CHP’nin Meclis Komisyonu’na İmamoğlu önerisi

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MİT Başkanı Kalın, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili gelişmeler hakkında partileri bilgilendiriyor, Meclis’te kurulacak olan komisyonla ilgili değerlendirmelerini paylaşıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderleriyle görüşmesinden sonra Meclis Komisyonu için harekete geçilecek.

MECLİS’İN MİSYONU

PKK’nın silah bırakma sürecinde Meclis’in önemli bir rol üstlenmesi açısından ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun kurulması önemli. Böylece sürecin arkasına Meclis iradesi konulmuş olacak. Komisyon, sürecin hem siyasi ayağının güçlü olmasını hem de Meclis zeminine oturmasını sağlayacak. Türkiye 50 yıldır ayağına vurulan kanlı bir prangayı söküp atarken, Meclis’in desteğinin alınması anlamlı olacak. Komisyonun Kürt sorununu çözme gibi bir görevi olmadığının, sadece PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin hukuki zeminini hazırlamakla görevli olduğunun altını çiziyorum.

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CHP’NİN ŞARTI VAR

Ancak yeni bir eğilim ortaya çıktı. Hemen ‘DEM Parti’den mi’ diyeceksiniz ama ‘hayır’. Cevabını veriyorum Cumhuriyet Halk Partisi’nden. Meclis’te bir komisyon kurulması önerisi CHP’den gelmişti. CHP bunu daha önceki çözüm sürecinde de önermişti. O zaman olmadı. Bu kez komisyon kurulacak. CHP de komisyonda yerini alacak. Ama CHP’nin komisyondan beklentisi farklı. Bu yeni bir gelişme. CHP sözcüsü Deniz Yücel ilk işareti verdi. Yücel, “Kayıtsız şartsız bu komisyonda görev alacağımız anlamına gelmez” dedi. Peki CHP’nin komisyonda yer almasının şartı ne?

İMAMOĞLU ŞARTI

CHP, Meclis’te kurulacak komisyonun görevinin sadece PKK’nın silah bırakma ve fesih süreciyle sınırlandırılmasını doğru bulmuyor. Komisyonun görev ve yetkileriyle ilgili çerçevenin geniş tutulmasını istiyor. CHP, komisyonun Ekrem İmamoğlu’nun durumuyla da ilgilenmesi gerektiğini savunuyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması için yasal düzenleme yapmasını istiyor. Komisyonun görevi sadece PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili hukuki zemini hazırlamak olmasın, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için gerekli yasal düzenlemeleri de hazırlasın istiyorlar.

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CHP’NİN ÖNERİLERİ



CHP’nin komisyona ilişkin görüşlerini netleştirecek olursak.

1. Komisyonun görev tanımı dar olmasın, çerçevesi geniş olsun.

2. Komisyonun görevi sadece PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreciyle sınırlandırılmasın acil sorunlara da hukuki çözümler getirsin.

3. Selahattin Demirtaş başta olmak üzere cezaevindeki DEM’li siyasetçilerle ilgili düzenleme yapılırken daha acil bir sorun olarak Ekrem İmamoğlu’nun durumuna el atılmaması beklenemez. Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın ama Ekrem İmamoğlu da cezaevinde kalmasın. İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının yargılanmasına yeni bir hukuki çerçeve oluşturulsun.

4. Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını sağlayacak olan hukuki düzenlemeler yapılsın.

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5. İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu olarak yargılanan belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması sağlanmalı. Belediyelere kayyum atanmasına son verecek yasal düzenlemeler hazırlanmalı.

Hem MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ziyaretinde CHP bu görüşünü ifade edecek.

CHP KOMİSYONDA YER ALMALI

CHP tüm politikalarını Ekrem İmamoğlu üzerine kurduğu için bu yaklaşım şaşırtıcı değil. Çünkü CHP’de bütün yollar Ekrem İmamoğlu’na çıkıyor. Beka sorunumuz olan PKK’yı tasfiye ederken, CHP’nin bu süreci de getirip Ekrem İmamoğlu’na endekslemesinden dolayı endişeliyim. CHP’nin PKK’nın tasfiye sürecinde yer almasını önemsiyorum. Çünkü CHP ile birlikte bu süreci yönetmek, kolaylaştırıcı bir etki yapar. Sürecin siyasi tabanını genişletir. Bu aynı zamanda CHP’ye de saygınlık kazandırır. Ayrıca CHP başından itibaren bu işin çözümü için Meclis’i adres gösteriyordu. İstediği oldu. Ama bu kez Ekrem İmamoğlu olmadan ben bu komisyonda olmam derse kendi kendine ters düşmüş olur.

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KOMİSYON ÖNEMLİ



CHP’nin komisyonla ilgili Ekrem İmamoğlu önerisini paylaştıktan sonra MİT Başkanı Kalın’ın siyasi partileri ziyaretinde PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmeleri de aktarmak istiyorum.

İbrahim Kalın, komisyonun kurulmasının terörsüz Türkiye süreci açısından çok önemli olduğunu ifade ediyor. Komisyonun bir an önce kurulmasının önemine değiniyor. Komisyonun yaz aylarında da çalışıp 1 Ekim’de Meclis açıldığında yasal düzenlemelerin hazır olmasında yarar olduğunu söylüyor.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI

Bese Hozat başkanlığında bir grup PKK’lı silah bırakmıştı. Görüşmeleri sırasında MİT Başkanı İbrahim Kalın’a ondan sonra ne olduğu soruluyor. Kalın, PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili sürecin devam ettiğinin, Kandil’in bu konudaki kararlılığından bir sapma olmadığının altını çiziyor. İmralı’nın PKK’nın silah bırakması ve tasfiyesi konusunda kararlı olduğunu ifade ediyor. Temkinli ve dikkatli bir şekilde sürecin yönetildiğini anlatıyor. İbrahim Kalın’ın ziyaret ettiği siyasi parti temsilcileriyle görüşüyorum. Görüşmeyi yararlı buluyorlar. Kalın’ın verdiği bilgilerden tatmin olduklarını ifade ediyorlar.

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12 ŞEHİDİMİZ SORULUYOR

Bir nokta var ki değinmeden geçemeyeceğim. Ziyaretleri sırasında İbrahim Kalın’a 12 şehit verdiğimiz üzücü hadise de soruluyor. İbrahim Kalın, şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama faaliyetleri sırasında 2 yıl önce kapatılan mağarada metangazı zehirlenmesinden dolayı 12 askerimizin şehit olduğunu anlatıyor. Terör örgütü tarafından hastane olarak kullanılan mağaranın içinin metan gazı üretmeye müsait olduğu, metan gazı zehirlenmesi dışında herhangi bir sebebin olmadığı bilgisini veriyor.