CHP’de kaos derinleşiyor bölünme hızlanıyor

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Özgür Özel dün “yeni nesil siyaset”ten söz etti. Siz onu yeni nesil siyasi parti olarak anlayın.

Sizi önce dün sabaha götürmek istiyorum. Ama aslında bir önceki geceye götürmem gerekiyor. Çünkü Özgür Özel ekibi, gece yarısından itibaren Meclis’teki grup salonuna yerleşmeye başladı. Geceyi grup salonunda geçiren milletvekilleri vardı. Sabah olduğunda ise Kılıçdaroğlu ekibi uykudan uyanmadan, onlar grup salonunu doldurmuşlardı.

Meclis’in Dikmen kapısına önce Özgür Özel taraftarları geldi. Sonra Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler. Meclis’in içinde gergin bir bekleyiş, Dikmen kapısında ise gerilim ve yer yer arbede vardı.

Meclis Başkanlığı çareyi ziyaretçi yasağı getirmekte buldu. Bu karar gerilimi kısmen düşürdü. Yoksa çok kötü olaylar çıkabilirdi.

ÖZGÜR ÖZEL Mİ KEREM KILIÇDAROĞLU MU

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Özgür Özel önce Meclis kapısındaki destekçilerine konuştu.

“Darbeyi bir kez daha şanlı Meclis’in önünden püskürttünüz” dedi. “Hain Kemal” sloganları atılması üzerine ise susturmadı. Tam aksine, “Öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum” dedi. Yani siz “Hain Kemal” diye slogan atmaya devam edin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem üzerinde mi daha çok hakkı var, yoksa Özgür Özel üzerinde mi derseniz tereddütsüz Özgür Özel derim. Kemal Kılıçdaroğlu oğlu Kerem’e mi en çok destek vermiştir, yoksa Özgür Özel’e mi diye sorarsanız şüphesiz Özgür Özel derim. Ama Özgür Özel, “Hain Kemal” diye slogan atanlara, “Benzerlerini hissediyorum” diye karşılık veriyor. Siyasette vefa yok.

SAĞDUYULU HAMLE

Gerilimin doruğa tırmandığı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Bu oyunu bozarım” çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkeze aldı. Kılıçdaroğlu sağduyulu davrandı. Olayların büyümesinin önüne geçti.

Böylece Meclis’teki grup savaşını ikinci kez Özgür Özel kazanmış oldu. Ali Mahir Başarır’ın “Buyurun Sayın Genel Başkanım” diye kürsüye davet ettiği Özgür Özel, “Burada konuşmayı bir zafer olarak görmüyorum” dedi. Ama zafer kazanmış bir havası vardı.

Ferdi Zeyrek’ten söz ederken duygulandı. Sesi titredi. Ama duygusal havayı attı. Savaş moduna geçti.

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YENİ NESİL SİYASET

“Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir” dedi. Geri dönülemez nokta ne? Bu, yeni parti kuracaklarının işaretiydi. Zaten az sonra baklayı ağzından çıkardı. “Biz, Türkiye’de yeni nesil siyaseti kuruyoruz” dedi.

Özgür Özel’den böylece yeni partiye yönelik güçlü bir işaret geldi.

KURULTAY KARTI

Kılıçdaroğlu hem pazartesi gecesi attığı tweet’te hem dün CHP Genel Merkezi’ndeki grup konuşmasında kurultay sürecini başlatacağını ilan etti. Özgür Özel ise “26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapılmalıdır” dedi. Böylece kurultay işi karşılıklı bir restleşme olmaktan çıktı. Çünkü Kılıçdaroğlu, 26 Temmuz’dan önce kurultaya gider mi? Gitmez.

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İHRAÇLAR GELİYOR

Özgür Özel, Meclis’teki kürsüden indi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki kürsüye çıktı. Yaşananlardan dolayı Kılıçdaroğlu daha da hırslanmıştı. “Arınacağız. Temiz siyaset yapacağız” diye söz başladı. “Kirli olanların işine son vereceğiz. Pavyon köşelerinde para alanlara güle güle diyeceğiz” diyerek ihraçların yolunu gösterdi. Kılıçdaroğlu, CHP’ye döndüğü ilk gün itiraflarda bulunmuştu. Özür dilemişti. “Hep iyi niyetli davrandım. Bu yüzden bazen suiistimal edildi” dedi. Artık iyi niyetli hareket eden Kılıçdaroğlu yok mesajını verdi.

HALK TV VE SÖZCÜ

Kılıçdaroğlu, CHP’ye yakın bir kanal olan Halk TV’yi hedef aldı. “Sahibi Londra’da olan bazı TV sahipleri var. Onlar para ile nasıl delege alınıp satılıyorsa TV kanalları da para ile alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim” dedi. Kılıçdaroğlu medya defterini açtı. Halk TV ile başladı. Hedefinde muhalif medya patronları var. Onların Londra bağlantılarına, FETÖ’cü Akın İpek’le ilişkilerine dikkat çekiyor.

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MURAT EMİR ÖNDER AKSAKAL’I SUÇLADI

Yeni parti arayışlarını sürdüren Özgür Özel ekibinin önde gelen isimlerinden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak’ı ziyaret ederek, DSP’yi almayı teklif ettiğini yazmıştım.

Murat Emir’le hem telefonla konuştuk hem de kendi cephesinden görüşmeyi anlattı.

Noktasına, virgülüne dokunmadan yayımlıyorum:

“DSP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’ı kendi ofisinde ziyaret ettim. Bir çay içme süresince sohbet ettik. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum başta olmak üzere, partimize yapılan darbe girişimi doğal olarak sohbetin bir parçası oldu. Ben içerik olarak partimizde sonuna kadar mücadele edeceğimizi, bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğimizi, partimizin kayyumla yönetilmesini ve saray tarafından kontrol edilmesini kabul etmeyeceğimizi ifade ettim. Elbette ki önümüzdeki süreçte bu kumpası kuranların çok daha ileri gidebileceklerini öngördüğümüz birçok seçeneğinde zamanı geldikçe değerlendirileceğini ifade ettim. Benim DSP’yi teslim almak gibi önerim olmadığı gibi, böyle bir öneri yakışıksız da olurdu. Ancak elbette ki önümüzdeki süreçte her türlü seçeneğin gündeme gelebileceğini de öngörmek hiçbirimiz açısından zor değil. İki kişi arasında yapılan özel bir sohbetin böylesine çarpıtılarak kamuoyu gündemine getirilmesi yakışıksız olmuştur. İki siyasetçi kendi arasında birçok konuyu konuşabilir, ama bu özel konuşmanın hem de çarpıtılarak yansıtılması anlıyorum ki maksatlı yapılmış. Sayın Önder Aksakal hiç yapılmamış bir öneriyi, kamuoyunun gündemine taşıyarak anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı’na bağlılığını göstermeye çalışmış.”