CHP’de ne bekleniyor İmamoğlu Truva atı mıydı

Genel Başkan Yardımcılarının değişmesi beklenmiyor. Zaten PM listesinde de bir isim değiştirildi. Özgür Özel, şaibeli kurultayla ilgili olarak savcılığa ifade veren eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın oğlu Hakan Uyanık’ı listeden çıkardı. Babasının siyasi duruşu nedeniyle oğlunu cezalandırmak... Veysi Uyanık, bunun altında kalmadı. Sosyal medya hesabından meydan okumayı sürdürdü. Perşembe günü yapılacak olan İstanbul İl Kongresinde ise Özgür Çelik yeniden il başkanı olarak seçilecek. Böylece CHP’yi yargı kararları ile dizayn edemezsiniz mesajı verilmek isteniyor.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ GÖSTERENLER

CHP yönetimi kurultaydaki şaibeyi ortaya çıkaranlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk çarkını itiraf edenlere karşı gösterdiği haşin tavrı, şaibe sahiplerine göstermiyor.

CHP’nin 13 yıl Genel Başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’nin çocuğu olan Gürsel Tekin’e gösterilen tepkinin binde biri Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ekibine gösterilmiyor.

Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürenler, ölümle tehdit edenler, Gürsel Tekin’i CHP’den ihraç etmeye çalışanların hiçbiri Aziz İhsan Aktaş’a, rüşvet çarkının başındaki Fatih Keleş’e, itirafçı olan Ertan Yıldız’a, “saygın iş adamı” dedikleri Murat Kapki’ye tepki göstermedi. Kılıçdaroğlu mu size yolsuzluk yapın dedi. Bu adamları Ekrem İmamoğlu’nun yanına iktidar mı yerleştirdi?

PARA, PARA, PARA

Yolsuzluk ve şaibe virüsü Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin içine girdi. Ekrem İmamoğlu neredeyse orada yolsuzluk ve şaibe iddiaları ortaya çıktı. Mahkeme kapılarına düştü. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığında yolsuzluk ve rüşvetten yargılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, “Asrın yolsuzluğu” davasından dolayı hesap veriyor. İmamoğlu’nun kazandığı CHP’nin İstanbul İl Kongresi şaibeden dolayı mahkemede, büyük kurultay şaibe davasından dolayı yargılanıyor. Diploması sahtecilikten iptal edildi. Peki İmamoğlu’nun hiç mi düzgün bir işi yok? Ekrem İmamoğlu parayla her şeyi satın alacağına inanan eski ANAP kafasından geliyor. Bu yöntemi CHP’ye taşıdı. Büyük ölçüde de başarılı oldu. Ama CHP’yi kirletti. Parayla İBB’yi satın al, parayla İstanbul İl Kongresi’ni kazan, parayla CHP yönetimini ele geçir. “Para, para, para” diyen Napolyon bile paranın gücünü bu kadar kullanmamıştır. En sonunda parayla cumhurbaşkanlığını satın almaya kalkıştı, yargı engeline takıldı.

TRUVA ATI MI

Ekrem İmamoğlu bir Truva atı gibi hareket etti. Yolsuzluk ve şaibeye bulaşanlar ise CHP’li değil. Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediyesi’nden gelen ekip. 80 bin lira maaş alan kişi aylık 500 bin lira harcamayı nasıl yapabiliyor? 110 bin lira maaş alan kişi aylık 450 bin liralık villada nasıl oturuyor? CHP halkın partisi demek. Peki halk böyle mi yaşıyor? Emekçiler 450 bin liralık villalarda mı oturuyor? CHP’li olmayanların yolsuzluk ve rüşvet çarkının hesabını CHP ödüyor.

CHP SAVUNUYOR

CHP yönetimi ise bunu sorgulamıyor. Tam aksine, sütte leke olur bizim arkadaşlarımızda leke olmaz mantığıyla yaklaşıyor. Leke olmaz dedikleri arkadaşları ise sıraya girmiş itirafçı oluyorlar.

DÜŞENE VURMAM ALİ KOÇ OLSA DA

Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığını kaybetti.

İnsanlar seçimi kazanır ya da kaybeder.

Ama Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı süresince tek bir başarısı yok.

Ali Koç’u, Suudi Arabistan’daki maçta Fenerbahçe takımını sahadan çektiği zaman eleştirmiştim.

Fenerbahçe Divan Başkanlığı Suudi Arabistan’la maç yapılmaması kararı almasına rağmen takımı Suudi Arabistan’a götürdü. Maç günü ise futbolcuların Atatürk fotoğraflı formalarla maça çıkmalarını dayatarak son anda krize neden olmuştu.

CUMHURBAŞKANI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Maç krizi Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine zarar verecek boyuta ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada Türkiye’nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi var. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz” diye tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devreye girerek, maç krizinin uluslararası bir skandala dönüşmesini önlemişti.

O süreçte Ali Koç’un bu tutumunu eleştirdim. Vay sen misin Ali Koç’u eleştiren. Trollerini üzerime saldı.

ATATÜRK FOTOĞRAFI YOK

Atatürk duyarlılığıyla Fenerbahçe’yi sahadan çeken Ali Koç, Suudi Arabistan’da açılan fuara katılan Koç Holding’e ait firmanın standında tek bir kare Atatürk fotoğrafına yer vermedi. Para tatlı tabii.

HABERTÜRK’E ÇIKTI

Ali Koç bu tartışmamız sırasında Habertürk televizyonunda canlı yayına çıktı. Programın moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy yaptı. Önceden hazırladıkları grafiklerle ekrandan bana saldırdı. Tek yanlı olarak yapılan programda Mehmet Akif Ersoy, gazetecilik ilkelerini bir kenara bırakarak bana cevap hakkı için çağrıda dahi bulunmadı.

Ama o programda baltayı taşa vurdular. Geniş istişareler sonucunda hazırladığım bir yazımı aleyhime kullanmaya kalkıştılar. O yazının yazılmasının bir nedeni vardı. CIA Başkanı Petraeus, Başbakan Erdoğan’ı ziyaret edip, “Siz İsrail’in özrünü kabul edin, biz de sizin cemaatle ilişkilerinizi düzenleyelim” teklifinde bulununca Ankara’da, “Fetullah Gülen ABD’de CIA’nın kontrolünde. Bu durum Türkiye açısından tehlikeli. Türkiye’ye gelirse CIA’nın kontrolünden çıkar, Türkiye’nin gerçeklerini görür” görüşü hâkim olmuştu. Benden önce dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye dön” çağrısı yapmıştı. FETÖ gelmedi. Sonunda FETÖ-NATO ortak operasyonu olan 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı.

O ZAMAN GÜÇLÜYDÜ

Ali Koç’u Atatürk maskesinin arkasına saklanıp Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine zarar verdiği için eleştirmiştim. O gün Ali Koç güçlüydü. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında elini cebine atacak kadar güçlüydü.

Ama bugün Ali Koç, başarısız olmuş, yenilmiş eski bir başkan.

Bu nedenle bana sataşmadığı sürece Ali Koç’la tartışmaya girmeyeceğim.

Düşene vurmam.