CHP’de Özgür Özel’e eleştiriler artıyor

Biri CHP milletvekillerinin üçte biri grup toplantısına katılmıyor. CHP’nin 138 milletvekili var. Ön sıralarda grup yöneticileri ve Özgür Özel’in A Takımı yer alıyor. Arka sıralarda CHP’ye sonradan katılan milletvekilleri oturuyor. Ama giderek grup toplantısına katılan CHP milletvekillerinin sayısı azalıyor. Yaklaşık 40 milletvekili grup toplantısına katılmıyor. Bu sayı giderek artıyor. Akın Gürlek’in yemin töreni öncesinde CHP milletvekillerine tam kadro Meclis’te olmaları yönünde bir gece önceden mesaj atılmıştı ama 30-40 milletvekili katılmadı. Kavga sırasında ise bir kısmı arka sıralarda oturmayı tercih etti. Böyle olunca milletvekillerinden boş kalan sıraları partililerle dolduruyorlar. Arka sıralarda slogan atanlar milletvekili değil, partililer.

GÖKHAN GÜNAYDIN BAYRAK AÇIYOR

Dikkatimi çeken ikinci nokta ise Gökhan Günaydın oldu. Gökhan Günaydın, Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a attığı küfürlü WhatsApp mesajlarının tartışıldığı, Özarslan’ın CHP’den istifa ettiği süreçte katıldığı bir canlı yayında parti yönetimine özeleştiri çağrısı yapmıştı. Akın Gürlek’in yemin ettiği kavgalı oturuma ise katılmamıştı. Oysa grup başkanvekilleri bu tür kritik oturumlarda milletvekillerinden önce yerlerini alırlar. CHP kulislerinde Gökhan Günaydın’ın bir süredir partinin iyi yönetilmediği konusunda eleştirileri olduğu konuşuluyor. Dün yapılan CHP grup toplantısını Gökhan Günaydın yönetti. Özgür Özel, 1 saatten fazla konuştu. Gökhan Günaydın bir kez bile alkışlamadı. Özgür Özel konuşurken kimi zaman milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladılar, Gökhan Günaydın en ufak bir renk dahi vermedi. Özgür Özel konuşurken milletvekilleri oturdukları sıralardan sık sık alkışladılar. Gökhan Günaydın asık bir yüz ifadesiyle sağa sola bakmakla yetindi. Gökhan Günaydın’la Özgür Özel arasındaki soğukluk kürsüye yansıdı. Gökhan Günaydın’ın bu tavrı CHP kulislerinde “Özgür Özel yönetimine karşı bayrak açmaya hazırlanıyor” diye değerlendiriliyor.

EKREM İMAMOĞLU’NA YAKIN

Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim. Yakın zamana kadar CHP içindeki desteği sınırlıydı, ancak Özgür Özel yanlış yapmaya başladıkça Gökhan Günaydın gibi düşünenlerin sayısı artmaya başladı. Özgür Özel’in küfürlü mesajları ve Ali Mahir Başarır ile Murat Emir’in kürsünün arkasında Akın Gürlek’i tebrik ederken, kürsünün önünde kavga çıkarılması CHP’de bir dönüm noktası oldu. Özgür Özel’in partiyi iyi yönetemediği, kucaklayıcı olmadığı yönündeki eleştiriler artmaya başladı.

Mutlak butlan davası nedeniyle gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi, ancak Gökhan Günaydın’ı da boş geçmeyin derim. Çünkü boş adam değildir.

CHP, KURAN KURSLARINI HEDEF ALIYOR

CHP’nin yapacağı en son şey Kuran kurslarını hedef almak olmalıdır. Ama CHP bunu bir türlü akıl edemiyor. Ne yapıp ediyorlar mutlaka Kuran kurslarını hedef alan bir çıkış yapıyorlar. CHP’nin gölge Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş, 4-6 yaş Kuran kurslarını hedef aldı.

ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ DEMİŞTİ

Geçmişte de Özgür Özel, 4-6 yaş Kuran kurslarını hedef alarak “Orta Çağ zihniyeti” demişti.

Kuran öğrenilmesine Orta Çağ zihniyeti demek CHP’ye bir şey kazandırmaz. 4-6 yaş Kuran kurslarının açılmasını laikliğe aykırı olarak göstermek CHP’ye bir şey kazandırmaz. Tam aksine kaybettirir. Hem de büyük kaybettirir. Bu milletin aklına tek parti döneminde Kuran öğrenmenin yasak olduğu gelir. Bu milletin aklına tek parti döneminde ezanın Arapça okunmasının yasak olduğu gelir. Milletlerin hafızası vardır. Bu milletin aklına Türkçe ezan gelir. 14 Mayıs 1952 seçimlerinde CHP tarihi bir hezimete uğramıştı. Seçimlerden sonra milletvekilleri tarafından hazırlanan raporda, “CHP din düşmanı denildiği için millet bize oy vermedi” deniliyordu.

KOZ VERİR

CHP’nin ne yapıp edip bu hafızayı canlandırmaması lazım. Ama Suat Özçağdaş ne yapıyor; 4-6 yaş Kuran kurslarına savaş açıyor. Hem de ne zaman? Ramazan öncesinde.

Ramazanda dini duygular yoğunlukta olur. Bu milletin manevi değerlerini tanımazsan böyle olur. Ramazan öncesinde Kuran kurslarına savaş açarsan Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkar CHP’yi Kuran kurslarına düşman ilan eder.

MİT BAŞKANI KALIN

Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir mesafe kaydettiği bir dönemde sürecin mimarlarından biri olan MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan önemli değerlendirmeler geldi. İbrahim Kalın, “Terörsüz Türkiye toplumsal bir mutabakata doğru ilerlemektedir” dedi.

İbrahim Kalın bu değerlendirmeleri MİT’in 2025 yılı faaliyet raporu nedeniyle yaptı. “Terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kateden ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefi ile devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde etmiş olacaktır” dedi.

İşin özü bu.