CHP Mansur Yavaş’ı gözden çıkardı... Yavaş ne yapacak

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Bunun için 23 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Özgür Özel’le görüştü. Henüz seçim tarihi belli olmadan cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğunu savundu.

İTİRAZLARINI SIRALADI

Cumhurbaşkanı adayının CHP’lilerin oylarıyla belirlenmesinin yanlış olduğuna işaret etti. “Biz CHP’ye genel başkan seçmiyoruz. Türkiye’ye cumhurbaşkanı adayı önereceğiz. Onun için bu ismin sadece CHP üyelerinin seçimiyle belirlenmesi doğru değil. CHP içinde bazı eğilimler var. Klikler var. Bunların belirlediği isim doğru olmaz. Ayrıca seçimi kazanmak için CHP dışındaki muhalefetle de uzlaşı arayalım. Değişik anket şirketlerine kamuoyu araştırması yaptıralım. Türkiye’nin eğilimini belirleyelim. Türkiye’nin istediği cumhurbaşkanı adayını belirleyelim” önerisini götürdü.

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‘ADAY İÇİN ERKEN’ DEDİ

Siyasette sessiz kalmayı tercih eden Mansur Yavaş baktı ki sonuç alamayacak. Kamuoyu önünde açıklama yapma gereği duydu. “Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil” dedi.

Sonuç ne oldu?

ARTILAR EKSİLER

Mansur Yavaş, kamuoyu araştırmalarında Ekrem İmamoğlu’ndan daha önde çıkıyor. Anket yapılsa Mansur Yavaş çıkacak.

CHP üyelerinin seçiminde ise Ekrem İmamoğlu avantajlı. Ülkücü kökenden gelen Mansur Yavaş’ın CHP teşkilatlarında karşılığı yok. Ekrem İmamoğlu ise hem CHP Genel Merkezi’ne hâkim hem de teşkilatlarda güçlü. Zaten bir süredir de harıl harıl üye yazıyorlar.

KILIÇDAROĞLU DA KARŞI

Mansur Yavaş bu çıkışında yalnız değil. CHP içinde hâlâ belli bir gücü olan Kemal Kılıçdaroğlu da aynı görüşte.

Cumhurbaşkanı adayının erken belirlenmesinin yanlış olduğunu savunuyor. Bunu bir erken doğuma benzetiyor. CHP’ye sandık konularak aday belirlenmesini ise “pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması” olarak değerlendiriyor.



Mansur Yavaş çıkışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu uyarılarda bulundu. Sonuç ne oldu?

ÖZGÜR ÖZEL KARARLI



CHP MYK toplantısında Özgür Özel, CHP üyeleriyle yapılacak eğilim yoklamasının arkasında durdu. “Önseçim yapılacak” dedi. Önseçimle ilgili hazırlıkları görüşmek üzere Parti Meclisi’ni 10 Şubat Pazartesi günü toplantıya çağırdı.

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CHP grubunda kürsüye çıktı. “Erken seçimin adayı erken belirlenir” diye kestirip attı.

‘YAVAŞ’LA KONUŞURUZ’ DEDİ

Ekrem İmamoğlu da bir milim geri adım atmadı.“Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum. Mansur Yavaş başkanımızla konuşuruz” dedi.

KARAR ANI

Görünen o ki Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu kesin kararlarını vermişler. Seçim sürecini başlatmak üzere düğmeye basıyorlar. Partiye de teşkilatlara da onlar hâkim. Bu ilk raundun Ekrem İmamoğlu tarafından alınması demek.

Bu durumda Mansur Yavaş ne yapacak? Yavaş için karar anı yaklaşıyor.

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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını kafalarından silmişler. Ekrem İmamoğlu için bu erken bir zafer demek, Mansur Yavaş için ise hüsran demektir.

ÜÇ SEÇENEK

Mansur Yavaş’ın önünde üç yol gözüküyor

1. Ya parti içi yarışa katılmayacak. Bu durumda Ekrem İmamoğlu tek aday olarak girip kendi kendisiyle yarıştığı seçimi kazanıp CHP’nin adayı olabilir.

2. Eğer CHP’deki eğilim yoklamasına girer ve kaybederse sonucuna katlanmak zorunda kalacak. Böylece Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu tuzağa düşmüş olacak.

3. Ya da CHP dışında adaylık şansını arayacak. 100 bin imza toplayıp merkez sağ ve milliyetçi kesimin adayı olarak çıkacak.

HAFİFE ALMASINLAR

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O yüzden Mansur Yavaş için karar anı yaklaşıyor, diyorum. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e önerim Mansur Yavaş’ı hafife almasınlar. Yavaş’ı hafife alan yanılır. Ama Mansur Yavaş da bu süreci hafife alırsa kaybeder. Mansur Yavaş bağımsız aday olarak girdiği zaman denklemi değiştirebilir. Kendisi kazanamasa da kaybettiren aday olabilir.

YARIŞA GİRMEYECEK Mİ



Mansur Yavaş’ın bu hafta yazılı bir açıklama yapıp CHP’deki önseçime girmeyeceğini açıklaması bekleniyordu. Ancak Özgür Özel’le yaptığı görüşmeden sonra beklemeye geçmişti. Ama görünen o ki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi kararlılar. Bu durumda Mansur Yavaş’ın yeniden bir değerlendirme yapması ihtiyacı doğdu.

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Yavaş’ın 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak olan Parti Meclisi toplantısından çıkacak sonuca göre karar vereceği söyleniyor. CHP’de bir ekip, Mansur Yavaş’ın bu yöntemi doğru bulmadığını açıklayıp önseçime girmeyeceğini ilan ederse Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel’in kendisine kurduğu kumpasın bozulacağını savunuyor.

YARGIYI MI İŞARET ETTİ

Mansur Yavaş’ın önceki günkü yaptığı açıklama Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlığa yol açtı. Yavaş, “Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun” demişti. İmamoğlu’nun ekibi bunu ‘Mansur Yavaş, yargıda devam eden süreçleri işaret etti. Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olur ya da hakkındaki davalardan birinden ceza alıp seçime girmesi engellenir. Ben o zaman alternatifsiz tek aday olurum diye bekliyor’şeklinde değerlendiriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI HESABI

Demirel boşuna, “Cumhurbaşkanlığı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değil” dememiş. Cumhurbaşkanlığı için bu ülkede darbeler yapıldı, siyasi tasfiyeler yapıldı, partiler parçalandı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki mücadele giderek keskinleşiyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu daha bahar ayları. Asıl mücadele daha sonra başlayacak.

VAROLUŞSAL MÜCADELE

Ama Mansur Yavaş’ın da cesur olması gerekiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerden sonra adım adım hedefine doğru yürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olduğu CHP’de Mansur Yavaş’ın geleceği yok. Mansur Yavaş’ın siyasi olarak varoluşsal bir mücadeleye girmesi gerekiyor.