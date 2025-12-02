CHP’de dengeler nasıl oluştu... Kazananlar kaybedenler listesi

Haberin Devamı

Böylece CHP delegesi, Özgür Özel’e dikensiz bir gül bahçesi teslim etti. Özgür Özel, kurultaya tek aday olarak girdi. Rekor bir oyla seçildi. Parti Meclisi listesi firesiz kabul edildi. CHP delegesi, Özgür Özel’e başarılı olması için her türlü desteği verdi. Özgür Özel’in artık başarılı olmak için en ufak bir mazereti kalmadı. CHP’yi iktidara taşıması için ne istediyse elde etti.

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU’NU GEÇTİ

Özgür Özel, “Bu muhalefetteki son kurultayımız” demişti. Önümüzdeki kurultayı iple çekeceğim.

Özgür Özel’in seçildiği kurultayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Parti yönetimini de İmamoğlu dizayn etti. Ama Özgür Özel’e de bir alan açılmıştı. CHP’deki denge yüzde 60 Ekrem İmamoğlu, yüzde 40 Özgür Özel şeklinde oluşmuştu. Ekrem İmamoğlu tutuklandığı andan itibaren farklı bir Özgür Özel ortaya çıktı. CHP’ye damgasını vurdu. Zaman içinde CHP’yi dönüştürmeyi başardı. CHP’de çift başlılık devam etmesine rağmen Özgür Özel bir adım öne geçti. CHP’deki denge Özgür Özel yüzde 51, Ekrem İmamoğlu yüzde 49 oranında değişti.

KILIÇDAROĞLU İÇİN ÖZELEŞTİRİ ZAMANI

Bu kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP üzerindeki etkisi sıfırlanmış oldu. Diyeceksiniz ki milletvekilleri arasında hâlâ gücü var. Evet doğru. Ama ilk başta 70-75 milletvekilinin Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ettiği söyleniyordu. Bu sayı geriledi. Kılıçdaroğlu’nun parti içi muhalefette bir türlü istikrarlı bir çizgi oluşturamaması ve bir güç merkezi olamaması nedeniyle bu sayı eridikçe eridi. En son 17’ye kadar düştü.

NEREDE YANLIŞ YAPTI

Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlere karşı çıkıyorum. Linç edilmesine tepki gösteriyorum. Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluklar karşısındaki tavrını ilkeli buluyorum. CHP ile yolsuzluklar arasına mesafe konulması yaklaşımını sağlıklı buluyorum. Arınma çağrısının yerinde olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’ndan arınma mesajının ise siyasi vefasızlık örneği olduğuna inanıyorum. Ama bu, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrıldığı günden bu yana izlediği parti içi muhalefet stratejisinin doğru olduğu anlamına gelmez. 13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapmış biri olarak Kılıçdaroğlu’nun da başını iki elinin arasına alıp düşünmesinin vakti gelmedi mi? Kılıçdaroğlu’nun ‘Ben nerede yanlış yaptım’ diye özeleştiri yapmasına ihtiyaç yok mu?

MUHARREM İNCE NE OLDU

Muharrem İnce, partisini geride bırakıp CHP’ye geldi. O istedi ki yine eski günlerde olduğu gibi esip gürlesin. Ama bir parça geriye itildi. Bundan dolayı da huzursuz olduğu haberleri geliyordu. Belki kurultayda Parti Meclisi’ne alınır, böylece onore edilmiş olur diye düşünülüyordu.

LİNÇ EDİLMİŞTİ

Ancak o da olmadı. Belki seçimlerde Yalova’dan milletvekilliği şansını zorlayabilir ama Muharrem İnce, CHP’de kayboldu gitti.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman kendi ifadesiyle CHP Genel Merkezi’nden yürütülen ahlaksız bir kampanya ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilmek zorunda bırakılmıştı. Siyasi hayatının en ağır hakaretlerine maruz kalmış, en iğrenç kampanyaların hedefi olmuştu. Ama o bunları bir çırpıda silip partisini yüzüstü bırakıp, koşa koşa CHP’ye gitti. Belki hak etti, belki etmedi ama sonuç itibarıyla böyle bir muamele ile karşılaştı. Siyaset böyle. Her zaman zarlar hep yek gelmiyor.

ALİ MAHİR BAŞARIR GAZETECİYİ HEDEF GÖSTERDİ

GDH Muhabiri Sema Kızılarslan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a tahsis edilen Meclis plakalı ve çakarlı aracın işinsanı Mehmet Hazım Giray tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. Başarılı bir habercilik yaptı. Bu durum karşısında Ali Mahir Başarır’ın en azından bu mahcubiyet duyması beklenirdi. Özür dilemesi gerekirdi. Ama o ne yaptı? Başarır, işinsanındaki aracın çocuklarını okula bıraktığını söyledi. Bu bilgi doğru çıkmadı. İşinsanındaki aracın okulların kapalı olduğu temmuz-ağustos ayı arasında İstanbul ile Ankara arasında mekik dokuduğu ortaya çıktı. Yani GDH’nin haberi doğru çıktı. Ayrıca Ali Mahir Başarır’ın bu işinsanının otelinde tatil yaptığı tespit edildi. Hadi özür dilemesini geçtim Ali Mahir Başarır’ın bu ilişkiyi izah etmesi gerekmez miydi? “Gazetecilik suç değildir” diye adliye kapılarında eylem yapan, CHP’ye yakın gazetecilerin duruşmalarına girip basın özgürlüğü üzerine nutuklar çeken Ali Mahir Başarır ne yaptı?

GÖZALTINA ALINSIN DEDİ

Uğur Dündar’ın yayınına çıkıp haberi yapan gazeteci Sema Kızılarslan’ın gözaltına alınmasını istedi. Bir TV kanalında, ünlü bir gazetecinin karşısında genç bir gazetecinin gözaltına alınmasını savundu. Hani gazetecilik suç değildi? Hani yaptığı haberden dolayı gazeteciler yargılanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı?

Muhalefetteyken gazetecilerin gözaltına alınmasını isteyen Ali Mahir Başarır, CHP iktidarda olsa gazetecileri bir emirle gözaltına aldırır, ikinci bir emirle tutuklatırdı.

Kahraman Türk ordusuna “Türk Ordusu satılmış” diyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de olacak” diye tehdit eden Ali Mahir Başarır’dan başka ne beklenir ki? Eğer CHP ezkaza iktidar olsun siz Ali Mahir Başarır’ı o zaman görün.