CHP nasıl ikinci parti durumuna düştü

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Yerel seçimlerin üzerinden 8 ay geçti. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin önemli bölümünü tekrar kazanan hatta bu sayısını artıran CHP’nin şimdi yüzde 40’ları aşması beklenirdi. Şimdi yüzde 40’ı aşan CHP’yi konuşmamız lazımdı. Yine CHP’yi konuşuyoruz ama siyasi bir mucizeyi gerçekleştirip 8 ay sonra yüzde 30’un altına düşen CHP’yi tartışıyoruz. CHP, yüzde 30’un altına düşerek birinci parti olma özelliğini de kaybetti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN İTİRAFI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bunun farkında. Özgür Özel, olağanüstü kurultay tartışmalarının başladığı eylül ayından bu yana CHP’nin oy kaybetmeye başladığı görüşünde: “Parti içe döndükçe oy düşüyor. Şimdi ben, ’Hodri meydan bir kurultay yapalım’ desem, iki ay da onunla meşgul olacağız. 1200’e karşı 50 oyla kurultayı kazanacağım. Özgür Özel güçlü lider olacak ama partinin oyları içe döndüğümüz için yine düşecek” diyor.

DEM OTOBÜSÜ

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Özgür Özel’in tespiti doğru ama eksik. Çünkü kamuoyu araştırmalarında öne çıkan unsur farklı. Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte CHP ile DEM Parti arasında olağanüstü bir yakınlaşma oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Esenyurt’ta CHP otobüsünün üzerine çıkarak konuştu. Özgür Özel, Mardin’de DEM Parti otobüsünün üzerinde konuşma yaptı.

İSYAN ÇAĞRISINA SESSİZLİK

Mardin’de Özgür Özel’den önce konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise isyan tehdidinde bulunan sözler sarf etti. Bakırhan’ın ”Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır” çıkışından sonra Özgür Özel’in konuşma yaptığı halde hiçbir cevap vermemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

İMAMOĞLU’NDA GERİLEME

DEM’le yakınlaşma hem CHP’ye hem de Ekrem İmamoğlu’na yaramadı. CHP’nin oyları düşerken, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yarışında rakibi olan Mansur Yavaş’a karşı gerilemeye başladı.

BETİMAR ARAŞTIRDI

Son seçimlerde yaptığı isabetli tahminlerle göz dolduran Gürkan Duman’ın sahibi olduğu Betimar Araştırma’nın 2-4 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde yaptığı araştırma bunu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

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YÜZDE 30’UN ALTINDA

31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 38 oy oranı ile birinci parti olan CHP, 8 ay sonra yüzde 30’un altına düşerek ikinci parti oldu.

CHP yüzde 29.6 oy oranı ile ikinci parti olurken, AK Parti yüzde 31.9’la birinci parti konumuna yükseldi. CHP’nin yüzde 30’un altına düşmesinde DEM Parti ile yakınlaşma etkili oldu. Buna ‘DEM otobüsüne binmek CHP’ye yaramadı’ diyebiliriz.

CHP-DEM İŞBİRLİĞİ

Betimar’ın “CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp görevden alınmasını protesto etmek amacıyla DEM Parti ve çeşitli sol partilerin katılımıyla Esenyurt Meydanı’nda miting yapılmasıyla ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 56.7’si ‘yanlış buluyorum’ yanıtını verirken, ‘doğru buluyorum’ diyenler yüzde 30.5’te kaldı. Cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 12.8 oldu. İlginç olanı CHP’lilerin yüzde 35.8’i de yanlış bulanlar arasında yer aldı. İYİ Parti’nin yüzde 47.7’si, DEM Partililerin yüzde 26.7’si Esenyurt’taki protesto mitingini doğru bulmadığını belirtti.

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İMAMOĞLU İNİŞTE

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddiasıyla görevden alınarak tutuklanmasına en sert tepki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu, “Seçimlerde bükemediğiniz bu bileği kayyumla, yasaklarla bir milim bükemeyeceksiniz. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kadar net” demişti. Betimar’ın anketinde bu konu da sorulmuş. İmamoğlu’nu ‘destekliyorum’ diyenlerin oranı yüzde 35.4 çıkarken, ‘hayır desteklemiyorum’ diyenler yüzde 55.17’ye ulaşmış. Cevap vermeyenler ise yüzde 9.5’te kalmış.

Yine CHP seçmeninin yüzde 25.5’i, İYİ Parti seçmeninin yüzde 34.5’i, DEM seçmeninin yüzde 20.6’sı İmamoğlu’na kırmızı kart göstermiş.

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Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Mansur Yavaş Türk milliyetçiliği kartını kullanarak Esenyurt’taki mitingi katılmayıp, DEM Parti ile arasına mesafe koyarak anketlerde arayı açmaya başladı.

ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısı da kamuoyundan destek bulmadı. Özgür Özel’in erken seçim talebine destek yüzde 43.4 çıkarken, ankete katılanların yüzde 50’si desteklemediğini bildirdi. Cevap vermeyenler ise yüzde 5.7’de kaldı.

GELİYOR GELMEKTE OLAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak” sözlerinden hareket ederek, “Bu müjde Suriye’de PKK’ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda kilit tamamlanıp PKK tamamen bölgeden alınmış olur mu?” diye sormuştum. Benim bir cümlemi alıp sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü gibi yayan işgüzarlar sayesinde tartışma bambaşka noktalara uzandı.

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SINIR ÖTESİ OPERASYON

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım nedeniyle yaptığı konuşmada sınır ötesi operasyon sinyalini verdi. “Önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Bir başka ifadeyle, terör örgütü ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız” dedi.

Bundan daha büyük müjde olur mu?