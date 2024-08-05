CHP’de tsunami mi yaşanacak

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Hizbullah ve İran, İsrail’e çok ağır bir bedel ödeteceklerini açıkladılar.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve Erdoğan ile Beşşar Esed’in görüşmesi gündeme geldi.

Gazze’deki savaşın Lübnan’a sıçrama tehlikesi baş gösterdi. Bölgesel savaş tehlikesi yavaş yavaş sınırlarımıza doğru yaklaşıyor.

CHP NE DİYOR

Peki Türkiye’yi yönetme iddiasındaki CHP bu konularda ne düşünüyor? Bu konularda CHP’nin ürettiği politikalar hakkında bilgisi olan var mı?

Oysa Kılıçdaroğlu zamanında ekseni kayan CHP’yi milli bir çizgiye çekme çabası içinde olan Özgür Özel, Bosna ziyaretiyle, Kıbrıs’taki 50. yıl törenlerine katılmasıyla takdir topladı. Devlet adamlığı misyonu ön plana çıktı. Hükümetle kurduğu diyalog ise kamuoyunda olumlu karşılandı. Özgür Özel’in tam da şimdi bu konular hakkında konuşması ve alternatif politikalar önermesi lazım.

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PARTİ İÇİ MÜCADELE

Ama tam aksine CHP, kendi içindeki iktidar mücadelesiyle meşgul. Eylül kurultayı seçimli mi olacak, seçimsiz mi? Belediyelerdeki kadrolarda kimin dediğini olacak? Belediyelerin ihalelerini kim paylaştıracak? CHP’nin hastalığı Türkiye’de iktidar olmak yerine parti içinde iktidar mücadelesi. Yerel seçimlerin kazanılmasıyla birlikte paylaşım savaşı hızlandı.

EYLÜL KURULTAYI

Özgür Özel’in şu andaki tek gündemi 6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan tüzük kurultayını seçimsiz olarak atlatabilmek. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifak yaptıkları taktirde eylül kurultayının seçim olması kaçınılmaz.

Bu da Özgür Özel açısından tehlike çanlarının çalması anlamına geliyor.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile kurduğu ittifak sayesinde CHP Genel Başkanlığı’na seçildi. Sonra Kılıçdaroğlu ile bir dengeleme çabası içine girdi. Şu anda Ekrem İmamoğlu ile de Kılıçdaroğlu ile de ilişkileri iyi değil.

Çünkü parti içi dengeleri kurmak gibi bir çaba içinde olmadı. Parti içinde kucaklayıcı bir liderlik yapamadı.

EYLEMLERİ SÖYLEMLERİ

Ayrıca Özgür Özel, ışıkların yakılıp söndürülmesi eylemi başlattı. Bu eylem ne oldu? Ne zaman bitti? Ne işe yaradı?

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Özgür Özel, “Azerbaycan’ı ziyaret edeceğim” dedi. Azerbaycan ziyareti ne oldu?

Özgür Özel, Suriye’ye gidip Esed’le görüşeceğini açıkladı. Esed görüşmesi ne oldu?

Anlık eylem kararları nedeniyle Özgür Özel söylediklerini gerçekleştiremeyen, eylemlerden sonuç alamayan bir lider konumuna düştü.

KIYAMET KOPTU

“Birinci partiye yakışan işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi” sözleri partide kıyametin kopmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler ayağa kalktı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparak seçimi kazandı. Şimdi İmamoğlu ile arası açık. Kılıçdaroğlu ile ittifak yapabilirdi ama dar kadroculuğu ve Kılıçdaroğlu’na karşı bu çıkışları nedeniyle Kılıçdaroğlu ile uzaklaştı.

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İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU

CHP’de şimdi gündem eylül ayında yapılacak olan tüzük kurultayı.

Özgür Özel şimdi eylül kurultayında seçim olmasın, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu işbirliği yapmasın diye uğraşıyor.

Tabii Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu için karar zamanı yaklaşıyor.

Kılıçdaroğlu’nun 500-550 delegesi var. Ama kongre süreci başlayınca yarısını kaybeder. Çünkü genel başkan değil. O nedenle eylülde seçim kurultayı isteyip gücünü kullanabilir.

İMAMOĞLU’NUN DAVASI

Ekrem İmamoğlu ise İstinaf Mahkemesi’nde olan davasıyla meşgul. 2 yıl 7 ay 15 gün ceza aldığı davayla parti içi rakiplerinin yakından ilgilendiğinin farkında. İmamoğlu’nun dosyasıyla ilgilendiği fark edilen bir isim, “Ne var bunda; belki bir yararımız olur diye bakıyorduk” demiş. Bundan dolayı tedirgin. Siyasi yasaklara hep karşı oldum; isterse bu adı Ekrem İmamoğlu olsun.

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İmamoğlu açısından ise yasak cenderesinde gibi bir tehlike söz konusu. İstinaftaki dosyası onanıp Yargıtay’a gittiği taktirde Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için düğmeye basar.

‘CHP Genel Başkanı olan bir Ekrem İmamoğlu’nu siyasi yasaklı hale getirmek mümkün olmaz’ diye hesap yapıyor. Bu yanlış bir hesap değil.

KARAR ZAMANI

CHP’de roller ağustos ayının sonuna doğru daha da netleşecek. Kılıçdaroğlu’nun karar arifesinde olduğu, ağustosun ikinci yarısından sonra tavrını netleştireceği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayının seçimli olmasına karar verirse CHP’de hesaplar karışacak. Yeni dengeler ortaya çıkacak. Bu aşamada altın hisse Kılıçdaroğlu’nun elinde denilebilir. Kiminle ittifak yaparsa diğeri zor durumda kalacak demektir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i tercih ederse İmamoğlu’nun ne yapacağı önem kazanacak. İmamoğlu bu denge karşısında parti içi mücadeleye girmeyebilir.

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Eğer Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparsa o zaman Özgür Özel’in ne yapacağı önemli olacak.

Eğer Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kurultayda Özgür Özel’e karşı ittifak yaparlarsa CHP’de tsunami yaşanacak demektir.