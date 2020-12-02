CHP nereye gidiyor?

Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak koronavirüs önlemlerine odaklandık ancak toplantının çok önemli bir gündem maddesi daha vardı. Ekonomik, hukuk ve demokrasi alanındaki reformlar ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hafta sonu TÜSİAD ve TOBB’la toplantı yaptı. Abdulhamit Gül ayrıca azınlık vakıflarının temsilcileri ile bir araya geldi. Elvan ve Gül, sektör temsilcileri ile yaptıkları toplantılar hakkında Bakanlar Kurulu’na bilgilendirmede bulunmuşlar. TÜSİAD ve TOBB üyelerinin ekonomide yatırım ikliminin oluşması ve güven ortamının sağlanması yönünde somut önerileri olmuştu. Lütfi Elvan, bu öneriler ve kendi çalışmaları hakkında kabine üyelerini bilgilendirmiş. Abdulhamit Gül ise hukuki boyutuna ilişkin öneriler, ihtiyaçlar ve yapılan çalışmalar eksenli değerlendirmede bulunmuş.

REFORMLARIN PERSPEKTİFİ

Adalet Bakanı, perşembe günü TBMM İnsan Hakları Komisyonu toplantısına katılacak. Reform çalışmaları bir süreç içerisinde yürütülüyor. Adalet Bakanlığı’nda 2019-2023 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin perspektifi doğrultusunda çalışma yapılıyor. Ekonomi ile hukukun üstünlüğü birbirinden ayrılmaz ve birbirinin vazgeçilmezi olarak düşünülüyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar o doğrultuda yürütülüyor.

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Mülkiyet hakkı, maddi-manevi hakların korunmasıyla ilgili aleyhe olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi birtakım düzenlemeler olacak” demişti.

Adalet Bakanlığı’nda reformlarla ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor. Mutfakta bir değil, birkaç hazırlık birlikte yapılıyor. Ancak sektör temsilcileri ile yapılan toplantılardan çıkan sonuçlara göre bu düzenlemeler yeniden şekillendiriliyor. Öncelikler değişebiliyor. Çalışmalar ne aşamada diye araştırdım. Henüz olgunlaşma sürecine geçilmemiş. Sektör temsilcileri ile toplantılar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir sunum yapılacak. Ardından da olgunlaştırılacak paketler Meclis’e sunulacak.

Burada göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var: Bir bakan, “Cemil Çiçek’in dediği gibi iş reform yapmakta değil, uygulamada” demişti. Buna rağmen yeni yasal düzenlemeler gelecek ancak daha çok uygulama üzerinde duruluyor. Anayasa Mahkemesi bireysel hak ihlaline ilişkin bir karar aldığında yerel mahkemenin buna uymaması söz konusu olmayacak. O yönde düzenlemeler yapılıyor.

İSTANBUL VE ANKARA’YA KİM ATANACAK?

Önemli bir nokta daha.