CHP’de olağanüstü kurultay hamlesi

Haberin Devamı

Özgür Özel yönetimine karşı bayrak açan Kılıçdaroğlu bir süredir imza topluyordu. İmzaların tamamlandığı ve Kılıçdaroğlu’nun başvuru için uygun bir zamanı beklediği söyleniyor. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesiyle birlikte başlayan “normalleşme süreci”ne, “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” diyerek bayrak açmıştı.

Özgür Özel’in güven tazelediği kurultaya katılmayarak köprüleri atan Kılıçdaroğlu, her geçen gün parti içi muhalefetin dozunu artırıyor. Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında köprüler tamamen atıldı.

OCAKTA KURULTAY İSTEYECEĞİM

Kılıçdaroğlu’nun CHP kontenjanından seçilip Gelecek ve DEVA Partisi’nde yer alan milletvekillerinden bazısı ile temasının sürdüğü biliniyor. Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’ye geçmeye çalışan milletvekillerine, “Ocak ayında olağanüstü kurultay çağrısı yapacağım. Ocak sonunu bekleyin, olağanüstü kurultay tamamlansın. Eğer olağanüstü kurultaydan önce AK Parti’ye geçerseniz bana siyaseten darbe vurmuş olursunuz” dediği ifade ediliyor.

SÜRPRİZ OLMAZ

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultayı toplayacak imzaya ulaşması sürpriz olmaz. Ancak bu, sonucu belirlemeye yetmez. Kurultayı ittifaklar kazanır. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ittifak yaparsa kazanabilir ama Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki işbirliği devam ederse kazanması mümkün gözükmüyor.

İMAMOĞLU’NA MESAJ

Kılıçdaroğlu’nun güvendiği bir kurmayıyla Ekrem İmamoğlu’na “Senin hukukunu ancak ben korurum. Ben genel başkan olurum, sen cumhurbaşkanı adayımız olursun” diye mesaj gönderdiği söyleniyor. Ancak İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na güvenmediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun son aşamada Mansur Yavaş’ı desteklemeyi düşündüğü söyleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÜVENCE VERMİŞ

Cumhurbaşkanlığı seçimi için daha önce “İki forvetim var” diyen Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü parti içi muhalefet karşısında Ekrem İmamoğlu desteğini korumak için, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na güvence verdiği söyleniyor.

AYRI PARTİ KURAR MI

Görünen o ki 2025 yılı CHP’nin Kılıçdaroğlu yılı olacak. Kılıçdaroğlu ya olağanüstü kurultayı kazanıp CHP’nin başına geçecek ya da CHP ile yollarını ayıracak. Kurultay hamlesi başarısız olursa Kılıçdaroğlu’nun kendisini destekleyen milletvekilleri ve belediye başkanları ile ayrılıp yeni bir parti kurabileceği söyleniyor.

Haberin Devamı

İMAMOĞLU’NUN MANSUR YAVAŞ MERAKI

Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak için gemileri yakmış durumda. Bunun için Kılıçdaroğlu’nu devirdi. CHP yönetimini ele geçirdi. Medyada her gün büyüyor. Sosyal medya kullanıcısı gazetecilerden bir ekip oluşturdu. Kendisine yakın bir medyası var. Yeni gazeteler çıkarıp, televizyonlar kurduruyor. Şubat ayı içinde İmamoğlu’na yakın bir televizyonun kurulacağı söyleniyor.

MANSUR YAVAŞ’IN GERİSİNDE

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için seferberlik ruhu içinde çalışıyor. Ama bir engeli var. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş’ın gerisinde çıkıyor. Hatta kayyum sürecinde DEM Partililerle aynı fotoğraf karesine girmesi şansını iyice zayıflattı. Çünkü yapılan anketlerde Mansur Yavaş’ın daha gerisine düşmeye başladı.

Haberin Devamı

ANKET YAPTIRMIŞ

Bu durum Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Bir danışmanına anket yaptırmış. İmamoğlu’nun anketinde de Mansur Yavaş önde çıkmış. Fakat Özgür Özel’le ilgili veriler İmamoğlu’nun dikkatini çekmiş. Anket firmasından bu yönde bir rapor istenmiş. Çıkan sonuç Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun oylarını aşağıya çektiği yönünde çıkmış. Bunun üzerine İmamoğlu ekibi bir karar almış.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

Artık sosyal medya paylaşımlarında ve İmamoğlu’yla ilgili haberlerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatını kullanacaklarmış. Zaten son dönemlerdeki paylaşımlarda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı vurgusu dikkatimi çekiyordu. Böylece kendisine Özgür Özel’den bağımsız bir kimlik oluşturmayı hedeflemiş.

Haberin Devamı

MANSUR YAVAŞ NE YAPIYOR

Mansur Yavaş ise bu süreci “yalnız kovboy” edasıyla yürütüyor. Güçlü bir ekibi yok. Bir medyası yok. Ama hata yapmamaya özen gösteriyor.

Konserlere harcanan paralardan dolayı ağır bir darbe yediği bir gerçek. Ancak kayyum politikası nedeniyle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in DEM Parti’yle yakınlaşmasının aksine Mansur Yavaş uzak durmayı tercih ediyor. Milliyetçi bir çizgiyi temsil etmesi nedeniyle DEM’den ve kayyum politikalarından kendisini ayrıştırması Mansur Yavaş’ın işine yarıyor. Yavaş, milliyetçi kimliğini koruyan, PKK çizgisine uzak duran tutumuyla Ekrem İmamoğlu’nun önüne geçmiş durumda.

POLİTİKA ÜRETMİYOR

Ancak Türkiye’deki gelişmelere ilişkin bir politika oluşturamaması onu kısır bir alana hapsediyor.

Haberin Devamı

Öcalan’la ilgili bir süreç başlıyor, Mansur Yavaş’tan etkili bir ses çıkmıyor. Suriye’de Baas rejimi çöküyor, Mansur Yavaş’ın ilgi alanında değil. Mansur Yavaş hata yapmama politikasını sürdürüyor ama ülke sorunları hakkında politikası yok. Bu açığını kapatması gerekiyor.

CHP’DEN AYRILMAM

Bu arada Ekrem İmamoğlu, alternatifsiz cumhurbaşkanı adayı olmak amacıyla Mansur Yavaş’ı CHP dışına itmek için her zemini kullanıyor. Kurultay sürecinde sergilenen oyunlarla bunu görmüştük. Ancak İmamoğlu’na kötü bir haberim olacak. Mansur Yavaş’ın “CHP’den ayrılmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Sonuna kadar CHP’de kalacağım” dediği söyleniyor.