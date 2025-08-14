CHP’nin İmamoğlu önerisi ve sürecin anayasası

Haberin Devamı

CHP’nin komisyona girip girmeyeceğinin tartışıldığı bir sırada, CHP’nin komisyona gireceğini ancak Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasıyla ilgili bir teklif sunacağını yazmıştım. Yazımda, “CHP, komisyonun Ekrem İmamoğlu’nun durumuyla da ilgilenmesi gerektiğini savunuyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması için yasal düzenleme yapmasını istiyor. Komisyonun görevi sadece PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili hukuki zemini hazırlamak olmasın, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması için yasal düzenlemeleri de hazırlasın istiyorlar” demiştim.

İMAMOĞLU CEZAEVİNDE KALMASIN

Bu yazım CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e soruldu. Özgür Bey doğrulamadı. CHP medyası büyük bir heyecanla, Özgür Özel’in beni yalanladığını yazdı. Ben kaynağıma güveniyordum. Bir gün sonra çıkan yazımın başlığı “CHP, İmamoğlu düzenlemesinde ısrarlı”ydı. Bu kez, “Özgür Özel’in yalanlamasına rağmen Selvi ısrarlı” diye yazdılar. Konuştuğum CHP yetkilileri ise komisyonun görevinin sadece PKK’nın silah bırakmasıyla sınırlı kalmamasını istiyorlardı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması için yasal düzenlemeler yapmasını öneriyorlardı. “Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın ama Ekrem İmamoğlu da cezaevinde kalmasın” diye formüle ediyorlardı.

CHP’NİN İMAMOĞLU TEKLİFİ

12 Ağustos tarihinde yapılan komisyon toplantısında ne oldu? CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyona 29 maddelik bir teklif sundu. Teklifin 7’nci maddesi doğrudan Ekrem İmamoğlu ile ilgiliydi. Teklifte, “19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi” isteniyordu.

Murat Emir, kamuoyuna açıkladığı bu teklifi komisyona sundu. Böylece CHP’nin komisyonda İmamoğlu ısrarı haberleri doğrulandı. Peki, CHP’nin bu önerisi komisyonda nasıl karşılandı? AK Parti ve DEM Parti “Burası Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmek için kurulmuş bir komisyon değil. Bu komisyonun görevi ve sorumlulukları belli” diyerek, CHP’nin önerisine karşı çıktılar. CHP ise komisyonun kuruluş esaslarında ve isminde “demokrasi” vurgusunun olduğunu hatırlatarak, komisyonun görevleri arasında Türkiye’nin demokratikleşme standartlarını yükseltmek olduğunu savundu.

İMAMOĞLU PARTİSİ

CHP’nin bu teklifi vermesi sürpriz değil. Zaten CHP bir süredir “Ekrem İmamoğlu Partisi”ne dönüşmüş durumda. CHP’nin parti okulunda Atatürk resmini çıkarıp Ekrem İmamoğlu resmini astılar. Ötesi var mı?

Başta Özgür Özel olmak üzere CHP yöneticileri güne, “Bugün Ekrem İmamoğlu için ne yapabilirim?” diye başlıyorlar. Bir tek CHP’nin tabelasının değişmediği kaldı. Bir de Cumhuriyet Ekrem Partisi yazarlarsa bu iş tamamdır.

Yıllarca Meclis muhabirliği yaptım. CHP, komisyona böyle bir öneri sunamaz mı? Sunar. CHP, bu öneriyi sunar ama komisyonda kabul edilmezse, bunu gerekçe göstererek çekilirse o zaman eleştirilerin hedefi olur. Sizin Ekrem İmamoğlu’ndan başka bir sorununuz yok mu? Siz, “PKK’nın silah bırakmasını ve akan kanın durmasını istemiyor musunuz?” şeklindeki eleştirilere maruz kalır.

MECLİS BAŞKANI UMUTLU

Komisyona tekrar dönecek olursak... Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, üçüncü toplantıyla birlikte komisyona olan güveninin ve umudunun daha da arttığını söyledi. Komisyon çalışmalarının magazinleştirilmemesi uyarısında bulundu. “Bu komisyonun görevi devlet aklını millet aklına dönüştürmektir” dedi.

Komisyonda dinlenilecek kişi ve kurumlarla ilgili öneriler alınıyor. Şehit aileleri ve gazilerimiz, Diyarbakır Anneleri, Eren Bülbül’ün annesi, Barış Anneleri gibi öneriler geliyor.

SÜRECİN ANAYASASI

Komisyonun salı günü şehit aileleri ve gazilerimizi dinlemesi kararlaştırılıyor. Bu süreç başladığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerine dikkat edeceğiz. Onları incitecek hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz” demişti. Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerimize yazdığı mektupta da bunu belirtti. Şehit aileleri ve gazilerimiz bu sürecin kırmızı çizgisi. Bu sürecin anayasası hükmünde. Şehit ailelerimiz üzülmesin ama yeni şehit haberleri de gelmesin. Sürecin ruhu bu.

EKREM İMAMOĞLU ‘PES’ DEDİRTTİ

Her şeyi düşünürdüm de bunu düşünemezdim. Daha doğrusu her şeye cesaret edebileceğini düşünürdüm de buna da cesaret edebileceğine ihtimal vermezdim.

Ama oldu.

Ekrem İmamoğlu, sahte diploma çetesinin çökertilmesi üzerine ne yaptı dersiniz?

“Türkiye’de sahte diplomalar e-Devlet’e sahte imzayla kaydedilmiş, kimsenin haberi bile olmamış. Skandalın boyutları korkutucu ama iktidar için varsa yoksa benim diplomam ve cumhurbaşkanı adaylığım” diye bir tweet attı.

Sahte diploma denilince akla gelen en ünlü isim Ekrem İmamoğlu. Türkiye’de denkliği tanınmayan KKTC’de kurulu Amerikan Girne Üniversitesi’nden “resmi evrakta sahtecilik” yaparak İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne usulsüz geçiş yaptığı tespit edilip diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu kalkmış başka bir sahtecilik olayı üzerinden kendini aklamaya çalışıyor.

ŞAŞIRMAM

Bir başka sahteciliği kendi sahteciliğine gerekçe olarak kullanıyor. Sahte diploma çetesi üzerinden kendi sahte diplomasını temize çıkarmaya gayret ediyor.

Çok şey söylenebilir ama ben yine de pes doğrusu diyeyim...