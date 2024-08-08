CHP’de cumhurbaşkanı adaylığında kim önde?

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Paris Olimpiyatları’nı izlemek üzere Fransa’ya gidiyordu. Ayaküstü sohbet ettik. Bir yanına Mansur Yavaş’ı diğer yanına Ekrem İmamoğlu’nu alıp, ‘Filenin Sultanları’nın maçını izleyeceğini söyledi. “Üçlü görüntü vereceğiz. Akşam da iki başkanı yemeğe davet edeceğim” dedi.

‘Filenin Sultanları’nın zorlu bir mücadelenin ardından Çin’i yendikleri maçtaki görüntüleri medyaya yansıdı. Özgür Özel, Ekrem İmamoğu solunda, Mansur Yavaş sağında maçı izliyorlar. Heyecandan yerlerinde duramıyorlar. Özellikle Dilek İmamoğlu’nun gözyaşları içinde “Kızlar başardı” demesi etkileyiciydi.

İster ‘imaj çalışması’ deyin, ister ‘dünya yanarken, bunlar olimpiyatlarda eğleniyorlar’ diye düşünün bence başarılı bir iş çıkarmışlar. Çok iyi bir PR çalışmasıydı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN MESAJI

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Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun arasının açık olduğu konuşuluyordu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte verdikleri üçlü görüntüye işaret ederek, “Biz evvel ezel beraberiz. Bundan sonra da hep beraber olacağız” diyor.

Sadece bu fotoğraf üzerinden “muhteşem üçlü” yorumunu yapmak mümkün değil, ama henüz bu aşamada bir kriz yaşandığı yorumunu yapmak için de erken olur.

İKİSİ DE İDDİALI

Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da cumhurbaşkanı adaylığı için iddialı iki isim. Demirel’in dediği gibi, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iticeği bir makam değil”. Cumhurbaşkanlığı uğruna darbeler yapıldı, partiler bölündü. Çok sancılı bir süreç.

Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı yarışının erken başlamasının partiyi sıkıntıya sokacağını biliyor. O nedenle bu tartışmayı ötelemeye ve birlik, beraberlik görüntüsü vermeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı olarak partiyi bir arada tutmaya gayret etmesi kadar normal bir şey olamaz.

‘OĞLUM GİBİ’

Biz bunu Kemal Kılıçdaroğlu örneğinde çok gördük. Ekrem İmamoğlu için “Baba oğul gibiyiz” demişti. Seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu’nu devirmek için ilk harekete geçen Ekrem İmamoğlu oldu. Kılıçdaroğlu, “Sırtımda hançerlerle dolaştım” demek zorunda kaldı. 6’lı Masa sürecinde bunun birçok örneği yaşandı. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduğunda gözyaşları ile uğurlayan Özgür Özel’di. Kurultayda Kılıçdaroğlu’nu devirdi.

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Siyasette bunlar hoş sözler ama boş sözler. Cumhurbaşkanlığı, CHP Genel Başkanlığı gibi makamlar evladı babaya düşman eder. Osmanlı’daki taht kavgaları ne için yaşandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM

Cumhurbaşkanlığı macunu tüpten çıktı artık tekrar tüpe girmez. Mansur Yavaş, Olimpiyat oyunlarını izlemek üzere Paris’e giderken, uçakta gazeteci Sinan Burhan’ın, “Partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?” sorusuna, “Elbette bu yükün altına girerim. Cumhurbaşkanı adayı olurum” diye yanıt veriyor. Yerel seçimlerdeki başarı nedeniyle CHP’nin kazanma umudu arttı. CHP kimi aday gösterirse onun şansı artacak.

MÜCADELE BAŞLADI

Henüz sürecin başındayız. Ama İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi için pozisyon almaya başladılar.

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1 Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi başlamış durumda.

ARTILARI, EKSİLERİ

2 Ekrem İmamoğlu, CHP içinde güçlü. Mansur Yavaş’ın ise kamuoyu desteği fazla.

3 Ekrem İmamoğlu küreselcilerin adayı, Mansur Yavaş yerli ve milli unsurların adayı gibi bir profil çiziyorlar.

ÜÇÜNCÜ İSİM

4 İki yumurta çarpışırsa biri kırılır ama diğeri çatlar derler. Bu durumda aradan üçüncü bir isim sıyrılır mı?

5 İmamoğlu ve Yavaş mücadelesi partiyi bölecek bir noktaya ulaşırsa Özgür Özel aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı olur mu?

KÜRESELCİ, MİLLİCİ

6 Ankara kulislerinde dillendirilmeye başlayan bir formülden söz edeceğim. Ekrem İmamoğlu, parti içindeki gücünü kullanarak CHP’nin adayı olursa, Mansur Yavaş merkez sağın adayı olarak çıkabilir mi?

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Bu süreç sancılı ama bir o kadar da değişken. Ama kıran kırana bir mücadeleye tanık olacağımız bir gerçek.

EYLÜL KURULTAYI

6-9 Eylül tarihleri arasındaki tüzük kurultayında Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu güçlerini tartacaklar. Ama kadın kolları seçiminden sonra Kılıçdaroğlu’nun imza toplayıp seçimli kurultay için harekete geçmesi beklenmiyor. Çünkü kadın kollarının seçiminde Özgür Özel’in adayı Asu Kaya, Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Aylin Nazlıaka’yı hezimete uğrattı. Kılıçdaroğlu hesaplarını yeniden gözden geçirecek demektir.

İMAMOĞLU NE YAPACAK?

CHP’deki kavga Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine paralel olarak şekillenecek. Eğer yasağının onanması gibi bir tehlike sezerse İmamoğlu, CHP’nin başına geçmek için harekete geçer. Yoksa parti içindeki gücünü koruyarak 2028’de cumhurbaşkanı adaylığını garantiye almaya çalışır.

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Paris Olimpiyatları yakında bitecek ama CHP Olimpiyatları henüz başlamadı.

Bakalım sırıklı atlamada kim önde olacak, gülle atmada birinciliği kim kapacak?

İSRAİL’E VURDU SES NAMIK TAN’DAN GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in katliamlarına tepki gösterip, “Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil” dedi. Hakan Fidan’ın bu sözlerine tepki nereden geldi? İsrail’den mi? ABD’den mi? Hayır.

‘MAVİ VATAN’A MASAL DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’dan geldi. Namık Tan daha önce de ‘Mavi Vatan masalı’ diyerek Yunanlıların alkışlarını almıştı. Bu çıkışıyla da Gazze’de binlerce Filistinliyi katleden Netanyahu tarafından alkışlanmayı hak etti.

IRAK-SURİYE TEZKERESİNE KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu döneminde CHP, Irak-Suriye tezkeresine HDP ile birlikte hayır oyu verdiğinde de kürsüde tezkereye karşı konuşma yapan Namık Tan’dı.

Daha önce İsrail ve ABD Büyükelçiliği yapan Namık Tan’ın, Amerikan ve İsrail tezlerine bu kadar sıkı sıkıya bağlı olması karşısında insan, ‘Acaba Tel Aviv ve Washington’da Türkiye Büyükelçisi miydi yoksa onların içimizdeki temsilcisi miydi’ diye düşünmeden edemiyor.

NETANYAHU’YU ALKIŞLAR MIYDI?

Netanyahu, Amerikan Kongresinde konuşurken Namık Tan da orada olsaydı ayakta alkışlar mıydı acaba?

Hakan Fidan, İsrail’e vururken ses neden Namık Tan’dan çıkıyor? CHP bu konuda Namık Tan gibi mi düşünüyor?