gökhan Böcek’e eski eşini hatırlatarak attığı, “Zeynep’e akladığın 75 milyonu açıkla” ve “Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle” mesajları haberdir. Çünkü Zuhal Böcek aynı zamanda belediye çalışanıdır. Kullanılan araç, belediyenin resmi plakalı aracıdır.

Tunceli eski valisinin Gülistan Doku olayında valilik gücünü kullanarak bir cinayeti örttüğü ortaya çıktı. Sonuna kadar gidilmesi lazım.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, belediye personeli olan 21 yaşındaki kızla otel odasında basılıyorsa bu özel hayat olamaz.

Belediye başkanlığı gücü kullanılarak emrinde çalışan genç bir kızı istismar etmek olur. Yoksa 21 yaşındaki genç kız böyle bir adamla birlikte olur mu? Belindeki havluyla otel odasının kapısını açması ise tam bir hödüklüktür.

CHP’li belediye başkanlarının cezaevinde olduğu, mahkeme salonlarında yargılandığı sırada sen emrinde çalışan bir personelle otel odasında basıl! Özkan Yalım, CHP’lilerin utancı oldu. Eğer Yalım, pavyonlarında çalışan 13 kişiyi belediyede çalışıyor diye gösterip maaş ödediyse haberdir. Özkan Yalım’ın, hiç işe gelmeden maaş ödediği ikinci sevgilisi Aslıhan Aksoy’u Bornova Belediyesi’nde yüksek maaşla işe yerleştirip, hiç işe gitmeden aylarca maaş almasını sağlaması siyasi skandaldır.

ÖZGÜR ÖZEL İADE ETMELİ

Özkan Yalım’ın itirafçı olan şoförü Murat Altınkaya, ”Uşak Sosyal Tesisleri şirketi üzerinden Özkan Yalım için Mercedes V300 satın aldık. Özgür Özel’in kullanımına verilen aracı İstanbul’da VIP’e dönüştürdük. Bu araçların toplam 195 bin Euro artı KDV tutan dönüşüm masraflarını belediye şirketine ödettik” diyorsaÖzgür Özel’in derhal o aracı iade etmesi gerekir.

CHP, liderine araç alabilecek kadar güçlü bir partidir. CHP Genel Başkanı şaibeli bir araca binemez.

12 Nisan 2025’te Antalya’da teleferik kazası yaşanıyorsa, insanlar 24 saat teleferikte can pazarı yaşıyorsa, 13 Nisan’da ise Veli Ağbaba, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır bir işadamının yatında alem yapıyorsa; çektikleri video servis ediliyorsa bu bir siyasi skandaldır.

Evet CHP’ye bir itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor. Ama yapan CHP’liler. Derin devletin dron göndermesine gerek yok. Bu tür uçkur ve alem düşkünü CHP’liler CHP’yi yıpratıyor.

MAHİNUR ÖZDEMİR’İN YAPTIĞI TÜRKLÜĞE HİZMET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı Belçika Parlamentosu’nda milletvekiliyken tanımıştım.

BELÇİKA PARLAMENTOSUNDA BAŞÖRTÜLÜ

Belçika Parlamentosu’nu ziyaret eden Türk heyetiyle yakından ilgilenmişti. Parlamentonun kulisinde sohbet ederken ona, ”Siz, bir Türk ve Müslüman olarak başörtünüzle Belçika Parlamentosu’nda görev yapıyorsunuz. Başörtülü olduğunuz için size nasıl bakıyorlar? Türkiye’de başörtüsü sorunu yaşanıyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?” diye sormuştum.

Başörtülü olduğu için Belçika Parlamentosu’nda ayrımcılığa uğramadığını anlatmıştı. Mahinur Özdemir Göktaş’la konuşurken bir gün Türkiye’de de başörtülü milletvekillerimiz olur mu diye düşünüyordum. Başörtüsü nedeniyle siyasi partilerin kapatılıp, milletvekillerinin Meclis’ten atıldığı Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesi sayesinde bugün başörtülü milletvekilinin, başörtülü bakanların ve valilerin olduğu Türkiye’ye ulaştık.

Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Parlamentosu’ndayken de Türkiye’deki başörtüsü mücadelesini yakından takip ediyor ve destekliyordu. Başörtüsü lehine beyanatlar veriyordu.

DİK DURDU

Sözde Ermeni soykırımı gündeme geldiğinde gözler ona çevrilmişti. Çünkü partisi sözde Ermeni soykırımı iddialarını destekliyordu.

Benim ise Mahinur Özdemir Göktaş’tan en ufak bir kuşkum yoktu. Çünkü köklerinden hiçbir zaman kopmadı. Müslümanlığını ve Türklüğünü bir gurur vesilesi olarak taşıdı. Tahmin ettiğim gibi oldu. En ufak bir zikzak çizmedi. Partisinden ihraç edilme pahasına sözde Ermeni soykırımına karşı çıktı.

Mahinur Özdemir Göktaş, Türk milliyetçiliğinin sınavını Belçika Parlamentosu’nda verdi. Klavye başında değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç Türk kızının Avrupa’daki bu mücadelesini hep destekledi. Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak güzel hizmetlere imza atıyor. Benim en çok ilgimi çeken ise hem yurtiçi gezilerinde hem yurtdışı ziyaretlerinde Türk sıcakkanlılığını yansıtıyor.

ESNAF ZİYARETİ

Mahinur Özdemir Göktaş doğup büyüdüğü, siyaset yaptığı Belçika’daki mahallesine gidince enaf ziyareti yapmış. Babasının marketinde çalıştığı günlerdeki komşularını ziyaret etmiş. Buna bazı basın organları sanki Türkiye’de esnaf ziyaret edemiyor da Belçika’ya gidip, Belçikalı esnafı ziyaret etmiş gibi bir hava vermişler. Çarpıtma ancak bu kadar olur.

BELÇİKA’DAKİ TÜRKLER

Mahinur Özdemir Göktaş’ın ziyaret ettiği Belçika’daki esnaf, yabancı değil; Türk esnaf. Babasının dükkânının komşuları. Kimine ‘amca’ diyor, kimine ‘abi’, kimine ‘kardeş’. Siz gurbette yaşamanın ne olduğunu bilir misiniz? Binlerce kilometre yol gidip Türk takımlarını desteklerler, Türkiye’nin her başarısıyla göğüsleri kabarır. Türkiye’nin başına bir felaket geldiğinde yürekleri sızlar. Asrın depreminde Fransa’dan TIR’ına yüklediği yardım malzemelerini 6 ülke geçerek Hatay’a ulaştıran Yozgatlı Gülfem Zengin’dir onlar.

Diasporadaki Türkler için vatan ayrı bir mana taşır. Kalpleri Türkiye ile birlikte atar. Düşünsenize içlerinden yetişmiş bir evlatları Türkiye’de bakan olmuş ama onları unutmamış, ziyarete gelmiş. Belçika’daki Türkler için bu kadar güzel bir duygu... Ne kadar büyük bir gurur kaynağı. Eğer Göktaş, Belçika’ya gidip oradaki Türkleri ziyaret etmese o zaman yadırgardım.