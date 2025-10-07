CHP’nin oylarında artış var

Haberin Devamı

Önce bu verileri paylaşmak istiyorum.

AK Parti yüzde 33.9, CHP yüzde 32.2, DEM Parti yüzde 9.9, MHP yüzde 8.5,

İYİ Parti yüzde 5.2, Zafer Partisi yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2

TİP yüzde 1.3, Saadet Partisi yüzde 1.0, Anahtar Parti yüzde 0.9, BBP yüzde 0.6.

AĞUSTOS AYI VERİLERİ

Bu oranları verdikten sonra kıyaslama yapabilmek için yine GENAR’ın ağustos ayı anketindeki siyasi partilerin oy oranlarını paylaşmak istiyorum.

AK Parti yüzde 33.6, CHP yüzde 30.3, DEM Parti yüzde 9.8, MHP yüzde 8.1

İYİ Parti yüzde 5.5, Zafer Partisi yüzde 4.8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.5, Anahtar Parti yüzde 2.0, TİP yüzde 1.5, BBP yüzde 0.9, Saadet Partisi yüzde 0.3.

ARTIŞ NEDENLERİ

Ağustos ayı ile eylül ayı verileri karşılaştırıldığında AK Parti oy oranını korurken, CHP’deki 2 puanlık artış dikkatinizi çekmiştir. Peki CHP ne yaptı da 1 ay içinde 2 puanlık bir sıçrama yaptı? Ağustos ayı verilerini analiz ederken CHP’nin 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte oylarını yüzde 35 seviyesine kadar çıkardığını ama sadece İmamoğlu’na endeksli bir politika yürüttüğü için yüzde 30’un altına doğru gerilediğini yazmıştım. CHP, halkın sorunlarına yönelik politikalar üretemediği ve alternatif çözüm önerileri sunmadığı için İmamoğlu rüzgârı ile şişen yelkenleri inmeye başlamıştı. CHP’nin oylarının 2 puan yükselişine gelince, burada siyaset tarihinde çokça örnekleri görülen bir olay karşımıza çıkıyor. Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar. Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmek isteyen kalabalığa gaz sıkılıp müdahalede bulunulması, CHP’nin olağanüstü kurultay yapması, Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak atanacağı tartışmaları muhalif tabanda tepki görmüş. CHP’ye yaramış. CHP tabanını konsolide ettiği gibi, muhalif partilerden CHP’ye oy kaymalarının yaşanmasına neden olmuş. Muhalif seçmenin CHP etrafında kenetlenmesine yol açmış.

Burada şaşılacak bir şey yok. Ama bu veride ders alınacak çok şey var. Siyaset tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.

DOĞRUYA DOĞRU

Ben güvenilir kamuyu araştırmalarının anketlerini paylaşmaya özen gösteriyorum. Demek ki CHP’de yükseliş olduğu zaman onu yazmaktan çekinmiyorum. GENAR’ın da hakkını teslim etmek gerekiyor. Gerçeği olanca çıplaklığı ile vermeyi biliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DALGASI



Terörsüz Türkiye süreci siyaseti etkileyen güçlü bir dalga oluşturmayı başardı. DEM Parti sürecin başında yüzde 10’un üzerinde çıkmıştı. Ama sakin seyrini sürdürüyor. Anadolu milliyetçiliğinin adresi olan MHP ise sürece verdiği güçlü desteği rağmen oy kaybetmedi. Tam aksine kısmi bir yükseliş söz konusu. Süreç başarıya ulaşırsa, MHP’nin oyları yükselir.

İYİ PARTİ VE ZAFER’E YARADI

Burada milliyetçi kökenli üç parti olduğu için İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’ye özel bir yer ayırmak istiyorum. İYİ Parti mayıs ayında yüzde 2.2’ye kadar gerilemişti. Terörsüz Türkiye sürecine karşı net ve sert bir tutum takınması, sürece karşı çıkanların toplanma adresine dönüştü. Tepki oylarını çekmeyi başararak yüzde 5.5’e tırmandı. Şimdi kısmi bir gerileme içine girdi. Çünkü terörsüz Türkiye sürecine olan güven arttıkça İYİ Parti’nin oyları düşüşe geçer. Çünkü tek kanatlı kuş uçmaz. Sadece süreç karşıtlığı bir parti için yeterli olmaz. Süreç başarıya ulaşırsa İYİ Parti ne olur? Süreç başarısız olursa İYİ Parti nereye fırlar? Bunları iyi takip etmek gerekiyor.

Benzer bir tablo Zafer Partisi için de geçerli. Zafer Partisi 4.8’e kadar tırmanmıştı ama şimdi yüzde 3.6’ya kadar geriledi.

Anahtar Parti ise net bir politika belirleyemediği için yüzde 2’den yüzde 0.9’a kadar düştü.

YENİDEN REFAH ERİYOR

Siyasetin en dalgalı seyrettiği parti ise Yeniden Refah Partisi. Türkiye’nin sorunlarına yönelik siyaset üretemediği ve terörsüz Türkiye sürecinde belirsiz bir tutum takındığı için Yeniden Refah Partisi’nin oyları eriyor.

Madem Terörsüz Türkiye süreci siyaseti etkileyen güçlü bir dalgaya dönüştü dedik o zaman GENAR’ın ağustos ayı anketinden sürece ilişkin verileri paylaşalım.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE DESTEK

Sürecin başarıyla ulaşacağına inananların oranı mart ayında yüzde 34’ken ağustos ayında bu oran yüzde 56’ya yükselmiş. Sürece inanmayanların oranı ise mart ayında yüzde 54.2’yken ağustos ayında yüzde 44’e gerilemiş.

ÖZGÜR ÖZEL Mİ KILIÇDAROĞLU MU



Madem CHP’nin oy oranındaki 2 puanlık artışı paylaştık. Bir de CHP’nin geleceğinde kim olacak sorusuna verilen yanıtı aktaralım.

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel diyenlerin oranı yüzde 47.5’le ilk sırada gelirken Kemal Kılıçdaroğlu-Gürsel Tekin diyenlerin oranı yüzde 14.5 çıkıyor. Bu veriler ışığında baktığımızda CHP hızla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in partisine dönüşürken Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mum gibi eriyor.

CHP’de bir de bu iki kutuptan rahatsız olan kesim var. Onlar yüzde 32.3’lük bir kitleyi oluşturuyor. Ciddi bir oran ama liderleri yok.