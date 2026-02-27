CHP’de ihraçlara karşı isyan büyüyor

Haberin Devamı

“Arınma” başlığını taşıyan bildiride ne deniliyordu?

- Partimiz hiçbir döneminde olmadığı kadar ciddi töhmet ve şaibe iddiaları ile karşı karşıyadır. Partimiz bu iddiaları üzerinde taşımamalı, bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır.

- Adı yolsuzluk iddiaları ile anılan parti üyelerinin, aklanana kadar üyelikleri askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar ayıklanmalıdır. -Partimizin değerleri ile örtüşmeyen, troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları eliyle önceki genel başkanlarımıza ve yöneticilerimize hakaretleri organize eden yapılar CHP içerisinde barındırılmamalıdır.

Peki bu bildiride yanlış olan ne?

CHP bir süredir rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla mahkemelerde yargılanmıyor mu?

Para kuleleri, bavullarla taşınan paralar, baklava kutusu içinde verilen Euro dolu rüşvetler, Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet verilen paraların dekontları ortaya çıkmadı mı? CHP kurultayında pavyon köşelerinde dağıtılan paraları alanlar, aldık diye itiraf etmedi mi?

Haberin Devamı

RÜŞVETİ İTİRAF ETTİLER

Ekrem İmamoğlu’nun en yakın adamları olan Ertan Yıldız, Adem Soytekin verilen rüşvetleri, alınan paraları itiraf etmediler mi? Hüseyin Gülibrahimoğlu’nun özel jetindeki uyuşturucu ve seks partileri, Kıbrıs’a kumar oynamaya gitmeleri ortaya çıkmadı mı? İstanbul’un en lüks otellerinde kameralar bantla kapatılıp, VIP odalarda özel buluşmalar yapıldığı ortaya çıkmadı mı?

CHP’nin gerçek sahibi olan, ömrünü CHP’ye vermiş olan 30 eski ilçe başkanı ne yapmış? Yolsuzluk yapmamış, hırsızlık yapmamış, rüşvet almamış, rüşvet vermemiş. Sadece bu kirli ilişkilerin içine girenlerin partiyi kirlettiği kanaatine varmış. CHP, bu pisliklerden arınsın diye bir bildiri yayımlamış.

Peki bu durum karşısında CHP yönetimi ne yaptı? CHP’de arınma isteyen 30 eski ilçe başkanını ihraç ettiler. Ama rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenlerin CHP üyeliği ise devam ediyor. Buna Özgür Özel adaletinle bin yaşa derler.

FIKRA DEĞİL

Fıkra değil gerçek. CHP’de arınma isteyenleri ihraç eden Yüksek Disiplin Kurulu’nun Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında ise yolsuzluk iddialarıyla düzenlenmiş fezlekeler var. Tuz korkmuş. Kimi kime şikâyet edeceksin?

Haberin Devamı

CHP’de birileri ihraç edilecekse yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış olanlar, CHP’nin yolsuzluklardan dolayı mahkeme kapılarında yargılanmasına neden olanların ihraç edilmesi gerekiyor. CHP’de arınma isteyenlerin değil.

Özgür Özel artık bu saatten sonra yolsuzluk suçlamasında bulunamaz. Eğer bulunursa adama derler ki, sen yolsuzluktan şikâyet edenleri partiden ihraç ettin, yolsuzluk yapanları ise partide en üst makamlara taşıdın.

MİLLETVEKİLLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

CHP yönetiminin ihraç kararları tepkileri de beraberinde getirdi. CHP milletvekilleri Engin Altay, Faik Öztrak, Gürsel Erol, Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat ve Sevda Erdan Kılıç sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ihraç kararına tepki gösterdiler.

Haberin Devamı

CHP’nin etkili isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı, “İlçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir”diye çıkış yaptı.

İhraçların meydana getirdiği dalga büyüyor. CHP’de tepki sadece ihraç kararlarına değil. Partide arınma isteyenlerin ihraç edilip, partiyi kirletenlerin ise el üstünde tutulmasına isyan ediyorlar.

Bu siyasi bir isyan değil. Bu yolsuzlukları savunup, yolsuzluklara karşı çıkanları ihraç eden zihniyete karşı vicdanların isyanı demektir.

RUTKAY AZİZ’İN ADALETİ

Ünlü sanatçı Rutkay Aziz, iktidarı eleştirirken, “12 Mart’ta da 12 Eylül’de de adalet vardı” demiş.

Haberin Devamı

Rutkay Aziz iktidarı eleştirebilir. Yanlışlarına işaret edebilir. Buna saygı duyarım. Ama Türkiye’nin en karanlık dönemleri olan 12 Eylül ve 12 Mart’ta adalet vardı dedi mi ona itiraz ederim. Çünkü bu değerlendirme 12 Eylül ve 12 Mart’ın idamlarını aklamak olur. Darbe döneminin işkencelerine adalet kisvesi giydirmek olur.

Kenan Evren’in yargılandığı 12 Eylül davalarını izledim. Kenan Evren, “Adalet olsun diye bir sağdan astık, bir soldan astık” demişti.

12 Eylül adaletinde 50 gencimizi astılar. Binlerce gencimiz ise işkencelerde sakat kaldı.

12 Mart’ta ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam ettiler.

Ziverbey Köşkü’nde solcu aydınlara işkenceler yaptılar.

Haberin Devamı

Dönemin kudretli komutanlarından Turgut Sunalp, “Bizde ne delikanlılar var copa gerek yok” demişti.

Rutkay Aziz’in adaleti işte böyleydi.

ÖCALAN’DAN SİLAHLARA VEDA ÇAĞRISI

Öcalan ilk çağrısını bundan 1 yıl önce yapmıştı. 27 Şubat’ın ikinci yılında Öcalan’dan yeni bir çağrı var. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı heyetinin açıklayacağı çağrıda Öcalan’ın, “Birinci dönem bitti. Şimdi ikinci dönem başlıyor” demesi bekleniyor.

Öcalan’ın açıklamasında silahlara veda ve demokratikleşmenin üzerinde durması bekleniyor.

Öcalan’ın mektubunda 1 yıl içerisinde önemli mesafe alındığını belirterek demokratik hukukun gereğine dikkat çekeceği ifade ediliyor.

1- Öcalan, bu süreçte MHP Lideri Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi PKK’ya hâkim olduğunu gösterdi.

2- Öcalan’ın çağrısıyla PKK silah bırakma kararı aldı. Örgüt, Türkiye’den çekildi. En zorlu süreç Suriye’de yaşandı. SDG sonunda Suriye’ye entegre olmayı kabul etti.

3- Şimdi sırada yasal düzenlemelerin yapılması var. Geçici ve süreli bir yasal düzenlemeden söz ediliyor. Terör eylemlerine katılanlar cezalarını çekecek, PKK’ya katıldığı halde terör eylemlerine katılmayanlar için entegrasyon sistemi devreye girecek. Silah bırakanların 5 yıl süreyle izlenmesi gibi düzenlemeler yapılacak.

4- Yeni süreç PKK’nın tasfiyesi ve entegrasyon süreci olacak. Yeni süreçte DEM Parti’nin rolü ön plana çıkacak.

LİDER KADRO

5- En önemli sorun olarak Kandil’deki yönetim kadrosu gözüküyor. Sayıları 20-30 civarında olan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat gibi üst düzey yöneticilerin ne olacağı sorusu büyük önem arz ediyor. Bunların Türkiye’ye gelmesi söz konusu değil. Devlet de Öcalan da bu konuda çalışma yapıyor.