CHP’de bu kez de kurultay krizi kapıda

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Sorunlu boşanma sürecini andıran gelişmeler yaşanıyor. Partilerin bölünme süreçlerinde buna çok tanıklık ettik. Benzer süreç CHP’de yaşanıyor. İki haftadır CHP grubunda kim konuşacak tartışması yaşanıyordu. İki hafta Özgür Özel konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atmasaydı geçen hafta çok tatsız olayların yaşanması kaçınılmazdı.

GRUP TOPLANTISI YAPILMAYACAK

Bu hafta da salı günü CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak Özgür Özel mi sorusu gündemdeydi. Önce CHP Genel Merkezi’ne sordum. Grup toplantısı yapmak için Meclis Başkanlığı’na bir başvuruda bulunulmadığı söylendi. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e döndüm. Murat Emir, Meclis’teki basın toplantısına girmek üzereydi. Basın toplantısında da açıkladı. Sonra tekrar telefonda da konuştuk. Murat Emir, Özgür Özel’in de bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıkladı. Ayrıca, “CHP Genel Merkezi’nin grup toplantısı yapmama kararını memnuniyetle karşıladık” diye konuştu.

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Murat Emir bunun bir yumuşama işareti olmadığının altını çizdi.

Böylece bu hafta salı günü CHP grubunda kim konuşacak tartışması ortadan kalkmış oldu. Grup gerilimi yaşanmayacak.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ

Ama başka bir kriz kapıda. Özgür Özel ekibi yarın olağanüstü kurultay girişiminde bulunacak. Murat Emir, olağanüstü kurultay için topladıkları 900 civarındaki imzayı yarın genel merkeze teslim edeceklerini açıkladı. Tedbir kararı nedeniyle İstanbul delegeleri buna dahil edilmedi. Peki Özgür Özel, kurultay talebinde başarılı olacak mı? Hayır. Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay’daki temyiz başvurusunu gerekçe göstererek kurultay talebini reddedecek. Özgür Özelciler bunun üzerine yargıya başvuruda bulunacaklar. Tüm bunlar yeni kurulacak parti için mağduriyet oluşturma çabaları.

Ve çok ilginç bir gelişme bizi bekliyor.

Özgür Özel’in kurmaylarından Bülent Tezcan, mahkemeden ayrıca CHP yönetimine çağrı heyetinin atanmasını talep edeceklerini açıklamıştı. Madem çağrı heyeti talep edecektiniz o zaman Gürsel Tekin, İstanbul İl yönetimine çağrı heyeti olarak atandığında niye kayyum ilan ettiniz? Siz, şimdi CHP’nin başına kayyum atanmasını mı isteyeceksiniz?

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TEMYİZ HAMLESİ YANLIŞTI

Yargıtay’a temyiz başvurusunu mutlak butlan kararı çıktığı dakikalarda Özgür Özel ekibi yaptı. Kılıçdaroğlu bunu geri çekti. Özgür Özel’le birlikte hareket eden CHP Genel Merkezi’nin avukatlarını azletti. Bunun üzerine Özgür Özel adına Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunuldu. Özgür Özel, mutlak butlan kararının mağduru olduğu için temyiz başvuruları kabul edilip işleme konuldu. Oysa Ömer Faruk Eminağaoğlu, Özgür Özel ekibini temyiz başvurusu yapmamaları konusunda uyarmıştı. “Temyiz sonuçlanana kadar Kılıçdaroğlu, koltukta oturmaya devam eder” demişti.

Dinlemediler.

Yoksa mutlak butlan kararının çıktığı 21 Mayıs’tan 15 gün sonra karar yürürlüğe girecekti. Böylece Kılıçdaroğlu’nun, Yargıtay’da temyiz başvurusu sonuçlanmadan olağanüstü kurultaya gidilemez gerekçesi kalmazdı.

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Kendi elleriyle kendilerini bağlamış oldular.

SİYASETTE ALİ MAHİR BAŞARIR PROFİLİ

“Dualarımız sizinle, siz bir vatanseversiniz!

Sizi bütün dünya alkışlıyor. Bütün kalbimiz sizinle

Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu!”

Kılıçdaroğlu’na bu övgüleri dizen Ali Mahir Başarır.

Aynı Ali Mahir Başarır şimdi ne diyor?

Kılıçdaroğlu milletvekili listelerini hazırlarken, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayıyken vatanseverdi, milletin umuduydu, bütün dünya onu alkışlıyordu.

Kılıçdaroğlu ne zaman partinin başına yeniden döndü, ne zaman ki Ali Mahir Başarır’ı ihraç etmek için düğmeye bastı, o zaman “Allah onun belasını versin” diye beddua etmeye başladı,

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Kılıçdaroğlu için yıllar önce “Bu aday çok yalan söylüyor” dediğini anlattı.

Kılıçdaroğlu’nu “Proje adam” ilan etti. Kasetle geldiğini söyledi.

Ali Mahir Başarır’ın anlattığına göre Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir adam?

Aslında bu soru yersiz. Bu soru çok yanlış.

Tam tersine bu Ali Mahir Başarır nasıl bir adam diye sormak lazım.

Kılıçdaroğlu güçlüyken, milletvekili listelerini yazarken önünde yaka ilikleyip kapı kulu olup, Kılıçdaroğlu ile ters düşünce arkasından atıp tutan bir adamın adıdır Ali Mahir Başarır.

Aslında siyasette bu tür tipler çok.

Özgür Bey dikkat et. Ali Mahir Başarır yarın seninle de ters düşerse aynı şeyleri sana da söyler.