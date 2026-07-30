CHP’de 4 genel başkan adayı var

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Ancak CHP’de taşlar henüz yerine oturmadı.

CHP’nin ilk grup toplantısında Gürsel Erol ile Faik Öztrak yarıştı.

Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Faik Öztrak ancak ikinci turda seçilebildi.

Gürsel Erol, Kılıçdaroğlu’na partiyi 4 ay içinde kurultaya götürmesi ve aday olmaması çağrısı yaptı. Hatta CHP’den istifa edip bağımsız kalma sinyali verdi.

Gürsel Erol yalnız değil. Ali Öztunç ve Engin Altay’la birlikte hareket ediyor.

DEKLARASYON YAYIMLAYACAKLAR

Önümüzdeki hafta Ali Öztunç, Engin Altay, Gürsel Erol ve Nermin Yıldırım Kara’nın öncülük ettiği bir grup milletvekili bir deklarasyon yayımlayacak.

Deklarasyonda en kısa sürede kurultayın toplanması talebinde bulunacaklar.

Hatırlarsanız bu isimler önce CHP’nin bölünmemesi için uğraşmışlardı. Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokumuştu. Ancak onların çabası yeterli olmadı, CHP bölündü. Onlar, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak için baba ocağı olan CHP’de kaldılar. Ancak bugün itibarıyla CHP’de hiçbir şeyin değişmediği, eski tas eski hamam durumunun devam ettiği kanaatine ulaştılar. O yüzden kurultayın acilen toplanması için deklarasyon yayımlamak için kolları sıvadılar. Deklarasyon önümüzdeki hafta yayımlanacak. Bakalım kaç milletvekilinin imzasını taşıyacak. Bu, bize CHP içindeki durum hakkında bilgi verecek.

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CHP’de Kılıçdaroğlu’nun kemik ekibi 23-24 milletvekilinden oluşuyor. Diğerlerinin bir gözü Yeni Parti’de diğer gözü CHP kurultayında olacak.

Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde partiyi kurultaya götüreceği gibi bir hava yok. Öncelikle Yargıtay’daki mutlak butlan kararı beklenecek. Karar bozulursa siyaset altüst olacak. Özgür Özel’e CHP’ye dönüş yolu açılacak. Yargıtay kararı onarsa Kılıçdaroğlu devam edecek. O zaman kurultay takvimi ilan edilecek. Bunun da en erken 6-7 ayı bulması bekleniyor.



KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI



Bu arada Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı net değil. Yeni bir ismi de işaret edebilir, kendisi de aday olabilir.

CHP bölündü. İçinden Yeni Parti çıktı. 91 milletvekili Özgür Özel’le birlikte gitti. 44 milletvekili kaldı. Ama onların bir kısmının da geleceğe dönük hesapları var. Bu siyasette normaldir ama bir durum tespiti için söylemek durumundayım.

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İSTİFA TEHDİDİ

CHP’de kalanların bir kısmının gözü Kılıçdaroğlu’nun koltuğunda. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki kurultayda aday olmamasını istiyorlar. Yeni bir isim CHP’nin başına geçerse Yeni Parti’nin rüzgârının kesileceğini ve CHP’nin yeni bir rüzgâr estireceğini savunuyorlar. Bu arada Kılıçdaroğlu’nu da istifalarla sıkıştırmaya çalışıyorlar. CHP’den 5 milletvekili daha istifa edecek, CHP’den istifa edecek milletvekili sayısı 10’a çıkabilir şeklindeki haberlerle Kılıçdaroğlu’na mesaj gönderiyorlar. Hatta Kılıçdaroğlu’nu istifalarla tehdit ediyorlar. Doğrudur, CHP’den yeni istifalar olabilir. Ama 91 milletvekili kaybettikten sonra Kılıçdaroğlu’nun 5-10 milletvekilinin istifasına üzüleceğini zannetmiyorum.

