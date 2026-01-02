Haberin Devamı

CHP’nin 6 ok’unun ve Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı pano kaldırılıp, İmamoğlu’nun büyük boy fotoğrafının ve isminin yer aldığı duvar panosu konulmuştu.

Yanlışa yanlış dediğim gibi doğruya da doğru demeyi ilke edinmiş biriyim.

GİTTİ İMAMOĞLU, GELDİ ÖZGÜR ÖZEL

Bu eleştiriler karşılık bulmuş ki, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin arka planı değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun resmi ve ismi kaldırıldı. Yeni arka planda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi logosu ve Atatürk’ün fotoğrafı yeniden geldi. Logonun altına ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafı konuldu. Doğru olan yapıldı.

Logonun değiştirilip, Ekrem İmamoğlu yerine Özgür Özel’in fotoğrafının konulması ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi olacak tartışmasını yeniden alevlendirdi.

ÖZGÜR ÖZEL SESLERİ YÜKSELİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildiği ve hakkındaki yolsuzluk davaları nedeniyle yargılandığı için Özgür Özel ekibi, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP’nin genel başkanı” tezini işlemeye başladı. Özgür Özel’in ekibi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili olarak hakkında yolsuzluk ve rüşvet davası olduğunu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı “ahmak davası”nı örnek göstererek, “Ekrem İmamoğlu’ nun cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı CHP genel başkanıdır” diye propaganda yapıyorlar.

Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylüyor ama Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden İmamoğlu’nun fotoğrafının ve isminin kaldırılıp fotoğrafının konulması CHP’nin adayı Özgür Özel olacak tezini güçlendirdi.

CHP, ÖZGÜR ÖZEL’İ SANSÜRLEDİ

Bu yazıyı yazmak için CHP belki kendi resmi internet sitesinde düzeltme yapar diye bekledim. Ancak CHP’nin resmi internet sitesindeki metinde ve videoda bir değişiklik olmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel’de Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı kastediyorum. Özgür Özel konuşmasında Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın kendisiyle 5 dakika olsun görüşmediğini belirterek “Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil” diye sitem etmişti.

ERDOĞAN: “HİCAP DUYUYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun üzerine gidip Özgür Özel’i “Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının yalnızca 5 dakika için uluslararası bir toplantıda muhataplarına yalvarmasını istemeyiz. Bırakın siyasetçisini, bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin Türkiye’yi bu duruma düşürmeye hakkı olamaz. Sayın Özel’in tüm Türkiye’nin başını öne eğdiren içler acısı hallerini gördükçe inanın onun adına ben hicap duyuyorum. CHP’li vatandaşlarımın da böyle bir ezikliği, böyle bir lakaytlığı kendi gönül dünyalarında kabul etmediklerine inanıyorum” diyerek eleştirmişti.

MEYDAN OKUDU

Erdoğan’ın eleştirilerine Özgür Özel meydan okuma ile karşılık verdi. “Bak Erdoğan Avrupa’da bir liderden randevu alamadığımı ispat edersen yarın istifa ederim” dedi. Özgür Özel böylesine güçlü bir şekilde meydan okuyunca CHP’nin resmi internet sitesine girip konuşmasını tekrar okudum. Sadece okumakla yetinmedim. Özgür Özel’in konuşmasının içine konulan videoyu da izledim.

COSTA BÖLÜMÜ ÇIKARILMIŞ

CHP’nin resmi internet sitesinde Özgür Özel’in Brüksel’deki konuşması sansürlenmişti. Costa ile ilgili “Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil” dediği bölüm çıkarılmıştı. Belki videoda vardır diye kontrol ettim. Bingo. Bildiniz. Videodan da o bölüm atılmıştı. Hem de öyle acemi bir şekilde çıkarmışlar ki, konuşmanın o bölümüne gelince görüntü sıçrıyordu.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Özgür Özel, geçmişte İngiliz Başbakanı Starmer’i kendilerine destek vermemekle suçlayıp “Terk edilmiş hissediyoruz” demişti. Brüksel’deki konuşmasında da İngiliz İşçi Partisi ile Erdoğan arasındaki ilişkiyi eleştiriyor. Onu yazılı metinden de videodan da atmamışlar. Ama Costa ile ilgili bölümü her iki yerden de çıkarmışlar. Oysa iletişim çağında yaşıyoruz. O konuşmanın metni ve görüntülü kısmı her yerde duruyor.

Siyasi partilerde çok şey gördüm ama bir partinin kendi genel başkanını sansürlediğini ilk kez görüyorum.

Özgür Özel’in, “Bak Erdoğan Avrupa’da bir liderden randevu alamadığımı ispat edersen yarın istifa ederim” sözünün üzerinden tam dokuz yarın geçti. Ama Özgür Özel hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.