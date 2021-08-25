CHP’de cumhurbaşkanlığı rekabeti büyüyor

Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. İngiliz basınının Afganlı mülteciler için Türkiye’de ve Pakistan’da toplama merkezleri kurulacağı haberinin yalan olduğu 24 saat içinde ortaya çıktı.

Haberi yapan BBC Türkçe özür dileyip haberini çekti. Peki yalan haber üzerine açıklama yapan muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ne yapacak? Onlar da özür dileyip, iddialarını geri alacaklar mı?

TÜRKİYE MÜLTECİ DEPOSU DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki, “Türkiye yol geçen hanı değildir” dememiş, sanki “Türkiye Avrupa’nın mülteci ambarı değildir” çıkışını yapmamış gibi İngiltere’nin önemli gazeteleri Guardian, Mail on Sunday ve BBC Türkçe, Türkiye ve Pakistan’ın mülteci merkezi olarak görüldüğünü yazdı. Ortalığı karıştıran iddia İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın, Mail on Sunday için Afganistan’la ilgili olarak yazdığı makaleyle ilgili haberlerinde yer aldı.

İNGİLİZ OYUNU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da dikkat çektiği gibi Wallace’ın makalesinde “Türkiye” ibaresi yer almıyor. Wallace’ın yazısının tamamının Türkçe çevirisini de istedim. “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlılar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diyor. Türkiye konusunda bir ima bile yok. Ama İngiliz basınında yer alan haberde, “İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkezler kurmayı düşünüyor” deniliyor. BBC Türkçe de bunu bakana atfen haber yapınca, bizim muhalefet mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Oysa Wallace’ın makalesinin metnine dikkat etseler, yalan haber üzerinden ülkelerini töhmet altında bırakmazlardı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER’İN TEPKİSİ

Makale yayınlanır yayınlanmaz Kılıçdaroğlu ve Akşener, “Erdoğan söz verdi Türkiye ve Pakistan’da mülteci merkezi kurulacak” diye harekete geçtiler. Biliyorsunuz daha önce de “Afgan mülteciler için Erdoğan, Biden’la anlaştı” demişlerdi. Türkiye açıklama yapmış, inanmamış, ta ki ABD’den yalanlama gelince ikna olmuşlardı.

Dışişleri Bakanlığı,