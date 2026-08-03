CHP’de Kılıçdaroğlu’na deklarasyon geliyor

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CHP’nin milletvekili sayısı şu anda 45. Kılıçdaroğlu’nun ekibi ise 23-24 milletvekilinden oluşuyor.

CHP’de bir grup milletvekili bu hafta içinde Kılıçdaroğlu’na karşı deklarasyon yayınlamaya hazırlanıyor.

Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara’nın başını çektiği ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu’ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.

Yayınlanacak olan deklarasyonun sadece 4 milletvekilinin imzasını taşıyan dar kapsamlı mı yoksa daha geniş kapsamlı mı olacağına ise henüz karar verilmedi.

DEKLARASYONDA NELER VAR

Çarşamba ya da perşembe günü yayınlanması beklenen deklarasyonda şunların dile getirileceği söyleniyor.

-CHP kurultayı yılbaşından önce yapılmalı. Kurultay tarihi gecikmeden kamuoyuna ilan edilmeli. Eylül ayında başlayacağı ifade edilen kurultay süreci ise hızlandırılmalı.

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-Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını ilan etmeli.

-Kurultayda adayların demokratik yarışı için gerekli olan zemin hazırlanmalı. Hiçbir aday lehine ya da aleyhine müdahale edilmemeli.

‘Üçüncü Yolcu’lar olarak bilinen grup, CHP’nin bölünmesini önlemek için Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında mekik dokumuş ancak bölünmeyi önleyememişlerdi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bölünmeyi önlemek amacıyla Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında mesaj taşımıştı.

YENİ İSİMLER

Bu arada CHP’de genel başkan adayları da ortaya çıkmaya başladı. Ben geçen hafta dört isimden söz etmiştim. Ali Öztunç ve Müslim Sarı’nın yarışa dahil olmasıyla birlikte bu sayı 6’ya yükseldi. Kurultay takviminin ilan edilmesinden ve Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağının netleşmesinden sonra bu sayının değişebileceği ifade ediliyor. Adayların birbiri lehine çekilmesi ya da öne çıkan adayın etrafında toplanması gibi seçenekler gündeme gelebilir.

CHP Genel Başkanlığı için isme geçenler şunlar:

Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Ali Öztunç, Müslim Sarı, Gürsel Tekin ve Gürsel Erol.

ALİ ÖZTUNÇ ADAY

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Kulislerde CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağı konuşulan Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç’un yakın çevresi ile konuştum. CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu doğruladı. Ali Öztunç’un partide geçiş dönemini sağlayıp, bölünmeyi durdurup tekrar CHP çatısı altında birleştirmek için çaba harcayacağını, birleşmeyi sağlamak için aday olacağını söylediğini ifade ettiler.

TAŞLAR OYNADI

Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından önce kurultay talebine ne karşılık verecek? Aday olup olmayacağını açıklayacak mı? CHP’de taşlar yerinden oynadı, bir türlü de yerine oturmuyor.

FİRARİ FETÖ’CÜ YURTDIŞINA KAÇMAYA MI HAZIRLANIYORDU

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı teslim almaya giden FETÖ’cüler arasında yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra yakalandı. Şimdi Emniyet’te sorgusu devam ediyor. Bu da bize devletin bazen yarına bıraktığını ancak yanına bırakmadığını bir kez daha gösterdi. Bu operasyonda MİT ile Emniyet’in mükemmel işbirliğini görüyoruz. Tek devlet olunca bunlar başarılabilir. Ne demek istediğimi birkaç örnekle anlatayım. Öcalan’a Suriye’de Mercedes Operasyonu düzenlenecekti. Operasyonun devletin içinden sızdırıldığı ortaya çıktı. Haliyle başarılı olamadı.

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Devlet içinde paralel yapı kuran FETÖ, Karlov suikastı ve Suriye’de Rus uçağının düşürülmesiyle Türkiye’yi Rusya ile savaşa sokmak için tuzak kurmuştu. Erdoğan ve Putin’in liderliği sayesinde bu tuzağa düşülmedi.

O nedenle tek devlet ve devletin içindeki birimlerin uyumu çok önemli.

MENFEZ PAŞASI

15 Temmuz gecesi Marmaris’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ele geçirmek için giden timin içinde İzmir Çiğli’deki Üs Komutanlığı’nda FETÖ imamı olan “Paşa” lakaplı Başçavuş Zekeriye Kuzu vardı. Darbeden 11 gün sonra bir menfezde yakalandığı için “Menfez Paşası” lakabı takılmıştı.

Başçavuş Kuzu’ya neden paşa denildiğini merak ettiniz mi? Astsubay Başçavuş Zekeriye Kuzu, FETÖ imamı olduğu için paşalar ona selam duruyordu. Çünkü FETÖ yapılanmasında onların amiri ve imamıydı. Emirleri Genelkurmay’dan değil, başçavuş Kuzu’dan alıyorlardı.

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14 MART’TA TESPİT EDİLİYOR

Firari FETÖ’cü ve Burkay Karatepe, 10 yıl kaçtıktan sonra ilk olarak 14 Mart tarihinde Afyon’da MİT’in yüz tanıma sistemiyle yüzde 77 oranında tespit ediliyor. Bu tarihten sonra MİT ile Emniyet’in işbirliği içinde müthiş bir çalışma yapılıyor. Firari FETÖ’cü 4 ay boyunca tam 14 kez yüz tanıma sistemine takılıyor. Bir de nisan ayında Afyon’daki bir oteldeki toplantıda şüpheli bir şahıs tespit ediliyor. Başka kimlikle ve başkalarının üzerine kayıtlı GSM hatlarını kullandığı belirleniyor. Araştırma derinleştiriliyor. Bu süre zarfında Emniyet, FETÖ’cünün irtibatlarını ve kaldığı yeri araştırıyor. Aynı sokakta iki ayrı hücre evi takip ediliyor. Terörist üçüncü bir eve gidince operasyon yapılarak ele geçiriliyor. Canlı olarak yakalanması çok önemli. Çünkü vereceği bilgiler sürece ışık tutacak. Şimdi firari FETÖ’cünün irtibatta olduğu kişiler araştırılıyor. Saklanmasına yardımcı olan Özcan Atlı tutuklandı. Yeni gözaltılar olabilir.

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YURTDIŞINA KAÇMA HAZIRLIĞI

Burkay Karatepe saklandığı yerde 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve dövizle yakalandı. Çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi. Firari FETÖ’cü Emniyet’in operasyonu ile yakalanmasaydı yurtdışına kaçmak için hazırlık mı yapıyordu?