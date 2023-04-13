CHP’nin gizlenen Kürt raporunda ne var acaba?

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HDP’nin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemesi için iki parti arasında köprü olan önemli isimlerden birisi. Kılıçdaroğlu’na desteği sağlamak için bölgeden bir işadamıyla birlikte 6 ay önceden Kandil’le diyalog kurduğu söylenmişti. Yani Kılıçdaroğlu, PKK ve HDP’nin desteğini sağladıysa bunda Sezgin Tanrıkulu’nun da büyük payı var.

RAPORU DOĞRULAMIŞTI

Sezgin Tanrıkulu’nun katkısı bununla da sınırlı değil. CHP’de Sezgin Tanrıkulu’nun koordine ettiği bir heyet tarafından bir Kürt raporu hazırlanmış.

Raporun hazırlanmasına bugün HDP’nin Danışma Kurulu’nda yer alan isimler de katkı yapmış.

Aslında bu bir sır değil. Sezgin Tanrıkulu ile konuşup 3 Ağustos 2022 tarihinde Hürriyet’te yazmıştım. Tanrıkulu, “Bir Kürt raporu üzerinde çalışılıyor. Raporlar toplandıktan sonra ortak bir rapor haline dönüştürülecek. 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler vardı. 22 soru - 22 cevap olarak yayınlamıştık. CHP ile Kürt seçmen arasındaki ilişkiyi canlı tutabilmek adına 2015 raporunu güncelleyip sürekli çalışılan bir rapor haline getireceğiz” demişti.

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TÜRKLERİN OYUNU ALAMAYIZ

Yeni olan ise, CHP kulislerinde konuşulduğuna göre rapor HDP’yi de aşan öneriler getiriyormuş. CHP’ye yakın bazı akademisyen ve gazetecilerin raporun içeriği hakkında bilgisi olmuş. Bu rapor açıklandığında CHP seçimlerde çakılır, Kılıçdaroğlu, Türk seçmenden, özellikle de milliyetçi ve ulusalcı kesimden oy alamaz diye açıklanması yasaklanmış.

RAPORDA NE ÖNERİLİYOR

Kandil üst üste Kılıçdaroğlu için destek açıklaması yapıp, Sırrı Sakık Kılıçdaroğlu’na, “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” diye çağrı yapınca, CHP’nin açıklanmayan Kürt raporu ilgimi çekti.

Raporda CHP’nin, aman Türk seçmenlerin haberi olmasın diye gizleme gereği duyacağı kadar ne var acaba?

İYİ PARTİ’DE LİSTELER SATILDI MI?

İYİ Parti’nin milletvekili listeleri açıklanınca tepkiler birbiri ardına geldi.

İYİ Parti listeleriyle ilgili olarak iki nokta ön plana çıktı.

Biri listedeki FETÖ’cü adaylar, diğeri ise bazı yerlerde listelerin para karşılığı satıldığı iddiası.

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Bombanın pimini Aytun Çıray çekti.

Milletvekili adaylığından çekildi, “Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım” dedi. Aytun Çıray, İYİ Parti’nin oylarının barajın altına düştüğünü kayıtlara geçirmiş oldu.

FETÖ’CÜ ADAYLAR

Aytun Çıray’ın tepkisinin bir boyutunu da liste başına yerleştirilen FETÖ’cü adaylar oluşturuyor. İçişleri Bakanı olduğu dönemde FETÖ’cü kadrolaşma yapan İdris Naim Şahin’in Ordu’dan aday gösterilmesine tepki gösterdi. “İYİ Parti listelerine bakın; Elazığ 1. sırada Fethullah’a ‘Allah dostu’ diyen biri” diye tweet attı.

LİSTE SATIŞI İDDİASI

Aytun Çıray’ın üzerinde durulmayan bir açıklaması daha vardı. “Temayülün uyduruk olduğunu İzmir İl Yönetimi’nin imzaları ile göreceksiniz. Sayın Akşener, bunu bile bile meşru kabul etti” dedi.

