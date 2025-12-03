CHP milletvekillerinde tasfiye korkusu

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in değişeceği ifade ediliyor. Özgür Özel’in birkaç yeni ismi parti vitrinine yerleştireceği konuşuluyor.

CHP’de gözler genel başkan yardımcılıklarına çevrilmiş durumda ama Meclis grubunda huzursuzluk yaşanıyor. Bu kurultayda CHP, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında paylaşıldı. Ama CHP onlardan ibaret değil. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edenler var. Ayrıca onlardan bağımsız olarak parti içi mücadelede taraf tutmayanlar var. Ama seçim bölgelerinde karşılıkları var.

CHP’nin 139 milletvekili var. Bunların 23’ü Parti Meclisi’nde kendine yer buldu. Peki geri kalan 116 milletvekilinin durumu ne olacak? Bu soruyu neden soruyorum...

ÇIKIŞ YAPARLAR

Bu yönetim CHP’yi seçimlere götürecek. Milletvekili listeleri PM tarafından onaylanacak. 23 milletvekili yerini garanti görüyor. Ama diğer 116 milletvekilini önümüzdeki seçimlerde tasfiye edilme korkusu sardı. Bu çok ciddi bir duygudur. Milletvekili önümüzdeki seçimi düşünür. Kimse göz göre göre boynunu giyotine uzatmaz. Hiçbir milletvekili tasfiye olacağını bile bile mutlu ve mesut bir şekilde siyaset yapmaya devam edemez. Milletvekilleri bir çıkış yapar. Hannibal gibi ya bir yol bulur ya da yeni bir yol yaparlar.

KUCAKLAYICI OLMADI

CHP kurultayından sonra gözlerden kaçan en önemli sorun bu. Çünkü Özgür Özel yönetimi kucaklayıcı hareket etmedi. Ekrem İmamoğlu’nun kadrosu korundu. Ama diğerleri tamamen Özgür Özel’in istediği isimlerden seçildi. Parti içinde farklı düşünenler ise tasfiye edildi. Kurultayda PM’den tasfiye edilen, dışlanan milletvekilleri önümüzdeki seçimlerde de listelere konulmayacağının farkında. CHP grubundaki huzursuzluğun nedeni bu. Özgür Özel biraz daha kucaklayıcı hareket etseydi bu denli rahatsızlık oluşmazdı. CHP iç dinamikleri güçlü partidir. Bu partiyi sadece Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinden ibaret olarak düşünmek yanlış olur.

CHP’DE EKSEN KAYMASI

Eksen kayması tanımını pek sevmem. Çünkü amacı dışında çok kullanıldı. AK Parti dış politikada farklı açılımlar yapınca hemen eksen kayması damgası vurulmaya çalışıldı. Geldiğimiz noktada dış politika AK Parti’nin en etkin olduğu alanlardan biri haline geldi. Ama CHP’deki değişimi açıklamak için başka bir kelime de bulamadım. CHP’nin yeni ekonomi kadroları liberal isimlerden oluşuyor. Kemal Derviş’in asistanlığını yapan Oya Kızıl Ünlü, Kerim Rota, Serkan Özcan, Güldem Atabey ve Yalçın Karatepe yeni ekonomi takımını oluşturuyor.

AK Parti için “eksen kayması”nı dillerinden düşürmeyenler bakalım CHP’deki “eksen kayması” için ne diyecekler...

CELLAT KİM

Özgür Özel’in Stockholm benzetmesi yapıp DEM Parti’yi celladına âşık olmakla suçlaması üzerine iki parti arasında bir “cellat” tartışması başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Celladı çok iyi tanırız. Celladı Alevi katliamlarından, faili meçhullerden, işkencelerden, zindanlardan tanırız” diye yanıt verdi. Tuncer Bakırhan ise “Cellat defterini açarsak hepiniz borçlu çıkarsınız” diye seslendi. Tek parti döneminin icraatlarına göndermede bulundu. Şeyh Said isyanından Dersim katliamına kadar yaşananlar CHP’nin tek parti döneminin eserleri. Beyaz Toroslar, faili meçhul cinayetler ise CHP’nin iktidar ortağı olduğu 90’lı yıllarda yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir değil iki değil üç kez çözüm süreci başlattığı için, Kürtçe önündeki yasakları kaldırdığı için “cellat” tanımına uymaz. Tam aksine şefkat tanımında yerini alır.

PKK ile mücadeleye gelince. PKK ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti mücadele etti. Kahraman ordumuz, polisimiz, istihbarat birimlerimiz bu mücadeleyi yürüttü. Barış sürecinin “cellatlık” olarak tanımlanması işin garabetini oluşturur. O nedenle sormak istiyorum; Özgür Özel acaba cellat tanımıyla kimi ve neyi kastetti?

A- Atatürk’ün ve İnönü’nün başında olduğu tek parti dönemi CHP’sini mi?

B-Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni mi?

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAMIN KARDEŞİ OLDU

Bu milletin evlatlarını küçüksemek için bidon kafalı dediler, göbeğini kaşıyan adam olarak ilan ettiler, cahil yerine koydular, bir torba makarna, bir ton kömür için oyunu satan adam muamelesi yaptılar. CHP zihniyeti milleti küçümsedi, asil milletimiz de CHP’nin dersini sandıkta verdi. CHP’nin bundan bir ders çıkardığını düşünüyordum ama yanılmışım.

PİJAMALI ADAM

Özgür Özel sayesinde göbeğini kaşıyan adamın bir de kardeşi oldu. Özgür Özel bu kez Türk halkını, “pijamalı adam” olarak küçümsedi. Pijamalı adam elinde kumanda televizyon seyreder, kanepeye uzanır, miskin miskin gününü gün eder diye bir portre ortaya koydu. Yılbaşında dışarıda eğlenceye gidecek parası olmayan memurlar, “Bu yılbaşında PTT’yiz” derdi. Yani evde pijama, terlik, televizyon hesabı.

Geçmişte göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı diye halkımızı küçümsüyorlardı. Özgür Özel buna bir de pijamalı adamı ekledi. Bu kafayla giderseniz ilk seçimde pijamalı adam dersinizi verir.