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4 GENEL BAŞKAN ADAYI

CHP’de bir süre daha suların durulmayacağı anlaşılıyor. Çünkü partide şu anda 4 genel başkan adayından söz ediliyor.

Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Erol, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce genel başkan adayları olarak gösteriliyor. Tabii kurultay süreci başlayınca bu isimlerden çekilenler de olabilir, yeni sürpriz isimler ortaya çıkabilir. Kılıçdaroğlu aday olmazsa bir ismi de işaret edebilir.

Her ne kadar bölünse de CHP öyle kolay bırakılıp terk edilecek parti değil. CHP tarihinde şimdiye kadar ayrılanlar kaybetti, sonunda CHP kazandı.



CHP’YE FİGÜRAN OPERASYONUNU KİM ÇEKTİ



CHP bölünmüş. 91 milletvekili ayrılıp Yeni Parti’yi kurmuş. CHP ilk kez ana muhalefet partisi konumundan düşmüş. CHP üyeliğinden istifalar ise yağmur gibi yağıyor.

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Tam bu sırada CHP’nin aleyhine esen rüzgârı tersine çevirmek için, ‘bakın CHP’de sadece istifalar yaşanmıyor, tam aksine kitleler halinde insanlar CHP’ye üye olmak için geliyor, CHP’ye üye olmak isteyenler spor salonlarına sığmıyor, Kılıçdaroğlu yeni katılanlara parti rozetini takıyor’ havasını vermek için İstanbul’da bir toplantı düzenlenmiş.

ALGI TERSİNE DÖNECEKTİ

CHP eriyor. CHP’liler akın akın Yeni Parti’ye gidiyor algısını tersine çevirmek için bir organizasyon yapılmış. Bu organizasyon başarılı olsa kamuoyuna, ‘CHP istifalarla sarsılmıyor, tam aksine yeni katılanlarla kan tazeliyor, bak CHP bitti diyorlardı ama bitmemiş’ havası verilecekti.

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CHP eriyor algısı tersine çevrilecekti.

FİGÜRAN OPERASYONU

Ama ne oluyor? Rozet takılanların CHP’ye gönül veren kişiler olmadığı filmlere, TV programlarına figüran götüren cast ajansından kiralanan figüranlar olduğu ortaya çıkıyor. Birgün Gazetesi’nin muhabiri Ebru Çelik, cast ajansına kendini figüran olarak yazdırıp aralarına sızıyor ve haberi patlatıyor.

CNN TÜRK canlı yayınında cast ajansının sahibi ve ajanstan destek isteyen şahsı dinledim.

Figüranlara gönderdikleri WhatsApp mesajlarını kabul ediyorlar. Kişi başına 950 TL vermeyi vaat ettiklerini söylüyorlar. Programa katılanların bir kısmına ödeme yaptıklarını itiraf ediyorlar. Bu durumda ne yapmalarını beklerdiniz?

Biz bir çuval inciri berbat ettik. CHP’nin organizasyonunu mahvettik. Kılıçdaroğlu’na en büyük darbeyi vurduk. Bundan dolayı özür dileriz demelerini beklerdiniz değil mi? Ama onlar tam aksine üste çıkmaya çalıştılar. İtibar suikastına maruz kaldıklarını savundular. CHP’ye operasyon çekildiğini iddia ettiler. Pes doğrusu.

BUNDAN DAHA İYİ OPERASYON OLMAZ

Tam da CHP’nin bölündüğü, herkesin CHP’yi terk ettiği izleniminin doğduğu bir sırada CHP’ye yeni katılımların olduğu toplantıya figüran göndermek demek, Kılıçdaroğlu’na en büyük darbeyi vurmak demektir.

Eğer CHP’ye bir operasyon çekildiyse bundan daha iyi bir operasyon olmazdı.

Bu organizasyonu başarısız kılmak için 10 Özgür Özel, 5 Ekrem İmamoğlu kafa kafaya verse bu kadar başarılı olamazlardı.

Figüran olayı CHP’ye büyük bir darbe vurdu.