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İYİ Parti’de listelere dönük iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmak, “Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar” diyerek partisinden istifa etti.

Siyasette birçok şey tartışılır ama bu liste satışı iddiaları mide bulandırır.

KÖPRÜ MÜ SOĞAN MI?

DEVİR değişse de zihniyet değişmiyor. İsterseniz önce Boğaziçi Köprüsü yapılırken söylenenlere bakalım.

Mimarlar Odası: “Boğaziçi Köprüsü, Türkiye ve İstanbul’un başına gelen en büyük felakettir.”

İlhan Selçuk: “Boğaz’ın iki yakasında evleri olan zenginlere ve tüketim malları taşıyan kamyonlara yol açmak için çare: Boğaz Köprüsü.”

Metin Cizreli (Milletvekili): “Boğaziçi Köprüsü lüks ve gösteriş yatırımıdır.”

Nadir Nadi: “Bu köprü sağcıların köprüsüdür.” “Boğaziçi Köprüsü, kel başa şimşir tarak.”

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Şiar Yalçın: “Boğaz Köprüsü’nden utanç duyuyoruz.”

KÖPRÜ YEMİYORUM Kİ

Keban Barajı’na da, “Türkiye’nin bu kadar enerjiye ihtiyacı yok... Elektriği toprağa mı vereceğiz?” diye itiraz etmişlerdi.

Kılıçdaroğlu buna bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan yolları, köprüleri, hastaneleri, havaalanlarını anlattı. Bunların soğanla, patatesle kıyaslanmasının doğru olmadığını söyledi. Çanakkale gezisinde gazeteciler Erdoğan’ın bu sözlerini Kılıçdaroğlu’na soruyorlar. Kılıçdaroğlu, “Ben köprü yemiyorum ki. Ben yemek yiyeceğim! Çocuğun beslenme çantasına köprü koymayacağım ki; beslenme çantasına süt koyacağım” diyor.

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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NE KARŞI

Merak ettim, Kılıçdaroğlu bu açıklamayı Boğaz’a dördüncü bir gerdanlık olarak dizilen Çanakkale Köprüsü’nü seyrederken mi yaptı?

ORADA DUR EBUBEKİR HOCA

Ebubekir Sofuoğlu, Özlem Zengin, Derya Yanık ve Çiğdem Erdoğan Atabek’in fotoğraflarını da kullanarak bir tweet attı.

Tweet aynen şöyle:

“Listenin neresinde olurlarsa olsunlar,

Kâbe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile,

Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar...”

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Özlem Zengin’in düşüncelerine karşı olabilirsin, Derya Yanık’ı eleştirebilirsin ama bu kin, bu öfke niye? Gayrimüslimlere dahi dinlerinden dolayı uzak durabilirsin. Ama tehdit edemezsin.

Ebubekir Sofuoğlu’nun bir cebinde cennet, diğer cebinde cehennem.

İstediğini cennetine alıyor, istemediğini cehenneminde yakıyor.

Bu yetkiyi kimden aldı bilmiyorum ama Ebubekir Sofuoğlu’nun bu tarzı sevgi dini olan İslam’a, şefkat peygamberi olan Hazreti Muhammed’in tebliğ yöntemlerine uyuyor mu?

ÇİRKİN DİL

Ebubekir Sofuoğlu bir süre önce de “Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri” diyen çirkin mi çirkin bir ithamda bulunmuştu.

Siz fuhuş yuvası olduğunu iddia ettiğiniz üniversitedeki gençlere İslam’ı nasıl sevdireceksiniz? Nasıl anlatacaksınız?

Başörtüsü mücadelesinin içinden gelen Özlem Zengin’e, Derya Yanık’a, Çiğdem Erdoğan Atabek’e tahammülünüz yoksa bu ülkede kadınlar kendini nasıl güvende hissedecek?

Taliban kafasının, IŞİD zihniyetinin kadınlar üzerinden İslam’a verdiği zararın farkında değil misiniz?