CHP’de yolsuzluk iddialarıyla ilgili rahatsızlık büyüyor

Haberin Devamı

Özgür Özel, “Bizim arkadaşlarımız sütten çıkmış ak kaşık” dese de İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasını siyasi operasyon olarak tanımlasa da CHP milletvekillerinin önemli bir bölümünü ikna edebilmiş değil. CHP’de bir grup milletvekili yolsuzluk ve rüşvet iddialarından fena halde rahatsız. “Seçim bölgemize gittiğimizde seçmenlerimiz yolsuzlukları, hırsızlıkları soruyorlar. Bunlara verecek cevap bulamıyoruz. Ertan Yıldız’ın, Fatih Keleş’in, Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı yolsuzlukların hesabını biz niye verelim. Onların yediği rüşvetin faturasını biz neden ödeyelim” diyorlar.

MUHTIRA GİBİ

Bir grup milletvekili Özgür Özel’e verdikleri mektupta Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları nedeniyle CHP’li belediye başkanlarının cezaevinde olduğunu hatırlatarak, Aziz İhsan Aktaş hakkında dava açılmasını talep ediyorlar. Haklılar. En sona yazacağımı en baştan söyleyeyim. Eğer Özgür Özel bu iddiaları dikkate almaz, 30 Kasım’daki kurultayda iddianamede yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan CHP genel başkan yardımcılarını görevden uzaklaştırmazsa kurultaydan sonra muhtıra gibi bir uyarı geliyor. Hem bu kez sayı 10’la 15’le sınırlı kalmayacak gibi. Ama Özgür Özel bu uyarının gereğini yerine getirirse grubu sakinleştirebilir.

Haberin Devamı

HESABI MİLLETVEKİLİ ÖDER

Ekrem İmamoğlu, etrafında bir “Eko sistem” kurmuş. CHP’de alın teri ve emeği olmayan isimlerle rüşvet ve yolsuzluktan oluşan bir çark oluşturmuş. Bunların hiçbiri CHP’li değil, CHP’de emekleri yok. Peki CHP milletvekilleri bunların hesabını neden ödesin? Kanal-D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde bir replik vardı. “Herkes yer içer hesabı Dilber öder” diye. Ekrem İmamoğlu yer içer, Murat Ongun yer içer, Ertan Yıldız yer içer, Fatih Keleş yer içer, Aziz İhsan Aktaş yer içer, hesabı CHP öder.

RÜŞVETİN BELGESİ VAR

ANAP döneminin ünlü Civangate davasından literatürümüze giren bir şey cümle vardı. Selim Edes, mahkeme salonunda Engin Civan’a “Rüşvetin belgesi mi olur p..venk” diye bağırmıştı. O gün ANAP’ı çürüten bu yolsuzluklardı. Bugün CHP’yi tehdit eden de İmamoğlu’nun kurduğu yolsuzluk çarkı olacak. Çünkü iddianamede rüşvetin belgesi var. Türkiye’nin ünlü holdinglerinin ruhsat, silüet ruhsatı karşılığı verdiği çeklerin, komisyon olarak alınan villaların, yurtdışından Metro ve İSKİ için alınan kredilerin başka hesaplara aktarılmasının banka dekontları, şirket çekleri, BDDK tarafından tespit edilen banka hesapları, MASAK tarafından ortaya çıkarılan para hareketleri iddianamede yer alıyor. Rüşvetin kanıtlarını oluşturuyor. Belgesel yapsan izlenir. “Geleceğin cumhurbaşkanına karşı mı çıkıyorsun” diye tehdit etmişler. “Ekrem baba cumhurbaşkanı olacak, Türkiye’nin nimetleri bize akacak” diye yemişler de yemişler.

Haberin Devamı

MİLLETVEKİLLERİNİN RAHATSIZLIĞI

Bir grup CHP milletvekili yolsuzluk ve rüşvetin faturasını ödemek istemiyor. CHP’nin “siyasi operasyon” diyerek bundan kurtulamayacağını söylüyorlar. Seçim bölgelerinde gittiklerinde seçmenlerin yolsuzluklarla ilgili sorularına cevap veremediklerini anlatıyorlar. CHP’nin yolsuzluklarla arasına mesafe koymasını ve bu konuda bir politika oluşturması gerektiğini savunuyorlar. CHP içerisindeki bazı isimleri doğrudan hedef alıyorlar. Bu bölümü biraz açmak istiyorum.

BURHANETTİN BULUT VE ÖZGÜR KARABAT

1- Bir grup milletvekilinin verdiği mektubu “yumuşak” buluyorlar.

2- Özgür Özel’in iddianamede adı geçen CHP yöneticilerini ve PM üyelerini 30 Kasım’daki kurultayda tasfiye etmesini, yeniden PM’ye almamasını ve parti yönetimine sokmamasını istiyorlar.

Haberin Devamı

3- İddianamede Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer ve PM üyesi Baki Aydöner yer alıyor. Rüşvet ve yolsuzluk iddialarından rahatsız olan milletvekilleri 30 Kasım’da yapılacak kurultayda bu isimlerin PM’ye alınmamasını talep ediyor.

İSYAN BÜYÜYECEK

4- Eğer Özgür Özel, iddianamede yolsuzlukla suçlanan isimleri yine Parti Meclisi’ne alırsa bu kez CHP’deki isyan büyüyecek.

5- Özgür Özel’e mektup veren milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler. Ancak partide yolsuzluk ve rüşvet iddialarından rahatsız olan milletvekillerinin sayısı bunlardan fazla. Eğer Özgür Özel, PM’ye bu isimleri alırsa bunun çarpan etkisi yaparak tepkileri yükselteceği söyleniyor.

Haberin Devamı

6- Özgür Özel bir grup milletvekilinin uyarısını dikkate almazsa kurultaydan sonra muhtıra şeklinde bir uyarının yayınlanacağı ve iddianamede yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan isimlerin CHP yönetiminde istenmediğinin açıklanacağı söyleniyor.

MECLİS KOMİSYONU İMRALI YOLCUSU

AK Parti İmralı’ya gitme kararı aldı. CHP’nin İmralı heyetine milletvekili vermesi bekleniyor. İsimler belirlendikten sonra milletvekillerinden oluşacak heyetin hafta sonu İmralı’ya gideceği söyleniyor.

Tabii bu bir ilk olacak. Bu milletvekilleri ateşten gömlek giyecekler. Omuzlarında tarihi bir sorumluluk taşıyacaklar.

ÖCALAN SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Bunu birilerinin ‘Meclis, terörist başının ayağına gitti’ diye istismar edeceği kesin. Ama şunu unutmamak lazım. Türkiye’ye ağır bedeller ödeten PKK gibi bir sorunu çözüyoruz. Öcalan şu ana kadar verdiği sözlerin arkasında durdu. PKK’ya hâkim olduğunu gösterdi. Kandil silah bırakma kararı aldı. Ama daha yolun başındayız. PKK, Türkiye’den çekildiğini açıkladı. Kuzey Irak’ta Zap kampının boşaltılmasına benzer adımlar atıldı. Atılmaya devam ediyor. Ama Suriye düğümünün çözülmesi gerekir.

Haberin Devamı

PKK’nın tasfiyesiyle birlikte Terörsüz Türkiye hedefi başarıya ulaşmış olacak. Süper güçlerin içimizi karıştırmak için kullandıkları maşa ellerinden alınmış olacak.

Meclis komisyonunun Öcalan’la görüşmesinden sonra sürecin yeni bir ivme kazanacağını düşünüyorum.