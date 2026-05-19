CHP’deki toplantılar Özgür Özel’i devirir mi

Evet CHP’de ortaya saçılan para ve seks iddiaları nedeniyle huzursuzluklar büyüyor. Dikkat edin CHP’nin grup toplantısına katılan milletvekili sayısı azalıyor. Bundan 2 ay önce 50-55 milletvekilinin grup toplantılarına katılmadığını yazmıştım. Bu sayı artmış. Geçen hafta sayı 80’e ulaşmıştı. Özgür Özel’in bunu dikkate alması lazım. 12 Eylül’den sonra başlayan meslek hayatımda siyasi partilerdeki birçok gelişmeyi yakından izleme imkânım oldu. Özgür Özel kucaklayıcı olursa partiyi toparlar ama dışlayıcı olarak hareket ederse CHP zarar görür.

ANKARA’DAKİ TOPLANTI

Bu arada geçen hafta Ankara’da iki toplantı yapıldı.

Bu toplantılara 20-25 kişi katıldı. Bunların 14-15’i milletvekili. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ama toplantıyı Kılıçdaroğlu istediği için yapmıyorlar. Kılıçdaroğlu toplantı yapsa katılan milletvekili sayısı çok daha fazla olur. Toplantıda CHP’nin içinde bulunduğu durumdan duyulan rahatsızlık ifade ediliyor. ”Ne olacak bu CHP’nin hali!” minvalinde konuşmalar yapılıyor. CHP’nin kötü yönetildiğinin altı çiziliyor. Ama imza toplayıp olağanüstü kurultay talep edelim şeklinde bir karar almıyorlar.

Ama CHP’de son yaşananlardan sonra huzursuzluk büyüyor. Ama bu toplantılardan Özgür Özel’i devirecek bir hareket çıkmaz.

VELİ AĞBABA İLE HAKKINDAKİ İDDİALARI KONUŞTUK

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’nin güçlü isimlerinden biri.

Veli Ağbaba bir süredir merkezinde para trafiğinin yer aldığı bir takım iddiaların odağında.

Veli Ağbaba ile hakkındaki iddiaları konuştuk. Cevap hakkına olan saygım gereği bunları maddeler halinde aktarmak istiyorum.

1- Meclis’te CHP’li bir milletvekilinin odasında poşet içinde bulunan 250 bin doların Veli Ağbaba’ya ait olduğu iddia edilmişti.

Ben de Meclis Başkanlığı’na bu konuyu açıklığa kavuşturması yönünde çağrı yapmıştım. Çünkü aklanmak da bir haktır. Veli Ağbaba da “Lekelenmeme bir haktır” dedi. “Benim 250 bin dolarla bir alakam yok. Meclis Başkanlığı’na 28.02.2024 tarihinde dilekçe verdim. Meclis Başkanlığı’nın bu konuyu aydınlatmasını talep ettim” dedi. Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 22 Nisan tarihinde Meclis Başkanı ziyareti sırasında Numan Kurtulmuş’un Meclis’te bulunan 250 bin dolarla ilgili olarak “Tetkik ettik. Veli Bey’le ilgili bir şey yok” dediğini aktardı.

2- Gökhan Böcek, Veli Ağbaba’ya 1 milyon Euro verdiğini ve bunu da CHP Genel Merkezi’nin 6. katında bir görevliye teslim ettiğini itiraf etmişti. Veli Ağbaba,“Gökhan Böcek’in bende telefonu yok. Ben böyle bir parayı almadım. Gökhan Böcek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum” diye konuştu.

PARA BANA AİT

3- Gökhan Cumalı’nın Veli Ağbaba’ya gönderdiği iddia edilen paralar var. Bunları, dün tarihleri ve miktarlarıyla tek tek yazdım.

Veli Ağbaba, “Gökhan Cumalı zaman zaman İstanbul’a gittiğimde beni alan arkadaş. Bana para gelmedi. Ben 2024 seçimlerinde Malatya’dan Büyükşehir Belediye başkan adayıydım, kampanya yaptım. Borçlandım. Bu paralar benim paralarım. Bana para gelmedi, o parayı ben gönderdim” dedi.

Veli Ağbaba, 4 Ağustos 2024 tarihindeki ikinci para için ise “Eşimle yurtdışına tatile gidiyordum. O yüzden ‘Para eksilmiş, nerede?’ diye sordum. Eksik saymış olabilirim” diye açıklama yaptı.

EMRE CANER OLAYI

Gökhan Böcek’in Veli Ağbaba’ya ulaştırılmak üzere 1 milyon doları verdiği kişi olduğu iddiasıyla Emre Caner gözaltına alındı.

Veli Ağbaba bu konuda da bir açıklama yaptı.Emre Caner ile 2018 yılından bu yana görüşmediğini söyledi. “Emre Caner iddia edildiği gibi 1.75 boyunda değil, 1.90 boyunda. Akrabam değildir. Kendisi Malatyalı da değildir” dedi. Veli Ağbaba, “Gökhan Böcek tarafından böyle bir para verilmemiştir, partimiz tarafından böyle bir para alınmamıştır, Emre Caner de böyle bir şeye aracılık etmemiştir” diye ekledi.

KINADIK, KINIYORUZ

Veli Ağbaba ile görüşmemiz sırasında en çok Özkan Yalım’ın otelde grup seks iddiasından rahatsız olduğunu fark ettim. CNN TÜRK’te Ahmet Hakan’ın programında hepimiz tek tek söz alarak, bunun bir iftira olduğunu belirterek, net bir şekilde kınadık. “İnsanların namusu, şerefi ve haysiyeti var” dedik. Bu tür iddiaların ailelere zarar verdiğinin altını çizdik. Ben, Özkan Yalım’ı kınayan iki ayrı yazı yazdım.

Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Herkesin ailesi var, şerefi var, namusu var. Parti ayrımı yapmadan bu tür çirkinliklerin karşısında durmak gerekiyor.

ÖZGÜR ÖZEL TELEFONLA ARAMIŞ DEMİŞTİM

Hem yayınlarda hem yazımda Özgür Özel’in Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın eşini telefonla arayıp, “Kocan dik durmadı” dediğini aktarmıştım.Levent Gültekin, YouTube’daki yayınında Özgür Özel’in mesaj attığını söyleyince ortalık karıştı.

Levent Gültekin daha sonra bunu düzeltti. Telefonla konuştuklarını söyledi. Ben başından beri telefonla konuştuklarını ifade ettim. Ayrıca Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’la da iki kez konuştum. Benim aktardıklarımda bir yanlışlık yok. Ama işin daha iyi anlaşılması için süreci aktarıyorum.

MESAJLAR

Gökhan Budak’ın eşi Münevver Hanım çok saygılı bir üslupla Özgür Özel’e mesaj atıyor, müsait olduğunda görüşmek istediğini ifade ediyor.

Özgür Özel de Münevver Hanım’a “Siz bana mesaj attınız, bunun üzerine sizi aradım, nezaketle konuştuk ama gazetelerde eşiniz hakkında çirkin bir mesaj attığım yalanını okuyorum” diye sitemli bir mesaj yazıyor.

Bunun üzerine Münevver Hanım ,“Gerçekten çok çirkin” diye karşılık yazıyor ve eşinin Levent Gültekin’le görüştüğünü, haberin çok çirkin bir iftira olduğunu, Levent Gültekin’in özür dilediğini ve haberi düzelteceğini bildiriyor.

İşin özü bu.