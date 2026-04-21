CHP Meclis’ten ve belediyelerden çekilecek mi

O nedenle gözler dün İstanbul’da yapılan CHP olağanüstü MYK toplantısındaydı.

Peki CHP’nin Meclis’ten ve belediyelerden çekilmesi gündemde mi?

Dışarıdan CHP’ye politikalar dayatmayı seven bir kesim CHP’nin Meclis’ten ve belediyelerden çekilmesi ve ülkenin erken seçime götürülmesini savunuyor.

1- Mansur Yavaş’ın çevresi daha sonra geri adım attı. Yavaş’ın Meclis’ten ve belediyelerden çekilmeyi kastetmediğini söyledi.

2- CHP’liler ise ‘Mansur Yavaş siyaseten cesur biri değildir. Böyle bir riski göze alamaz’ diyor.

3- Mansur Yavaş aslında Özgür Özel’e sitemde bulundu. Şimdiye kadar miting yaptınız ama ne oldu? Belediye başkanlarımız alınmaya devam ediyor. Bu konuda bir çıkış yoluna ihtiyacımız var demek istedi.

4- Özgür Özel, 22 milletvekilini istifa ettirip ara seçimi zorlamayı dahi göze alamadı ki Meclis’ten çekilmeyi göze alsın. Meclis’ten çekildiğimiz zaman yargılanmayı bekleyen Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut gibi milletvekillerimiz var.

ÖZGÜR ÖZEL İSTEMİYOR

5- Özgür Özel’in Meclis’ten ve yerel yönetimlerden çekilme gibi bir planı yok. O nedenle de MYK’da bu yönde bir karar alınmadı. Özgür Özel, böyle bir adımın ancak tüm muhalefet partileriyle birlikte atıldığı zaman etkili olacağına inanıyor.

ARA SEÇİM NE OLDU

Özgür Özel’in ara seçim talebiyle bu hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan randevu talep etmesi bekleniyor. Özgür Özel, ara seçimleri gündeme getirince iktidar tarafından 22 milletvekilini istifa ettir resti gelmişti. Özgür Özel, 22 milletvekilini istifa ettiremedi. Hatta bu yönde bir liste bile hazırlanmadı. Sonra döndü Meclis’te boş olan 8 milletvekilliği için ara seçim yapılmasını istedi. Anayasada böyle bir madde yok. Baktı ki oradan da ilerleyemiyor. Bu kez ara seçim istediği 3 ili saydı. İstanbul 1.Bölge, Hatay ve Kırıkkale’de ara seçim yapılmasını istedi.

NUMAN KURTULMUŞ NE DİYECEK

Özgür Özel bu talepleri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletecek. Numan Kurtulmuş’tan ülkeyi ara seçime götürmesini isteyecek. Numan Kurtulmuş, “Ara seçimlere karar verecek olan Meclis’tir. Meclis Başkanı’na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır” demişti. Numan Kurtulmuş, ‘Benden Anayasa ve yasalarda olmayan bir yetkiyi kullanmamı istiyorsunuz, ben Anayasa ve yasaların dışına çıkamam’ dese de ne diyecek?Özgür Özel, Meclis Başkanı’ndan Anayasayı çiğnemesini istiyor. Ayrıca 106 yıllık Meclis tarihinde Meclis başkanlarının ara seçime götürdüğü tek bir örnek yok. Numan Kurtulmuş nasıl ara seçime götürecek?

Anayasanın 78. Maddesi’nde ‘Meclis’in yüzde 5’inde boşalma olduğu taktirde ara seçim yapılır’ deniliyor. İstanbul 1. Bölge, Hatay ve Kırıkkale’de ara seçim yapılır denilmiyor. Ara seçim işi ciddi bir iştir. Ara sıcaklar için sipariş vermiyorsun ki, şu illerde ara seçim olsun ama bu illerde olmasın diyorsun.

EKREM İMAMOĞLU MİLLETVEKİLİ OLMAK İSTİYOR

Özgür Özel’in bir anda depreşen ara seçim hevesinin altında ne yatıyor diye baktım. Karşıma Ekrem İmamoğlu faktörü çıktı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalar kesinleşmeden milletvekili seçilip dokunulmazlık zırhına bürünmek istiyormuş. Bu nedenle ara seçim için bastırmaya başlamış. Özgür Özel bunun için önce Tunceli formülünü yokladı. DEM Parti’yle görüştü. DEM Parti o kapıyı hiç açmadı. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için bu tür formülleri işletmeyen DEM Parti, Ekrem İmamoğlu için neden yapsın? İmralı’ya milletvekili göndermeyen Özgür Özel için niye yapsın?

Bunun üzerine Özgür Özel, ara seçim formülüne döndü. Ama ara seçim işinden de bir şey çıkmaz. Çünkü CHP istifa riskini göze alamıyor.

ÖZGÜR ÖZEL GÜVENİ SARSTI

Özgür Özel’le temas kuran isimlerle konuşuyorum. Son dönemlerde Özgür Özel’e karşı bir güvensizlikten söz ediyorlar.

Özgür Özel, CHP’nin İmralı’ya milletvekili göndereceği yönünde söz vermiş. Akşam söz vermiş sabah gitmeme kararı alınmış. Bu nedenle Özgür Özel’e yönelik bir güvensizlik oluşmuş. CHP kaynakları, ‘Özgür Özel İmralı’ya bir temsilci vermeyi istiyordu ancak son anda Ekrem İmamoğlu devreye girip engelledi’ diyorlar.

MUTLAK BUTLAN ÇIKMASIN

Bir başka güvensizlik daha. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra CHP temas kurduğu çevrelere ‘Mutlak butlan kararı çıkmasın, biz kurultayda Ekrem İmamoğlu’nun ekibini tasfiye edeceğiz’ diye söz vermiş. Hatta kurultay gecesi Özgür Özel’e çok yakın bir isim Parti Meclisi listesi hazırlamış. Ancak Özgür Özel kurultaya Ekrem İmamoğlu’ndan gelen listeyi sunmuş. Ekibi biz söz verdik dediğinde ise İmamoğlu’nu karşısına almayı göze alamadığını söylemiş. Bu da Özgür Özel’in sözüne güvenilmez kanaatinin oluşmasına neden olmuş.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

Ben başından beri Özgür Özel’in şahsi bir ajandası olduğunu gözlemliyorum. CHP Genel Başkanlığı’na yükselmiş birisinin kişisel ajandasının olması kadar normal bir şey olamaz. Özgür Özel bir yandan Ekrem İmamoğlu’nun mücadelesini verirken, diğer yandan da Ekrem İmamoğlu’nun bu seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamayacağını görecek kadar tecrübeli bir siyasetçi. Ama Ekrem İmamoğlu’nu karşısına almadan hedefine doğru ilerliyor. Son dönemlerin moda deyimiyle stratejik sabırla hareket ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş denklemden düştükçe hedefine daha çok yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl ekim ya da kasım ayında erken seçim kararı alınırsa CHP’nin adayı kim olacak sorusu gündeme gelecek. Ekrem İmamoğlu’nun diploması yok. Hakkında onlarca dava sürüyor. Mansur Yavaş’ın başı yargıyla derde girdi. Geriye kim kalıyor? Özgür Özel. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel rakipsiz kalıyor. Makyavel, Prens’te, “Bırakın zaman bizim için çalışsın” diyor. Zaman; Özgür Özel için çalışıyor.